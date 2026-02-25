उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पतेलवा मोहल्ले में उस वक्त सांप्रदायिक तनाव फैल गया, जब अपने घर पर भगवा झंडा लगाने को लेकर एक हिंदू परिवार पर दर्जनों लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया. मुस्लिम बाहुल्य इलाके में रहने वाले इस इकलौते हिंदू परिवार के सदस्यों को महिलाओं और बच्चों समेत बेरहमी से पीटा गया. इस पूरी घटना का रूह कंपा देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अराजक तत्व तांडव मचाते नजर आ रहे हैं.

इस घटना की खबर जैसे ही शहर में फैली, विश्व हिंदू महासंघ और अन्य हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए. जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इसे सुनियोजित हमला करार देते हुए प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है. महासंघ के नेताओं ने मांग किया कि दोषियों पर तत्काल गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए.

क्या है पूरा मामला ?

घटना में घायल अखिलेश यादव के अनुसार, पीड़ित परिवार ने अपने घर की छत पर धार्मिक आस्था के प्रतीक स्वरूप भगवा ध्वज लगाया था. आरोप है कि मोहल्ले के ही दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और उसे तुरंत हटाने का दबाव बनाया. प्रकरण की शुरुवात गैर हिंदी बच्चे के द्वारा पत्थर फेंकने से हुई, जब परिवार ने अपनी निजी संपत्ति पर झंडा लगाने का अधिकार जताया, तो देखते ही देखते दर्जनों की संख्या में भीड़ वहां जुट गई और घर पर हमला बोल दिया.

पुलिस के सामने भी अराजकता

सूचना मिलते ही स्थानीय कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अराजक तत्वों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने खाकी का खौफ भी नहीं माना. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस के बीच-बचाव करने के बावजूद भीड़ परिवार के सदस्यों को निशाना बनाती रही. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पीड़ित परिवार को गलियों में दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया. घर के भीतर सामान की तोड़फोड़ और लूटपाट के भी आरोप लगे हैं.

55 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देर रात हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने पीड़ित अखिलेश यादव की शिकायत पर गंभीर धाराओं में 9 नामजद सहित 55 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें आरोपी अब्दुल्ला, तालिब, नोमान, फैजान, कल्लू, सद्दाम सहित अन्य लोग शामिल है, जिनमें कई की गिरफ्तारी हो गई.

इलाके में पुलिस बल तैनात

डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने इस मामले को लेकर बताया कि आरोपियों पर केस दर्ज जांच जारी है, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे पतेलवा मोहल्ले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. कोतवाली पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के जरिए आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है. अब तक कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और शांति भंग करने वालों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की तैयारी है.किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है. पतेलवा की घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. शांति बनाए रखने की अपील की गई है और स्थिति नियंत्रण में है.