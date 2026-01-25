हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बस्ती: 17 लाख के कर्ज से परेशान सर्राफ ने रची लूट की झूठी कहानी, पुलिस ने किया खुलासा

Basti News: शिवकुमार सोनी नाम के युवक ने डायल 112 पर सूचना दी कि तीन बदमाशों ने असलहे के बल पर गहनों से भरा उसका बैग लूट लिया है. जिले में लूट की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई.

By : सतीश श्रीवास्तव | Updated at : 25 Jan 2026 11:30 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में छावनी थाना क्षेत्र में शनिवार रात उस समय हडकम्प मच गया, जब सर्राफा व्यवसायी शिवकुमार सोनी ने खुद के साथ लूट होने की सूचना डायल 112 पर दी. लेकिन कुछ ही देर में पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए सर्राफा की झूठी कहानी का पर्दाफाश कर दिया. पुलिस के मुताबिक सर्राफ के ऊपर 17 लाख का कर्जा था, जिससे लेनदारों से बचने के लिए उसने यह कहानी रची.

पुलिस की वैज्ञानिक जांच और सीसीटीवी कैमरों की पैनी नजर ने महज कुछ ही घंटों में व्यापारी के इस सफेद झूठ का पर्दाफाश कर दिया. व्यापारी ने जेवरात दुकान में ही छिपा दिए थे. जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है.

क्या है पूरा मामला ?

घटना की शुरुआत शनिवार देर रात हुई, जब शिवकुमार सोनी नाम के युवक ने डायल 112 पर सूचना दी कि तीन बदमाशों ने असलहे के बल पर गहनों से भरा उसका बैग लूट लिया है. जिले में लूट की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई. पुलिस अधीक्षक, एएसपी और सीओ हरैया तत्काल दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लूट के खुलासे और जांच के लिए SOG, स्वाट और सर्विलांस समेत चार विशेष टीमों का गठन किया गया.

पुलिस की टीमों ने जब घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो कहीं भी बदमाशों की हलचल नजर नहीं आई. इसके बाद जब स्वाट टीम ने वैज्ञानिक तरीके से पीड़ित शिवकुमार से पूछताछ शुरू की, तो वह घबरा गया. अलग-अलग पूछताछ में उसके बयानों में काफी विरोधाभास मिला. जब पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य सामने रखे, तो शिवकुमार टूट गया और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया.

भारी कर्ज के दबाब में रची कहानी

पूछताछ में आरोपी शिवकुमार सोनी ने बताया कि वह लगभग 16.90 लाख रुपये के कर्ज में डूबा हुआ था. परिवार में लंबी बीमारी और गंभीर आर्थिक तंगी के कारण वह कर्ज चुकाने में असमर्थ था. लेनदारों के दबाव से बचने और लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए उसने लूट की यह झूठी साजिश रची थी.

पुलिस ने जब आरोपी की निशानदेही पर उसकी दुकान की तलाशी ली, तो वहां से पूरा बैग बरामद हो गया. बैग में भारी मात्रा में सोने-चांदी की अंगूठी, चेन, माला, पायल, बिछिया और कड़े सुरक्षित मिले. पुलिस को गुमराह करने के आरोप में अब शिवकुमार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

आरोपी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू

डीएसपी स्वर्णिमा सिंह ने फर्जी लूट का खुलासा करते हुए बताया कि आजकल के हाई-टेक सर्विलांस के दौर में पुलिस को गुमराह करना नामुमकिन है. आरोपी ने सोचा था कि अंधेरे का फायदा उठाकर वह पुलिस को चकमा दे देगा, लेकिन एसओजी और सर्विलांस की टीम ने डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए सच्चाई सामने ला दी. फर्जी सूचना देने पर और पुलिस को गुमराह करने पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है.

Published at : 25 Jan 2026 11:30 AM (IST)
Basti News UP NEWS CRIME NEWS
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

