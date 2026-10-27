बस्तीः दबंगों का दुस्साहस, कोर्ट में केस हारने के बाद भी किसान की जमीन कब्जाने की कोशिश

बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले करमदाड़ गांव में कोर्ट में केस हारने के बावजूद गांव का दबंग किसान की जमीन को कब्जाने में आमादा है. पीड़ित किसान चंदी प्रसाद ने न्याय की उम्मीद में एसडीएम हरैया को एक शिकायती पत्र सौंपा है. किसान ने अधिकारियों इंसाफ की गुहार लगाई है.

पीड़ित किसान चंदी प्रसाद का आरोप है कि गांव के ही एक दबंग व्यक्ति पुरुषोत्तम द्वारा अपनी भूमि यानी गाटा संख्या 54 व 56 की आकृति नक्शे में मनमाने ढंग से फेरबदल की गई है और सीट बढ़ाकर उस आधार पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है.

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हैरानी की बात तो यह है कि गलत नक्शा पेश करने के इस पूरे फर्जीवाड़े के चलते आयुक्त महोदय बस्ती के न्यायालय से पहले ही मुकदमा निरस्त किया जा चुका है. इसके बावजूद दबंग व्यक्ति अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वर्तमान में यह पूरा मामला जिलाधिकारी बस्ती के न्यायालय में विचाराधीन है.

तहसील के कर्मचारियों पर भी आरोप

आरोप है कि कुछ तहसील कर्मचारियों की कथित मिलीभगत के कारण दबंग व्यक्ति गलत नक्शे के सहारे ग्राम समाज की संपत्ति और डीह की आबादी की भूमि पर जबरन कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा है. दबंगई के बल पर लगातार निर्माण कार्य और गलत पैमाइश कराने की कोशिशों के चलते मौके पर तनावपूर्ण और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है.

SDM ने निर्माण कार्य पर लगाई रोक

इस मामले में दीवानी न्यायालय से भी संबंधित मुकदमों में स्थल आदेश प्राप्त हो चुके हैं. जब पीड़ित ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया, तो एस.डी.एम. हरैया के सख्त निर्देश के बाद 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस और तहसील के कर्मचारी हरकत में आए, प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर विचाराधीन मुकदमे के दौरान किसी भी तरह के निर्माण कार्य और पैमाइश पर रोक लगा दी है और मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.

किसान ने प्रशासन से की यह मांग

फिलहाल पीड़ित किसान चंदी प्रसाद इस प्रशासनिक और कानूनी खींचतान के बीच दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है. उसकी स्पष्ट मांग है कि जब तक न्यायालय में वाद लंबित है, तब तक विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का नया निर्माण या पैमाइश न कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो.

पीड़ित किसान चंदी प्रसाद ने बताया कि 40 साल से वे मुकदमा लड़ रहे है, आयुक्त कोर्ट ने गलत नक्शा का मुकदमा खारिज कर दिया है, बिना पैमाइश कराए ही दबंग पुरुषोत्तम उनकी डीह की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे है जबकि एसडीएम का आदेश भी अवैध निर्माण कार्य रुकवाने का है, कोई जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं है, न्याय की उम्मीद अब सिर्फ मुख्यमंत्री से ही है.

मामले में क्या बोले एसडीएम?

वहीं एसडीएम प्रद्युम्न कुमार तहसील हरैया ने इस प्रकरण को लेकर दो टूक कहा," मैने आदेश दिया है कि नियमानुसार कार्य हो, नक्शा दुरुस्तीकरण और पैमाइश होने तक निर्माण कार्य को फिलहाल रुकवा दिया गया है."

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