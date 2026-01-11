बस्ती में सिरफिरे ने 12 मासूम पिल्लों को पीट-पीटकर मार डाला, पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के रुधौली थाना क्षेत्र के मुंगरहा चौराहे पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक सिरफिरे शख्स ने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए 12 मासूम कुत्तों के बच्चों की पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी शवों को फेंककर मौके से फरार हो गया. इस क्रूर हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और पशु प्रेमियों में भारी आक्रोश व्याप्त है.

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी मैनी गांव का निवासी बताया जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी ने बिना किसी कारण के सड़क किनारे सो रहे बेजुबान पिल्लों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. चीखते-चिल्लाते मासूमों पर वह तब तक प्रहार करता रहा जब तक उनकी सांसें नहीं थम गईं. घटना को अंजाम देने के बाद वह बेखौफ होकर वहां से चला गया.

पुलिस ने नहीं की सख्त कार्रवाई

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची रुधौली पुलिस ने मृत पिल्लों के शवों को कब्जे में लेकर गड्ढा खुदवाकर दफन करवा दिया. हालांकि, पुलिस की कानूनी कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगे हैं. आरोप है कि इतने बड़े अपराध के बावजूद पुलिस ने आरोपी का केवल शांति भंग में चालान कर उसे छोड़ दिया.

पशु प्रेमियों में आक्रोश व्याप्त

इस ढुलमुल कार्रवाई से स्थानीय निवासियों और पशु कल्याण संस्थाओं (NGOs) में भारी नाराजगी है. पशु प्रेमियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह केवल शांति भंग का मामला नहीं, बल्कि एक क्रूर घटना है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 के तहत पशु क्रूरता के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन पुलिस ने हल्की धाराओं में खानापूर्ति कर दी.

ग्रामीणों ने जिले के उच्चाधिकारियों से आरोपी पर कठोर कार्रवाई और FIR दर्ज करने की मांग की है. रूधौली थाने के सर्किल अफसर से जब इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच हो रही है, आरोपी की पहचान कर ली गई है, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की जाएगी.