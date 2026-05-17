बस्ती में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ गो-तस्कर सद्दाम, पचौरी बाग कांड के अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में परसरामपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों और गो-तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के अभियान को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पचौरी बाग कांड के बाद से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा शातिर पशु तस्कर सद्दाम आज नक्टवा पुल के पास पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया. घेराबंदी के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी. पुलिस ने इस पूरे गैंग के कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.

क्षेत्राधिकारी हरैया स्वर्णिमा सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि परसरामपुर थाना के प्रभारी निरीक्षक विश्व मोहन राय के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्धों और अपराधियों की धरपकड़ के लिए नक्टवा पुल के पास सघन चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पचौरी बाग कांड का फरार मुख्य आरोपी सद्दाम इस रास्ते से गुजरने वाला है. कुछ ही देर में पुलिस को एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती दिखाई दी. पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया, तो बदमाश ने बाइक मोड़ने का प्रयास किया और खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर अवैध असलहे से सीधे फायरिंग झोंक दी.

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पुलिस की जबाबी फायरिंग में बदमाश घायल

बदमाश द्वारा की गई अचानक फायरिंग से पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे. इसके बाद पुलिस टीम ने त्वरित और साहसिक कदम उठाते हुए आत्मरक्षा में नियंत्रित जवाबी फायरिंग की. पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में लगी, जिससे वह मोटरसाइकिल सहित जमीन पर गिर पड़ा. पुलिस ने मौके पर ही उसे दबोच लिया. घायल तस्कर की पहचान सद्दाम (निवासी मोहम्मदपुर, जनपद संतकबीरनगर) के रूप में हुई है. उसे तत्काल इलाज के लिए नजदीकी चिकित्सालय भेजा गया है.

पुलिस के मुताबिक, बीते 16 मई को पचौरी बाग इलाके में घेराबंदी कर 4 गोवंश के साथ सात पशु तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था. इस बड़ी कार्रवाई के दौरान सद्दाम पुलिस को चकमा देकर मौके से भागने में सफल रहा था, जिसके बाद से पुलिस की टीमें उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थीं. इस गैंग के तार बस्ती, गोण्डा और संतकबीरनगर जिलों से जुड़े हुए हैं. पुलिस ने कड़ाई से कार्रवाई करते हुए इस सिंडिकेट के कुल 8 आरोपियों को दबोचा है.

अवैध सामान व मवेशी बरामद

पुलिस ने मुठभेड़ स्थल और आरोपियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में अवैध सामान और मवेशी बरामद किए हैं. बरामदगी की सूची में कई गोवंश घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, अवैध देशी तमंचा और कई जिंदा व खोखा कारतूस शामिल हैं. सीओ स्वर्णिमा सिंह ने प्रेस वार्ता में साफ तौर पर कहा कि जनपद में गो-तस्करी, अवैध कटान या कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. एसओ विश्व मोहन राय और उनकी टीम के इस साहसिक कार्य की सराहना की जा रही है. सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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