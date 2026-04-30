हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBasti News: बस्ती में खौफनाक वारदात, तेजाब पिलाकर की हत्या! झाड़ियों में मिला शव, 7 पर केस

Basti News: बस्ती में खौफनाक वारदात, तेजाब पिलाकर की हत्या! झाड़ियों में मिला शव, 7 पर केस

Basti News In Hindi: पीड़ित परिजनों ने चौकी इंचार्ज विक्रमजोत शशि शेखर सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा को बीते 28 अप्रैल को राजन और उस के भाइयों ने गया प्रसाद को मारने के लिए दौड़ाया था.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 30 Apr 2026 10:22 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के रमहटिया गांव में झाड़ियों में 40 वर्षीय गया प्रसाद का शव मिलने से सनसनी फैल गई.  परिजनों का आरोप है कि पड़ोस के राजन नाम के व्यक्ति से वर्षों से दुश्मनी चल रही थी, उस ने पहले गया प्रसाद को तेजाब पिलाया और फिर चेहरे पर तेजाब डाल कर मौत के घाट उतार दिया.

तहरीर के आधार पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पीड़ित परिजनों ने चौकी इंचार्ज विक्रमजोत शशि शेखर सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा को बीते 28 अप्रैल को राजन और उस के भाइयों ने गया प्रसाद को मारने के लिए दौड़ाया था. जिसके बाद चौकी इंचार्ज को तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

जबकि दूसरे दिन दबंगों की तहरीर पर पुलिस पीड़ित को ही धमकाने लगी और रात 2 बजे घर पहुंच गई, गाली गलौज और अभद्रता की गई. पीड़ित परिजनों का आरोप है कि चौकी इंचार्ज और उन के साथ आए दो सिपाहियों ने 50 हजार की डिमांड की.

यह भी पढ़ें: अमरोहा में प्रेम विवाह का बदला, सनकी भाई ने युवक के पिता पर किया जानलेवा हमला, हालत नाजुक

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मृतक के पिता राम सुजग वर्मा ने तहरीर देकर अपने बेटे की हत्या का आरोप अपने पड़ोसियों पर लगाया. तहरीर में उस ने पहले तेजाब पिलाने और फिर चेहरे पर तेजाब डाल कर हत्या का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि पड़ोस के राजन और उनके भाइयों से कई सालों से रंजिश चल रही थी. बीते 28 अप्रैल को राजन और उस के भाई भल्लर, कृष्ण, सौरभ और चंदन ने गया प्रसाद को मारने के लिए दौड़ा लिया. जब इस की शिकायत लेकर चौकी पर गए तो पुलिस ने उल्टा उन्हें ही बिठा लिया. मौका पा कर विपक्षियों ने गया प्रसाद को पकड़ लिया उस को पहले तेजाब पिलाया, उस के बाद चेहरे पर तेजाब डाल कर मौत के घाट उतार दिया.

पुलिस ने शुरू की जांच

एसपी यशवीर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने 7 नामजद पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, उनको हिरासत में लेकर पूछतांच की जा रही है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: फल-सब्जियों में कीटनाशकों पर सख्ती, उत्तराखंड सरकार का बड़ा एक्शन, 95 सैंपल जांच के लिए भेजे

Published at : 30 Apr 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
Basti News Murder News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: बस्ती में खौफनाक वारदात, तेजाब पिलाकर की हत्या! झाड़ियों में मिला शव, 7 पर केस
बस्ती: झाड़ियों में मिला शव, तेजाब पिलाकर हत्या का आरोप, 7 पर केस दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में पत्नी ने रची खौफनाक साजिश, जन्मदिन पर बुलाकर पति को जहर दिया, पिता संग गिरफ्तार
आगरा में पत्नी ने रची खौफनाक साजिश, जन्मदिन पर बुलाकर पति को जहर दिया, पिता संग गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमरोहा में प्रेम विवाह का बदला, सनकी भाई ने युवक के पिता पर किया जानलेवा हमला, हालत नाजुक
अमरोहा में प्रेम विवाह का बदला, सनकी भाई ने युवक के पिता पर किया जानलेवा हमला, हालत नाजुक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फल-सब्जियों में कीटनाशकों पर सख्ती, उत्तराखंड सरकार का बड़ा एक्शन, 95 सैंपल जांच के लिए भेजे
फल-सब्जियों में कीटनाशकों पर सख्ती, उत्तराखंड सरकार का बड़ा एक्शन, 95 सैंपल जांच के लिए भेजे
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों की घोषणा से पहले मचा बवाल, TMC ने बैलेट बॉक्स खोलने के लगाए आरोप, EC ने दिया जवाब
बंगाल में चुनावी नतीजों से पहले भारी बवाल, TMC ने बैलेट बॉक्स खोलने के लगाए आरोप, EC ने दिया जवाब
बिहार
Bihar News: बिहार के 6 जिलों में सायरन बजते ही होगा ब्लैकआउट, लिस्ट में कौन-कौन सा शहर है? जानिए
बिहार के 6 जिलों में सायरन बजते ही होगा ब्लैकआउट, लिस्ट में कौन-कौन सा शहर है? जानिए
आईपीएल 2026
आउट या Not Out? रजत पाटीदार के विकेट पर मचा बवाल, वीडियो देख आप बताइये
आउट या Not Out? रजत पाटीदार के विकेट पर मचा बवाल, वीडियो देख आप बताइये
ओटीटी
शाहरुख खान ने किया 'कर्तव्य' की रिलीज डेट का ऐलान, पुलिस ऑफिसर बनकर ओटीटी पर लौटे सैफ अली खान
शाहरुख खान ने किया 'कर्तव्य' की रिलीज डेट का ऐलान, पुलिस ऑफिसर बनकर ओटीटी पर लौटे सैफ अली खान
चुनाव 2026
Bengal Exit Polls 2026: घुसपैठिए, महिला वोटर्स की नाराजगी और SIR ... इन 5 फैक्टर्स के चलते बंगाल में जा रही ममता सरकार!
घुसपैठिए, महिला वोटर्स की नाराजगी और SIR ... इन 5 फैक्टर्स के चलते बंगाल में जा रही ममता सरकार!
चुनाव 2026
टुडेज चाणक्या- ममता को 71 फीसदी मुसलमानों का वोट, पिछड़ों और दलितों ने किसका दिया साथ
टुडेज चाणक्या- ममता को 71 फीसदी मुसलमानों का वोट, पिछड़ों और दलितों ने किसका दिया साथ
इंडिया
Today's Chanakya Exit Poll 2026: तमिलनाडु में DMK की सरकार, TVK का उभार; केरल में लेफ्ट की हार, असम में बीजेपी की वापसी
इस एग्जिट पोल में नए दावे, देखिए असम में किसकी सरकार? केरल में कांग्रेस और तमिलनाडु में डीएमके का सपना साकार
शिक्षा
न आंखों ने देखा, न कानों ने सुना, न होंठों ने कहा; सारा ने 98.75% पाकर लिखी कहानी
न आंखों ने देखा, न कानों ने सुना, न होंठों ने कहा; सारा ने 98.75% पाकर लिखी कहानी
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget