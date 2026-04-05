बस्ती में LPG की कालाबाजारी का खुलासा, 16 भरे और 3 खाली गैस सिलेंडर के साथ 2 गिरफ्तार

बस्ती जनपद में अपराधियों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस अभियान शनिवार (4 अप्रैल) को उस वक्त और आक्रामक हो गया, जब कोतवाली पुलिस और आपूर्ति विभाग की टीम ने गैस माफियाओं के एक बड़े खेल का पर्दाफाश किया.

शहर की नाक के नीचे चल रहे इस काले धंधे पर पुलिस की पैनी नजर और तत्परता ने माफियाओं के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया. पुलिस को इनपुट मिला था कि सन इंडेन गैस एजेंसी के समीप भारी मात्रा में घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी की जा रही है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

बस्ती पुलिस टीम ने की छापेमारी

सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मोतीचंद और ARO अशोक कुमार मिश्र के नेतृत्व में एक संयुक्त छापेमारी टीम का गठन किया गया. टीम ने योजनाबद्ध तरीके से बस्ती टोल प्लाजा से महज 200 मीटर पहले मोर्चा संभाल लिया.

जैसे ही तस्करों की डिलीवरी वैन चिह्नित स्थान पर पहुंची, टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया. वैन की तलाशी लेने पर अधिकारियों के होश उड़ गए. वाहन में कुल 19 सिलेंडर लदे थे, जिनमें से 16 सिलेंडर पूरी तरह भरे हुए थे. पकड़े गए आरोपियों की पहचान संत कुमार और संतोष के रूप में हुई है, जो इसी जनपद के रहने वाले हैं.

लंबे समय से कर रहे हैं कालाबाजारी

ये आरोपी लंबे समय से घरेलू गैस को अवैध रूप से कमर्शियल दामों पर सप्लाई करने के धंधे में लिप्त थे. इस बड़ी कार्रवाई में आपूर्ति विभाग के निरीक्षकों ने मौके पर ही स्टॉक रजिस्टर और डिलीवरी चालान की जांच की, जिसमें भारी अनियमितता पाई गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

सत्येंद्र भूषण तिवारी ने इस पूरी कार्रवाई की कमान संभाली और सटीक योजना बनाई. उन्होंने बताया कि इंडेन गैस के दो हॉकर संत कुमार और संतोष को 16 भरे सिलेंडर और 3 खाली बरामद हुए है, ये दोनों पिकअप से गैस की दोगुने दाम पर कालाबाजारी कर रहे थे.

बस्ती पुलिस की कार्रवाई से बिचौलियों में हड़कंप

इस कार्रवाई के बाद जिले की अन्य गैस एजेंसियों और बिचौलियों में हड़कंप मच गया है. पुलिस का कहना है कि प्रशासन के पास ऐसी कई और एजेंसियों की लिस्ट है जो स्टॉक की चोरी कर उसे ब्लैक मार्केट में बेचते हैं. पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया है कि आम जनता के हक की चोरी करने वाला कोई भी सफेदपोश अब कानून की गिरफ्त से दूर नहीं रहेगा.

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