Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्तीः दबंगों का दुस्साहस, कोर्ट में केस हारने के बाद भी किसान की जमीन कब्जाने की कोशिश

बस्तीः दबंगों का दुस्साहस, कोर्ट में केस हारने के बाद भी किसान की जमीन कब्जाने की कोशिश

बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले करमदाड़ गांव में कोर्ट में केस हारने के बावजूद गांव का दबंग ने किसान की जमीन कब्जाने की कोशिश की. पीड़िता ने किसान एसडीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 27 Oct 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले करमदाड़ गांव में कोर्ट में केस हारने के बावजूद गांव का दबंग किसान की जमीन को कब्जाने में आमादा है. पीड़ित किसान चंदी प्रसाद ने न्याय की उम्मीद में एसडीएम हरैया को एक शिकायती पत्र सौंपा है. किसान ने अधिकारियों इंसाफ की गुहार लगाई है.

पीड़ित किसान चंदी प्रसाद का आरोप है कि गांव के ही एक दबंग व्यक्ति पुरुषोत्तम द्वारा अपनी भूमि यानी गाटा संख्या 54 व 56 की आकृति नक्शे में मनमाने ढंग से फेरबदल की गई है और सीट बढ़ाकर उस आधार पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है.

प्रतिभा और परिश्रम से संभावनाओं को उपलब्धियों में बदल रही युवाशक्ति- CM योगी

हैरानी की बात तो यह है कि गलत नक्शा पेश करने के इस पूरे फर्जीवाड़े के चलते आयुक्त महोदय बस्ती के न्यायालय से पहले ही मुकदमा निरस्त किया जा चुका है. इसके बावजूद दबंग व्यक्ति अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वर्तमान में यह पूरा मामला जिलाधिकारी बस्ती के न्यायालय में विचाराधीन है.

तहसील के कर्मचारियों पर भी आरोप

आरोप है कि कुछ तहसील कर्मचारियों की कथित मिलीभगत के कारण दबंग व्यक्ति गलत नक्शे के सहारे ग्राम समाज की संपत्ति और डीह की आबादी की भूमि पर जबरन कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा है. दबंगई के बल पर लगातार निर्माण कार्य और गलत पैमाइश कराने की कोशिशों के चलते मौके पर तनावपूर्ण और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है.

SDM ने निर्माण कार्य पर लगाई रोक

इस मामले में दीवानी न्यायालय से भी संबंधित मुकदमों में स्थल आदेश प्राप्त हो चुके हैं. जब पीड़ित ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया, तो एस.डी.एम. हरैया के सख्त निर्देश के बाद 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस और तहसील के कर्मचारी हरकत में आए, प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर विचाराधीन मुकदमे के दौरान किसी भी तरह के निर्माण कार्य और पैमाइश पर रोक लगा दी है और मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.

किसान ने प्रशासन से की यह मांग

फिलहाल पीड़ित किसान चंदी प्रसाद इस प्रशासनिक और कानूनी खींचतान के बीच दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है. उसकी स्पष्ट मांग है कि जब तक न्यायालय में वाद लंबित है, तब तक विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का नया निर्माण या पैमाइश न कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो.

पीड़ित किसान चंदी प्रसाद ने बताया कि 40 साल से वे मुकदमा लड़ रहे है, आयुक्त कोर्ट ने गलत नक्शा का मुकदमा खारिज कर दिया है, बिना पैमाइश कराए ही दबंग पुरुषोत्तम उनकी डीह की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे है जबकि एसडीएम का आदेश भी अवैध निर्माण कार्य रुकवाने का है, कोई जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं है, न्याय की उम्मीद अब सिर्फ मुख्यमंत्री से ही है. 

मामले में क्या बोले एसडीएम?

वहीं एसडीएम प्रद्युम्न कुमार तहसील हरैया ने इस प्रकरण को लेकर दो टूक कहा," मैने आदेश दिया है कि नियमानुसार कार्य हो, नक्शा दुरुस्तीकरण और पैमाइश होने तक निर्माण कार्य को फिलहाल रुकवा दिया गया है."

अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य की नसीहत, बोले- पिता मुलायम सिंह से सीखें

Published at : 27 Oct 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Basti News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: यूपी एमएलसी चुनाव में हो गया खेल! गोरखपुर में दिलचस्प मुकाबला; सपा दे रही टक्कर
Live: यूपी एमएलसी चुनाव में हो गया खेल! गोरखपुर में दिलचस्प मुकाबला; सपा दे रही टक्कर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gorakhpur MLC Results: गोरखपुर में ध्रुव त्रिपाठी, डॉ. संजयन त्रिपाठी और राजीव यादव के बीच कांटे की टक्कर
MLC रिजल्ट: गोरखपुर में ध्रुव त्रिपाठी, डॉ. संजयन त्रिपाठी और राजीव यादव के बीच कांटे की टक्कर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Meerut MLC Result: मेरठ स्नातक में सपा, शिक्षक में बीजेपी आगे, कितने राउंड की गिनती बाकी?
UP Meerut MLC Result: मेरठ स्नातक में सपा, शिक्षक में बीजेपी आगे, कितने राउंड की गिनती बाकी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शिक्षकों को दिवाली गिफ्ट, मिलेगा कैशलेस इलाज, योगी सरकार ने किया ऐलान
यूपी में शिक्षकों को दिवाली गिफ्ट, मिलेगा कैशलेस इलाज, योगी सरकार ने किया ऐलान
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: Kabir को मंगेतर संग थिरकते देख चौंके Armaan-Abhira, क्या झूठे थे प्यार के सारे दावे?
Bollywood News: रश्मिका-विजय की लव स्टोरी पर बवाल, अब साइबर क्राइम पहुंचा मामला! (27.10.26)
Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहां कितने वोट कटे? खरगे ने 13 राज्यों की जारी कर दी लिस्ट, पूछा- CEC को क्यों बचा रहे?
कहां कितने वोट कटे? खरगे ने 13 राज्यों की जारी कर दी लिस्ट, पूछा- CEC को क्यों बचा रहे?
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: तिरहुत शिक्षक ने नतीजे घोषित, किसकी जीत हुई? नीरज कुमार पर भी अपडेट
बिहार MLC रिजल्ट: तिरहुत शिक्षक ने नतीजे घोषित, किसकी जीत हुई? नीरज कुमार पर भी अपडेट
इंडिया
UP समेत 5 राज्यों में चुनाव को लेकर EC का आदेश, अधिकारियों को गृह क्षेत्र में तैनात न करें
UP समेत 5 राज्यों में चुनाव को लेकर EC का आदेश, अधिकारियों को गृह क्षेत्र में तैनात न करें
क्रिकेट
तीसरे टी20 में भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज टीम अर्धशतक
तीसरे टी20 में भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज टीम अर्धशतक
बॉलीवुड
'रामायण' से क्लैश टालने के लिए भारत में टलेगी 'गॉडजिला माइनस जीरो'? जानें- असल वजह
'रामायण' से क्लैश टालने के लिए भारत में टलेगी 'गॉडजिला माइनस जीरो'?
इंडिया
निशिकांत दुबे की याचिका पर महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट से कहा, 'हटा दूंगी पोस्ट'
निशिकांत दुबे की याचिका पर महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट से कहा, 'हटा दूंगी पोस्ट'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'व्यापार को बचाने के लिए कर रहे हैं', बाबा रामदेव के बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
'व्यापार को बचाने के लिए कर रहे हैं', बाबा रामदेव के बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
ट्रेंडिंग
ये आपकी मेहनत है....कंपनी के CEO ने कर्मचारियों को तोहफे में दी Kia sonet
ये आपकी मेहनत है....कंपनी के CEO ने कर्मचारियों को तोहफे में दी Kia sonet
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget