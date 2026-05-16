उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में उस समय रिश्तों की मर्यादा तार-तार हो गई, जब एक ही परिवार के दो पक्ष पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर सरेआम भिड़ गए. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि लात-घूंसे और मारपीट शुरू हो गई. कार्यालय परिसर में घंटों अफरा-तफरी का माहौल रहा.

मारपीट का लाइव वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने इस मामले में दो लोगों के घायल होने पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.जबकि किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है.

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बुजुर्ग पिता के सामने भिड़ा परिवार

घटना की सबसे हृदयविदारक तस्वीर तब सामने आई जब स्ट्रेचर पर बैठे एक बुजुर्ग पिता उदयराम पांडे के सामने ही उनके बच्चे और पत्नि एक-दूसरे के खून के प्यासे नजर आए. बताया जा रहा है कि बुजुर्ग उदयराम की तबियत काफी खराब है. इस वजह से उनके बेटे संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए धोखे से पिता को रजिस्ट्री ऑफिस ले आए. इस बात की जानकारी जब उदयराम की पहली पत्नी उर्मिला और बेटे धर्मेंद्र को हुई तो वे लोग भी अपने परिजनों के साथ रजिस्ट्री दफ्तर आ गए, और रजिस्ट्री का विरोध करने लगे.

उदयराम पहुंचे तो थे अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करने मगर कलह इतना बढ़ गया कि दोनों पत्नियां के बेटे एक दूसरे के खून के प्यास हो गए. बुजुर्ग उदयराम ने दो शादियां की थीं और दूसरी पत्नी चंद्रावती देवी को संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उदयराम काफी पहले दे चुके थे. चंद्रावती देवी की मृत्यु हो कई वर्ष पूर्व हो चुकी है लिहाजा उनके बेटे बालगोविंद और पवन बची हुई संपत्ति की भी रजिस्ट्री करवाने पिता को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गए, तो पहली पत्नी उर्मिला देवी और उनके बच्चे वहां पहुंचकर इस रजिस्ट्री का विरोध करने लगे.

रजिस्ट्री दफ्तर के बाहर हुई मारपीट

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच काफी समय से जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी. रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान पुरानी नाराजगी अचानक भड़क उठी. पहले तीखी बहस हुई और फिर सरेआम मारपीट शुरू हो गई. कार्यालय परिसर चीख-पुकार से गूंज उठा और वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे. क्या महिला क्या पुरुष सभी एक दूसरे को घुसो से वार करने लगे, कार्यालय परिसर में दोनों पक्षों में दे दनादन होता देख किसी की हिम्मत उन्हें छुड़ाने की नहीं हुई.

दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह बीच-बचाव कर हालात पर काबू पाया. इस खूनी संघर्ष में उदयराम की पहली पत्नी उर्मिला और उनके बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर के आधार पर उदयराम की दूसरी पत्नी के बच्चों और दो दबंगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. इस मारपीट में एक महिला और उसके बेटे के सिर और मुंह पर गंभीर चोट लगी और वे लहूलुहान हो गए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट कराया है.

डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने इस बाबत बताया कि पारिवारिक जमीन विवाद में मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भेजी गई थी. घायलों का मेडिकल कराया गया है और तहरीर के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने तहरीर लेकर दबंगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया है, साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस विधिक कार्यवाही कर रही है.

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