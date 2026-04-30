Basti News: बस्ती में खौफनाक वारदात, तेजाब पिलाकर की हत्या! झाड़ियों में मिला शव, 7 पर केस

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के रमहटिया गांव में झाड़ियों में 40 वर्षीय गया प्रसाद का शव मिलने से सनसनी फैल गई. परिजनों का आरोप है कि पड़ोस के राजन नाम के व्यक्ति से वर्षों से दुश्मनी चल रही थी, उस ने पहले गया प्रसाद को तेजाब पिलाया और फिर चेहरे पर तेजाब डाल कर मौत के घाट उतार दिया.

तहरीर के आधार पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पीड़ित परिजनों ने चौकी इंचार्ज विक्रमजोत शशि शेखर सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा को बीते 28 अप्रैल को राजन और उस के भाइयों ने गया प्रसाद को मारने के लिए दौड़ाया था. जिसके बाद चौकी इंचार्ज को तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

जबकि दूसरे दिन दबंगों की तहरीर पर पुलिस पीड़ित को ही धमकाने लगी और रात 2 बजे घर पहुंच गई, गाली गलौज और अभद्रता की गई. पीड़ित परिजनों का आरोप है कि चौकी इंचार्ज और उन के साथ आए दो सिपाहियों ने 50 हजार की डिमांड की.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मृतक के पिता राम सुजग वर्मा ने तहरीर देकर अपने बेटे की हत्या का आरोप अपने पड़ोसियों पर लगाया. तहरीर में उस ने पहले तेजाब पिलाने और फिर चेहरे पर तेजाब डाल कर हत्या का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि पड़ोस के राजन और उनके भाइयों से कई सालों से रंजिश चल रही थी. बीते 28 अप्रैल को राजन और उस के भाई भल्लर, कृष्ण, सौरभ और चंदन ने गया प्रसाद को मारने के लिए दौड़ा लिया. जब इस की शिकायत लेकर चौकी पर गए तो पुलिस ने उल्टा उन्हें ही बिठा लिया. मौका पा कर विपक्षियों ने गया प्रसाद को पकड़ लिया उस को पहले तेजाब पिलाया, उस के बाद चेहरे पर तेजाब डाल कर मौत के घाट उतार दिया.

पुलिस ने शुरू की जांच

एसपी यशवीर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने 7 नामजद पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, उनको हिरासत में लेकर पूछतांच की जा रही है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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