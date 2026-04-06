बस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की जलकर मौत, हत्या के आरोप में पति सहित 7 पर FIR

बस्ती जनपद के छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ चौगड़वा गांव में एक विवाहिता की जलाकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है. मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास, जेठ और ननद समेत सात लोगों के खिलाफ हत्या की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. घटना के बाद से ही क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है. इस प्रकरण में पुलिस ने फिलहाल मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी अभी फरार है जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

मिली जानकारी के अनुसार, 30 वर्षीय सीमा की शादी वर्ष 2018 में राम सूरत प्रजापति के साथ हुई थी. संदिग्ध परिस्थितियों में घर के भीतर जलने से सीमा की दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए और ससुरालियों पर हत्या का सीधा आरोप लगाया.

मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप

मृतका के भाई जनार्दन प्रजापति का आरोप है कि उनकी बहन को ससुराल वालों ने मिलकर जिंदा जला दिया. इससे पहले भी उनकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, कई बार ससुराल पक्ष को समझाया गया और प्रताड़ित करने से मना किया गया मगर वे नहीं माने और उनकी बहन को जलाकर मार डाला.

पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध दर्ज की FIR

स्थानीय पुलिस ने मायके पक्ष की तहरीर के आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए सात नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. आरोपियों में मृतका की सास श्याम कली, पति राम मूरत, जेठ परशुराम, देवर भगवान और तीन ननदें रमा, मुन्नी व श्यामा शामिल हैं.

हत्यारोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने इन सभी के विरुद्ध हत्या व अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है. घटना की जानकारी मिलते ही छावनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया. फॉरेंसिक टीम और अन्य जांच एजेंसियों ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

क्या बोले अधिकारी?

हरैया सर्किल की डीएसपी स्वर्णिमा सिंह ने इस प्रकरण को लेकर बताया कि मृतका के भाई की तहरीर पर पति समेत सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की सटीक जानकारी मिल सकेगी. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. मृतका के पति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है.