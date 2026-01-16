बस्ती: मेडिकल कॉलेज में नर्स ने लगाया इंजेक्शन, 3 महीने की बच्ची की मौत; 2 की हालत नाजुक

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज के पीआईसीयू वार्ड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नर्स ने कई बच्चों को इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद 3 माह की दुधमुंही बच्ची की तबियत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जबकि दो और बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है. मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया, जिसके बाद परिवार के लोगों ने हंगामा काटते हुए स्टाफ नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए CMS से लिखित शिकायत कर दी. इसके बाद CMS ने जांच टीम गठित कर दी है.

दरअसल, बस्ती मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा यूनिट के पीआईसीयू वार्ड में भर्ती 3 महीने की वैष्णवी के पिता दुखराम ने आरोप लगाते हुए कहा कि बच्ची के रोने व दूध न पीने के कारण मंगलवार की भोर में भर्ती कराया गया था. दोपहर में डॉक्टर राउंड पर आए और कई बच्चों को देखा तथा दवा देने के लिए स्टाफ नर्स को निर्देशित किया. जिसके बाद वहां मौजूद स्टाफ नर्स ने उनकी बच्ची के साथ-साथ वार्ड में भर्ती 11 महीने के अर्थ और नौ महीने के ऋषभ को भी इंजेक्शन लगाया.

इंजेक्शन के बाद मुंह से निकलने लगा झाग

उसके तुरंत बाद से ही तीनों बच्चों के मुंह से झाग निकलने लगा. बच्चे तेज-तेज सांस लेने लगे. वार्ड में शोर-शराबा होते देख स्टाफ नर्स वहां से खिसक ली. 15 मिनट बाद ही वैष्णवी की मृत्यु हो गई. सूचना पाते ही चिकित्सक बच्चों का इलाज करने में जुट गए, जिससे दो बच्चों की हालत स्थिर हो गई है. शिकायत पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और तहरीर के आधार पर आगे की जांच में जुट गई है.

प्रिंसिपल ने कहा - वही दवा अन्य बच्चों को भी लगी

इस पूरे मामले पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि बच्चों को सांस लेने में परेशानी थी. जिस दवा के इंजेक्शन से मृत्यु की बात कही जा रही है, वही दवा अन्य बच्चों को भी लगाई गई है. फिलहाल, परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर जांच टीम गठित कर दी गई है. अगर मेडिकल स्टाफ दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना चिकित्सा व्यवस्था में लापरवाही के गंभीर सवाल खड़े करती है. तीन मासूम बच्चों की जान जोखिम में पड़ना और एक की मौत हो जाना चिंताजनक है. जांच में सच्चाई सामने आने का इंतजार है.