बस्ती: सामान लेने गई 13 साल की बच्ची को दुकान में खींचा, जनरल स्टोर में दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के आनंदनगर कटरा मोहल्ले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. मोहल्ले के ही एक 45 वर्षीय जनरल स्टोर संचालक ने सामान खरीदने आई 13 वर्षीय किशोरी को दुकान के अंदर खींचकर उसके साथ हैवानियत की. पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शाम साढ़े आठ बजे की घटना, शटर गिराकर दिया वारदात को अंजाम

जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार शाम करीब 8:30 बजे की है. पीड़िता आनंदनगर कटरा मोहल्ले में स्थित दुर्गेश्वर गौड़ की जनरल स्टोर पर कुछ सामान लेने गई थी. आरोप है कि दुकानदार दुर्गेश्वर ने मौका पाकर किशोरी को जबरन दुकान के अंदर खींच लिया और शटर गिराकर उसके साथ गलत काम करने लगा. आरोपी ने किशोरी के अकेले होने का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम दिया. गौरतलब है कि आरोपी घर में अकेले रहता है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और अन्य परिजन गोरखपुर में रहते हैं.

दरवाजा खुलवाया तो सामने आई दर्दनाक सच्चाई

काफी देर तक जब किशोरी घर नहीं लौटी तो उसकी बड़ी बहन उसे तलाशते हुए दुकान पर पहुंची. दुकान बंद देख उसे शक हुआ और अंदर से रोने-चिल्लाने की आवाजें सुनाई दीं. बड़ी बहन के शोर मचाने और दरवाजा खुलवाने पर अंदर का मंजर देख वह दंग रह गई. पीड़िता ने रो-रोकर अपनी बहन को पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

POCSO में मुकदमा दर्ज, मेडिकल परीक्षण जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी दुर्गेश्वर गौड़ पुत्र रामनयन गौड़ के खिलाफ POCSO अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. एसपी यशवीर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.