बस्ती में कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों ने इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी का फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया. कारोबारी को करीब चार घंटे तक कार में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया. बदमाशों की मंशा सिर्फ अपहरण और लूट तक सीमित नहीं थी, बल्कि कारोबारी को जिंदा जलाकर हत्या करने थी. हालांकि, कारोबारी ने हिम्मत नहीं हारी और बदमाशों के चंगुल से निकलने के लिए चलती कार से छलांग लगा दी. कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस वारदात से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है.

कोतवाली थाना क्षेत्र के भैसहिया निवासी राजीव पांडेय कंपनी बाग स्थित प्रभा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का कारोबार करते हैं. गुरुवार को रुपयों के लेनदेन के सिलसिले में एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था. बताया जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने दोपहर में कुछ रुपये भी दिए थे और बाकी रकम देने के बहाने शाम करीब साढ़े छह बजे उन्हें जिला जज न्यायालय के पहले गेट स्थित पकौड़ी चौराहे पर बुलाया.

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बदमाशों ने कार में बैठाकर कारोबारी से की मारपीट

बताया गया कि रुपये गिनने की बात कहकर राजीव पांडेय को एक कार में बैठाया गया. जैसे ही वह कार में बैठे, चालक समेत चार अन्य लोग भी गाड़ी में मौजूद मिले. बदमाशों ने असलहा निकालकर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया. विरोध करने पर असलहे की बट से उनके सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए गए. बताया जा रहा है कि हमलावरों की मंशा चेहरे को इस कदर विकृत करने की थी कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो जाए.

अपहरण के बाद बदमाश राजीव पांडेय को नगर और कलवारी रोड की तरफ ले गए. इसके बाद बदमाश कार को कलवारी रोड से मोड़कर रुधौली-बांसी मार्ग की तरफ ले गए. मारपीट के दौरान पिस्टल की मैगजीन निकलकर कार में गिर गई, जिसे राजीव पांडेय ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने मोजे में छिपा लिया.

करीब चार घंटे तक बदमाशों के कब्जे में रहने के दौरान राजीव पांडेय की हालत बेहद खराब हो गई थी. बदमाशों को लगा कि वह बेहोश हो चुके हैं और अब विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं. इसी बीच रात करीब दस बजे रुधौली थाना क्षेत्र में एक अन्य गाड़ी बुलाकर चार बदमाश उतर गए. कार में केवल चालक और राजीव पांडेय रह गए.

कारोबारी को कार में जिंदा जलाने की थी बदमाशों की मंशा!

वारदात का सबसे खौफनाक पहलू यह सामने आया कि बदमाशों ने कारोबारी को जिंदा जलाने की योजना बना रखी थी. बताया जा रहा है कि कार में करीब पांच लीटर पेट्रोल रखा हुआ था. योजना के मुताबिक चालक को कार आगे ले जाकर किसी सुनसान स्थान पर पेट्रोल डालकर आग लगाने को कहा गया था. बदमाश राजीव पांडेय को मरणासन्न समझ चुके थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह पूरी तरह होश में हैं और अपनी जान बचाने के लिए मौके का इंतजार कर रहे हैं.

कारोबारी ने चलती कार से छलांग लगाकर बचाई जान

इसी बीच रुधौली थाना क्षेत्र के कोहरा चौराहे पर बने बड़े स्पीड ब्रेकर के पास चालक ने कार की रफ्तार धीमी की. राजीव पांडेय को अपनी जिंदगी बचाने का यही आखिरी मौका नजर आया. उन्होंने अचानक कार का दरवाजा खोला और चलती गाड़ी से छलांग लगा दी. अचानक हुई इस घटना से चालक भी हड़बड़ा गया, लेकिन वह कार लेकर मौके से फरार हो गया.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. एसपी ओमवीर सिंह, सीओ और रुधौली व कोतवाली समेत अन्य थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही घायल कारोबारी से जुड़ी जानकारी जुटाई. मामले में कोतवाली पुलिस ने एक नामजद समेत पांच आरोपियों के खिलाफ अपहरण सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

सपा विधायक ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

वहीं, इस बड़ी आपराधिक वारदात को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक महेंद्र यादव ने कानून- व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. सदर सीट से सपा विधायक महेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए.

अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी, स्वाट, सर्विलांस, कोतवाली और अन्य पुलिस टीमों को लगाया गया है. पुलिस अलग-अलग पहलुओं पर जांच कर रही है. एसपी ओमवीर सिंह ने जल्द ही अपहर्ताओं को गिरफ्तार करने की बात कही है.

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