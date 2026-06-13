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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBasti News: बस्ती में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देहव्यापार का भंडाफोड़, 5 युवतियां और 11 युवक गिरफ्तार

Basti News: बस्ती में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देहव्यापार का भंडाफोड़, 5 युवतियां और 11 युवक गिरफ्तार

Basti News In Hindi: पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्टेशन रोड पर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे एक बड़े देहव्यापार का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने युवती और युवकों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है.

By : सतीश श्रीवास्तव | Updated at : 13 Jun 2026 07:41 AM (IST)
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बस्ती जिला मुख्यालय के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्टेशन रोड पर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे एक बड़े देहव्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. पुरानी बस्ती पुलिस ने शुक्रवार को स्टेशन रोड स्थित एक परिसर पर अचानक छापेमारी की. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक स्थिति में 5 महिलाओं और 11 युवकों को हिरासत में लिया है.

पुलिस के मुताबिक, पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के दक्षिण दरवाजा पुलिस चौकी से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित स्टेशन रोड की एक इमारत के तीसरे फ्लोर पर 'स्पा सेंटर' का बोर्ड लगाकर लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां संचालित की जा रही थीं. स्थानीय स्तर पर मिल रही शिकायतों और मुखबिर से मिली सटीक सूचना के बाद पुरानी बस्ती थानाध्यक्ष ने एक विशेष टीम का गठन किया.

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आपत्तिजनक अवस्था में मिले युवक-युवती

पुलिस टीम ने पूरी तैयारी के साथ उक्त स्पा सेंटर पर अचानक दबिश दी. कमरों की तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से 5 महिलाओं और 11 पुरुषों को आपत्तिजनक अवस्था में पाया, जिसके बाद सभी 16 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया. पुलिस टीम सभी आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पुरानी बस्ती थाने पहुंची, जहां उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है.

अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज

थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती शशांक शेखर राय ने इस मामले को लेकर बताया कि पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक कृत्यों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. क्षेत्र में संचालित अन्य स्पा सेंटरों के दस्तावेजों और उनकी गतिविधियों की भी जांच की जाएगी.

पुलिस बारीकी से कर रही मामले की तफ्तीश

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, स्पा सेंटर के नाम पर चल रहे इस रैकेट में शामिल कुछ युवतियां बाहरी जिलों या अन्य क्षेत्रों से बुलाई गई थीं. पुलिस अब आरोपियों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स और स्पा सेंटर के रजिस्टर को अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है, ताकि इस रैकेट के मुख्य सरगना और इसमें शामिल अन्य सफेदपोशों के चेहरों को बेनकाब किया जा सके.

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Published at : 13 Jun 2026 07:41 AM (IST)
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