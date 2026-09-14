बस्ती में डीजल चोर गैंग का खुलासा, BJP का झंडा लगा दिखाते थे दादागिरी

राष्ट्रीय राजमार्ग पर सन्नाटे और अंधेरे का फायदा उठाकर खड़े ट्रकों से शातिर तरीके से डीजल चुराने वाले एक खतरनाक अंतर्राज्यीय गैंग का बस्ती पुलिस ने पर्दाफाश किया है. छावनी थाना पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में गैंग के सरगना समेत दो मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके साथ शामिल दो बाल अपचारियों को भी हिरासत में लिया गया है.

यह गैंग बेहद ही शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देता था. आरोपी एक सफेद रंग की लग्जरी वेन्यू कार से चलते थे, जिस पर बीजेपी पार्टी का झंडा लगा रहता था. इस झंडे और लग्जरी गाड़ी का सहारा वे केवल इसलिए लेते थे ताकि हाईवे पर गश्त कर रही पुलिस या स्थानीय लोगों को उन पर जरा सा भी शक न हो.

रमघटिया में ट्रक से डीजल चोरी के बाद हुआ घटना का खुलासा

पुलिस के अनुसार, इस पूरे मामले का खुलासा 13 सितंबर की रात रमघटिया सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक से डीजल चोरी होने की घटना के बाद हुआ. चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई. बस्ती के पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए. उनके आदेश पर अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत और क्षेत्राधिकारी हर्रैया स्वर्णिमा सिंह के निर्देशन में छावनी के प्रभारी निरीक्षक राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह की अगवाई में एक विशेष टीम गठित की गई.

पुलिस टीम ने हाईवे और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया. सटीक सुराग मिलते ही पुलिस ने 14 सितंबर की तड़के करीब 03:25 बजे मझौवा दूबे के पास घेराबंदी करके आरोपियों को रंगे हाथों धर दबोचा. कड़ाई से की गई पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए चौकाने वाले खुलासे किए.

आरोपियों ने बताया कि वे अक्सर तड़के यानी भोर के समय वारदातों को अंजाम देते थे, जब हाईवे किनारे खड़े ट्रकों के ड्राइवर थकावट के कारण गहरी नींद में सो रहे होते थे. आरोपी चुपके से गाड़ी के पास अपनी वेन्यू कार खड़ी करते और पाइप डालकर कुछ ही मिनटों में गैलनों में डीजल खाली कर लेते थे.

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अंतर्राज्यीय गैंग बल्कि पड़ोसी जिलों में भी करती थी चोरी

चोरी किए गए इस डीजल को वे बाजार में बेच देते थे और उससे मिलने वाले पैसों को अपनी शान-शौकत, महंगे खाने-पीने और मौज-मस्ती के शौक पूरे करने में उड़ाते थे. छानबीन में पता चला है कि यह अंतर्राज्यीय गैंग सिर्फ बस्ती ही नहीं, बल्कि पड़ोसी जिलों अयोध्या और अंबेडकरनगर में भी लगातार इसी तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर आतंक मचाए हुए था.

पुलिस की गिरफ्त में आए मुख्य आरोपियों में अंबेडकरनगर जिले के थाना भीटी क्षेत्र स्थित जुंवागांव निवासी 20 वर्षीय आदर्श वर्मा शामिल है, जिसके खिलाफ पहले से ही आर्म्स एक्ट और चोरी के 6 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. दूसरा आरोपी अयोध्या जिले के थाना गोसाईगंज क्षेत्र के गौहनिया का रहने वाला 19 वर्षीय लवकुश चौहान है.

डीएसपी स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि इनके साथ दो अन्य नाबालिगों को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है. पुलिस ने मौके से राजनीतिक पार्टी के झंडे लगी वेन्यू कार के अलावा 5 नीले प्लास्टिक के गैलन बरामद किए हैं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 50 लीटर चोरी का डीजल भरा हुआ था. छावनी थाना पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें अदालत के समक्ष पेश करने की विधिक कार्रवाई पूरी कर ली है.

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