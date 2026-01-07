बस्ती: 5 साल के प्यार पर 'अपनों' का पहरा, मंदिर में शादी कर प्रेमी युगल मांग रहा सुरक्षा!

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में प्रेम विवाह का एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां प्रेमी युगल को अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने के बाद अब सिस्टम और परिवार के दोहरे दबाव का सामना करना पड़ रहा है. 5 साल के लंबे प्रेम प्रसंग के बाद देवरिया के एक मंदिर में शादी रचाने वाला यह जोड़ा अब न्याय और सुरक्षा के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है. मामला कलवारी थाना क्षेत्र के गोसैसी पुर गांव से जुड़ा है.

जानकारी के मुताबिक, गोसैसी पुर निवासी कृष्ण कुमार और आंचल के बीच पिछले 5 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों ने समाज की परवाह न करते हुए देवरिया स्थित शिव मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से एक-दूसरे को अपना जीवनसाथी स्वीकार किया. शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद लड़की पक्ष ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया.

पुलिस से मांगी सुरक्षा

खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए प्रेमी युगल ने क्षेत्राधिकारी सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी से मुलाकात की और स्वेच्छा से विवाह करने का शपथ पत्र सौंपा. सीओ सदर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कलवारी थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि मामले का निष्पक्ष निस्तारण किया जाए और बालिगों के अधिकारों का हनन न हो.

थानेदार पर लगाया आरोप

हैरानी की बात यह है कि सीओ के स्पष्ट आदेश के बावजूद कलवारी थाने में स्थिति कुछ और ही नजर आई. प्रेमी युगल ने आरोप लगाया कि थाने पहुंचे प्रेमी युगल को पुलिस ने अलग-अलग बैठा दिया. आरोप है कि थानेदार द्वारा लड़की पक्ष के प्रभाव में आकर आंचल पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है ताकि वह अपने पति कृष्ण कुमार के खिलाफ बयान दे दे.

पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस का रवैया निष्पक्ष होने के बजाय एकपक्षीय दिख रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है. थाने के भीतर ही लड़की पक्ष की मौजूदगी और पुलिस की काउंसलिंग के नाम पर दी जा रही हिदायतों ने खाकी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं.

बस्ती पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल

यह मामला एक बार फिर बालिगों की आजादी और पुलिसिया हस्तक्षेप की बहस को हवा दे रहा है. सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि दो बालिगों के आपसी सहमति से किए गए विवाह में पुलिस केवल सुरक्षा देने का काम करेगी, न कि उनके फैसले को बदलने का प्रयास. फिलहाल, प्रेमी युगल ने एसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है. आंचल का साफ कहना है कि उसने अपनी मर्जी से कृष्ण कुमार को पति चुना है और वह उसी के साथ रहना चाहती है. अब देखना यह होगा कि बस्ती पुलिस कानून का साथ देती है या फिर रसूखदार पक्षों के दबाव में घुटने टेक देती है.