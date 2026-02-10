बस्ती में किन्नर समाज के लिए अनूठी पहल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया 'गरिमा गृह' का उद्घाटन

यूपी के बस्ती जनपद के रौता पार मोहल्ले में निर्मित 'गरिमा गृह' भवन को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ट्रांसजेंडरों को सौंप दिया. अब यहां किन्नर समाज के लोग प्रशिक्षित और चिकित्सीय लाभ से लेकर सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे. इसके बाद राज्यपाल ने जनता से सीधा संवाद किया और उनके द्वारा किये गए प्रश्नों का भी जवाब दिया.

सम्बोधन में राज्यपाल ने कहा कि लोग टीवी सीरियल देखते हैं. न्यूज नहीं देखते हैं, इस कारण से ट्रांसजेंडर पर उनका ध्यान नहीं जाता. कोई व्यक्ति ऐसे समाज के लिए काम करे, यह बड़ी बात है. सरकार बजट से स्कूल देती है, स्कूल चलाती है लेकिन ट्रांसजेंडर को लाभ नहीं मिल पाता. यह बात जब पीएम नरेन्द्र मोदी ने देखा और समझा तो नीतियां बनाकर बजट की व्यवस्था की. इन्हें घर और समाज में से सम्मान मिलना चाहिए.

'अपने बेटे-बेटियों को समझाएं की गलत कार्य न करें'

राज्यपाल ने कहा, "समाज के लिए मैं 50 साल से काम करती आई हूं. अपने घरों में बेटे और बेटियों को समझाएं कि वह कोई गलत कार्य न करें. उनपर नजर रखें. भागने वाले बच्चों के चलते घर वालों से लेकर पुलिस परेशान होती है. समाज को सोचना होगा कि यह स्थिति सामने क्यों आ रही है."

राज्यपाल ने ट्रांसजेंडर्स से कहा, "क्लास की व्यवस्था की गई है. कम से कम ग्रेजुएट की शिक्षा दिलाएं और नौकरी भी लें. पुलिस में भी भर्ती होगी. अनपढ़ न रहें. अजय पांडेय को बोला है कि अनपढ़ को काम पर लगवाएं. एक जिले से जब यह अभियान चलेगा तो दूसरे के जिलों में भी जाएगा."

'मां के गर्भ से ही होता है ट्रांसजेंडर का जन्म'

राज्यपाल ने कहा, "मां के गर्भ से ही ट्रांसजेंडर का जन्म होता है. बस्ती में अच्छा कार्य शुरू हुआ है. मैं चाहती हूं कि कोई बच्चा ट्रांसजेंडर जन्म लेता है तो घर में रखें. पड़ोस वाले टिका-टिप्पणी न करें."

'समाज आपको स्वीकारने के लिए है तैयार'

उन्होंने कहा, "यह पुण्य का कार्य है. हमारी परीक्षा करने के लिए ऐसे बच्चे घर में आते हैं. मैं ट्रांसजेंडर को यही कहना चाहती हूं कि अपने बूते पर आगे बढ़ें. समाज आपको स्वीकारने के लिए तैयार है. शुरुआत बस्ती से हुई है. आसपास के लोग मदद करें. अपने घरों में बुलाएं, उन्हें सम्मान दें."

अक्सर भेदभाव की शुरुआत परिवार से होती है, इससे कैसे बचें, इस सवाल के जवाब में राज्यपाल ने कहा कि खुद पालन पोषण करना चाहिए. कई लोग पालन पोषण करते हैं. लेकिन जो बाहर निकाल दिए जाते हैं, उन्हें पंजीकरण कराया जाता है. पड़ोस के ताने से हम घरों से ऐसे जन्म लेने वाले बच्चों को निकाल देते हैं. ऐसा न करें.