बस्ती में लाइव मर्डर! बदले की आग में सनकी युवक ने बुजुर्ग को लाठियों से पीटकर उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जिले के कलवारी थाना क्षेत्र में बदले की आग में जल रहे एक सनकी युवक ने बीच सड़क पर एक 50 वर्षीय बुजुर्ग की लाठियों से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी. रूह कंपा देने वाले इस लाइव मर्डर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है.

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी अंतिम राजू की पत्नी ने बीते दिनों कथित तौर पर खुदकुशी (Suicide) कर ली थी. आरोपी अंतिम राजू को शक था कि उसकी पत्नी के इस आत्मघाती कदम के पीछे स्थानीय एक युवक का हाथ था, जिससे उसकी पत्नी का कथित प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी का बदला लेने के लिए आरोपी बुधवार को कथित प्रेमी के घर पर धावा बोलने पहुंचा था.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जब आरोपी मौके पर पहुंचा तो उसकी पत्नी का कथित प्रेमी वहां मौजूद नहीं था. इस पर आरोपी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. वहां मौजूद प्रेमी के 50 वर्षीय पिता 'शमी' ने जब स्थिति को संभालने और बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपी अंतिम राजू ने उन पर ही लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया.

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मूकदर्शक बने रहे लोग, बनाते रहे वीडियो

सनकी आरोपी बीच सड़क पर बुजुर्ग शमी को तब तक बेरहमी से पीटता रहा, जब तक कि उनकी मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत नहीं हो गई. हैरान करने वाली बात यह रही कि इस खूनी खेल के दौरान आसपास मौजूद लोग मूकदर्शक बने रहे. किसी ने भी बुजुर्ग को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई, बल्कि कुछ लोग इस पूरी वारदात का मोबाइल से वीडियो बनाते रहे, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की छापेमारी

सरेराह लाइव मर्डर की सूचना मिलते ही कलवारी थाने की पुलिस भारी बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है. पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर फरार आरोपी अंतिम राजू के खिलाफ हत्या की संगीन धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

बस्ती के एडिशनल एसपी श्यामाकांत ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, "आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं. कानून को हाथ में लेने वाले अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा." वारदात के बाद पैदा हुए तनाव को देखते हुए पुलिस ने प्रभावित इलाके में गश्त बढ़ा दी है.

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