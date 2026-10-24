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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती: प्रणाम का जवाब नहीं दिया तो नाराज हो गए नेताजी! BJP जिलाध्यक्ष संग बढ़ा विवाद

बस्ती: प्रणाम का जवाब नहीं दिया तो नाराज हो गए नेताजी! BJP जिलाध्यक्ष संग बढ़ा विवाद

बस्ती में बीजेपी कार्यक्रम में प्रणाम को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष और पार्टी नेता के बीच शुरू हुआ विवाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गया है. पार्टी नेता ने जिलाध्यक्ष पर कटाक्ष किया है.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 24 Oct 2026 05:01 PM (IST)
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बस्ती में बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी के कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष को पार्टी के एक नेता के प्रणाम का जवाब नहीं देने का मामला गरमा गया है. बीजेपी नेता मनीष मिश्रा का आरोप है कि उन्होंने जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा को एक-दो नहीं बल्कि चार बार प्रणाम किया, लेकिन जिला अध्यक्ष ने उनके प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया. इस बात से नाराज होकर बीजेपी नेता मनीष मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

प्रेस कांफ्रेस में बीजेपी नेता मनीष मिश्रा बेहद नाटकीय अंदाज में अपनी बात रखते हुए नजर आए. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि विवेकानंद मिश्रा सूर्य के समान तेज हैं और सूर्य के बारे में बोलने के लिए मुझ जैसे छोटे से तारे, जिसका कोई प्रकाश भी नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है. मनीष मिश्रा ने कहा कि वे जिला अध्यक्ष को बहुत पहले से जानते हैं और जब भी वे उन्हें फिर कभी मिल जाएंगे, वे उनके पैरों में लेटकर और अपनी नाक रगड़ कर उनका आशीर्वाद मांगेंगे.

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मनीष मिश्रा के बयान से बढ़ी हलचल

बीजेपी नेता मनीष मिश्रा का तर्क था कि जिला अध्यक्ष जी सचमुच सूर्य हैं और इस जिले का पहला बॉस यदि उनका कोई है, तो वो विवेकानंद मिश्रा ही हैं. मनीष मिश्रा के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी और यह वीडियो तेजी से चर्चा का विषय बन गया. जब इस पूरे मामले और दिए गए बयानों को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा से पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने इन तमाम बातों और आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया.

जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा ने क्या कहा?

विवेकानंद मिश्रा ने मीडिया के सामने आए बिना बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कहा कि मनीष मिश्रा से उनकी पिछले कई सालों से मुलाकात तक नहीं हुई है. जब इतने लंबे समय से दोनों के बीच कोई आमना-सामना या मुलाकात ही नहीं हुई है, तो इस तरह के प्रणाम या चापलूसी भरे बयानों की बात कहां से आ गई. 

एक तरफ जहां मनीष मिश्रा के इन आरोपों ने राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ विवेकानंद मिश्रा के इस दो-टूक और स्पष्ट खंडन ने इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया है. अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बयानबाजी के बाद आगे चलकर राजनीति के मैदान में क्या कुछ नए समीकरण बनते हैं और दोनों पक्षों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं.

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Published at : 24 Oct 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
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