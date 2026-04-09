बस्ती में शादी से पहले युवती से गैंगरेप, मंगेतर के सामने अगवा कर हैवानों ने किया गंदा काम

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उत्तर प्रदेश के बस्ती एक युवती के साथ हैवानियत होने से इलाके में सनसनी फैल गई है. युवती देर शाम अपने मंगेतर के साथ जा रही थी कि तभी एक चौराहे पर कुछ युवकों ने घेर लिया और युवती से छेड़छाड़ करने लगे, युवती ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे जबरन बैठा लिया और सुनसान जगह पर ले जा कर बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप की और वहां से भाग निकले.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर जा पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पांचवें अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह का का कहना है कि जल्द ही पांचवें अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल पूरा मामला मुंडेरवा थाना क्षेत्र के कुरियार का है,जहां लालगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती की कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी. शादी की शॉपिंग करने वह बुधवार की देर शाम अपने मंगेतर के साथ मुंडेरवा बाजार गई थी. घर लौटते समय चौराहे पर युवकों ने उसे रोक लिया और उससे छेड़खानी करने लगे. मंगेतर के विरोध करने पर युवकों ने जबरन युवती को अगवा कर लिया और गांव के ही सुनसान जगह पर ले जा कर उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया और वहां से सभी भाग निकले.

चार आरोपी गिरफ्तार

युवती की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी यशवीर सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद पुलिस की कई टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई, जिसके बाद आज 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया वहीं पांचवें अभियुक्त की पुलिस लगातार तलाश कर रही है.

एडिशनल एसपी श्यामाकांत ने बताया कि एक युवती के साथ कुछ लोगों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है, शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है. पीड़ित युवती का मेडिकल कराया गया और सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया. जबकि 5वां अभी भी फरार है. जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी.