बस्ती और वाराणसी पुलिस ने सुलझाई अपहरण की गुत्थी, दो युवक किए बरामद, 3 शातिर गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की बस्ती पुलिस ने एक हाई-प्रोफाइल किडनैपिंग केस को सुलझाते हुए वाराणसी से दोनों युवकों को सकुशल बरामद किया है, अपहरणकर्ताओं ने दोनों को बंधक बनाकर परिजनों से फिरौती की मांग की थी. लालगंज पुलिस और वाराणसी पुलिस के संयुक्त सर्च ऑपरेशन में झारखंड और बिहार के तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. बदमाशों के पास से लग्जरी फॉर्च्यूनर कार और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं.

पुलिस से मिली जानकार के अनुसार, बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के कोहरसा निवासी अनय उपाध्याय (19) अपने साथी राहुल उपाध्याय (17) के साथ 8 अप्रैल को वाराणसी घूमने निकले थे. 9 अप्रैल को अचानक अनय के फोन से परिजनों को कॉल आई, जिसमें बताया गया कि दोनों युवकों को बंधक बना लिया गया है. परिजनों से मोटी रकम की मांग की गई और धमकी दी गई कि अगर पुलिस को सूचना दी तो अंजाम बुरा होगा.

केस के सिलसिले में वाराणसी पहुंची बस्ती पुलिस

पीड़ित पिता मनोज कुमार उपाध्याय की तहरीर पर बस्ती पुलिस ने तत्काल धारा 140(2) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया. मामला गंभीर देखते हुए बस्ती पुलिस की एक विशेष टीम वाराणसी के लिए रवाना की गई. वाराणसी पुलिस के समन्वय से CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग और मोबाइल टावर लोकेशन को ट्रेस किया गया.

सटीक इनपुट मिलते ही पुलिस ने वाराणसी के लालपुर पाण्डेपुर क्षेत्र स्थित डाइनिंग टेबल रेस्टोरेंट (गोइठहां चौराहा) को चारों तरफ से घेर लिया. पुलिस की अचानक छापेमारी से किडनैपर्स को संभलने का मौका नहीं मिला और अनय व राहुल को सुरक्षित बचा लिया गया.

पुलिस ने इन्हें किया गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान शरीयत उल्ला (झारखंड), जसवंत सिंह (बक्सर, बिहार) और अभिजीत सिंह (कैमूर, बिहार) के रूप में हुई है. यह गिरोह लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर युवाओं को निशाना बनाता था. पुलिस अब इस गिरोह के पिछले आपराधिक इतिहास और इनके स्थानीय संपर्कों की पड़ताल कर रही है. उनके पास से 1 सफेद फॉर्च्यूनर और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए है. आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

वहीं अपहृत बच्चों के पिता ने यूपी पुलिस और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा आज उनका बेटा सिर्फ सरकार के त्वरित एक्शन की वजह से जिंदा है.