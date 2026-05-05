बस्ती: किराना व्यापारी हत्याकांड में खुलासा, शराब पार्टी के बाद की थी हत्या, 2 दोस्त गिरफ्तार

बस्ती जिले कप्तानगंज थाना क्षेत्र के करचोलिया में हुई किराना व्यापारी मनोज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्याकांड में शामिल दो दोस्तों ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार लिया है.

पुलिस के अनुसार ने आरोपियों ने महज कुछ रुपयों की उधारी के विवाद में किराना व्यापारी की हत्या कर दी थी. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी शिवम और ऋषभ ने मनोज की हत्या की योजना पहले ही बना ली थी. उधारी मांगते-मांगते जब उनका सब्र टूट गया, तो उन्होंने तय किया कि अब समझौता नहीं, बल्कि खात्मा होगा. इसके लिए बाकायदा बाजार से एक धारदार चाकू खरीदा गया.

UP News: बारिश- आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर योगी सरकार गंभीर, 24 घंटे में मिलेगा मुआवजा

नशे के हालत आरोपियों ने गर्दन पर किया हमला

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने 2 मई की रात को मनोज को पार्टी के बहाने बुलाया. तीनों ने शराब पार्टी की, इसके बाद आरोपी शिवम और ऋषभ ने मनोज पर हमला कर दिया. आरोपियों ने मनोज की गर्दन पर प्रहार किया, ताकि बचने की कोई गुंजाइश न रहे. हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी लाश को छोड़कर मौके से फरार हो गए. एएसपी श्यामाकांत के निर्देशन पर गठित पुलिस टीम ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें आरोपी वारदात से पहले शराब और हथियार खरीदते हुए स्पष्ट नजर आए.

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूला जुर्म

पुलिस जांच में मृतक मनोज गुप्ता के शरीर में अल्कोहल की पुष्टि ने साफ कर दिया कि हत्या से पहले उसे नशा कराया गया था. पत्नी कुमकुम के शक और पुलिस की घेराबंदी ने शिवम और ऋषभ को टूटने पर मजबूर कर दिया. गिरफ्त में आते ही दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

आरोपियों को भेजा गया जेल

एडिशनल एसपी श्यामाकांत ने मनोज हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही इस केस का खुलासा कर दिया है, हत्या के पीछे की वजह पैसों का लेनदेन है. एएसपी ने बताया कि दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जिनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है.

हत्याकांड के बाद सदमें में परिवार

इस हत्याकांड ने मस्जिदिया गांव के एक घर का चिराग बुझा दिया है. 36 वर्षीय मनोज अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे. उनके 16 वर्षीय बेटे शानू और 15 वर्षीय बेटी खुशी की आंखों के आंसू नहीं सूख रहे हैं. पत्नी कुमकुम का रो-रोकर बुरा हाल है, जिसे 2 मई की रात आखिरी फोन पर यह उम्मीद थी कि उसके पति खाना खाकर लौट आएंगे.

पैसा और नशा जब इंसान के विवेक पर हावी हो जाता है, तो वह अपने और पराए का फर्क भूल जाता है. कप्तानगंज की यह घटना इसी मानसिक पतन का परिणाम है. पुलिस ने महज 48 घंटों के भीतर मामले का अनावरण कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है.

उत्तराखंड: राहुल गांधी का PA बन महिला से 25 लाख की ठगी, देहरादून से पकड़ा गया शातिर ठग