बस्ती: बेकाबू DCM ने खड़ी कार को मारी टक्कर, आग में जलकर खाक, ड्राइवर बाल-बाल बचा

उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के दुबोलिया थाना क्षेत्र के रामजानकी मार्ग पर शुक्रवार को उस समय हड़कम्प मच गया, जब यहां बेकाबू डीसीएम ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी कार में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार धू-धू कर जल पड़ी और देखते ही देखते खाक हो गयी. गनीमत यह रही कि कार का ड्राईवर कुछ सेकेण्ड पहले ही किसी काम से उतरा था, जिसने भी यह हादसा देखा उसकी रूह कांप गयी.

एकाएक धमाके के बाद लगी आग से सड़क के दोनों तरफ अफरा-तफरी मच गयी. लोगों ने वाहन किनारें कर दूर चले गए. सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल ने स्थिति काबू की और गाड़ी को साइड लगवाकर मार्ग चालू किया और घटना की जांच शुरू कर दी है.

क्या था पूरा घटनाक्रम ?

पुलिस के अनुसार घटना दुबौलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन टोल प्लाजा के पास की है. एक अर्टिगा कार सड़क किनारे खड़ी थी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार चालक किसी काम से कार खड़ी कर नीचे उतरा था. अभी उसे उतरे हुए कुछ ही पल बीते थे कि तभी विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार डीसीएम ने संतुलन खो दिया. अनियंत्रित डीसीएम ने खड़ी कार को पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कार कई फीट दूर तक घिसटती चली गई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के पिछले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी आगोश में ले लिया. कार से उठते काले धुएं के गुबार और आग की लपटों को देख रामजानकी मार्ग पर आवागमन थम गया. राहगीरों में डर का माहौल व्याप्त हो गया और मार्ग पर भगदड़ की स्थिति बन गई. लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे.

दमकल ने आग पर पाया काबू

घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया. सूचना मिलते ही दुबौलिया थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले भीड़ को नियंत्रित किया. कुछ ही समय में दमकल की गाड़ियां भी घटनास्थल पर पहुंच गईं. फायर ब्रिगेड के जवानों ने भारी मशक्कत और घंटों की मेहनत के बाद धधकती कार पर काबू पाया. हालांकि, जब तक आग बुझाई गई, तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. लोहे के ढांचे के अलावा वहां कुछ शेष नहीं बचा था.

ड्राईवर का बचना चमत्कार से कम नहीं

इस पूरे हादसे का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि कार चालक सुरक्षित है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर चालक कार के भीतर बैठा होता या कार से निकलने में एक मिनट की भी देरी कर देता, तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन था. कार की हालत देखकर हर कोई यही कह रहा था कि चालक की किस्मत ने उसे नई जिंदगी दी है.

रोड सेफ्टी पर उठे सवाल

इस हादसे ने निर्माणाधीन टोल प्लाजा और सड़क सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मार्ग पर भारी वाहन और डीसीएम चालक अक्सर तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं. निर्माणाधीन कार्य की वजह से सड़क पर संकेतकों की कमी भी हादसों का सबब बन रही है. फिलहाल पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है.