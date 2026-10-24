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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती में रेप पीड़िता को पुलिस ने थाने से भगाया? DIG के हस्तक्षेप के बाद केस दर्ज

बस्ती में रेप पीड़िता को पुलिस ने थाने से भगाया? DIG के हस्तक्षेप के बाद केस दर्ज

बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से रेप और फिर जबरन गर्भपात कराए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस पर पीड़ितों को थाने से भगाने का आरोप लगा है.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 24 Oct 2026 08:06 PM (IST)
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बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र में मानवता शर्मसार हुई है. यहां नाबालिग लड़की से बहला-फुसलाकर रेप और फिर जबरन गर्भपात कराए जाने का मामला सामने आया है. इस घटना में स्थानीय पुलिस की लापरवाही और संलिप्तता का भी गंभीर आरोप लगा है. आरोप है कि पीड़ित परिवार न्याय के लिए थाने के चक्कर काटता रहा लेकिन पुलिस ने शुरुआती दौर में केस को दबाने का प्रयास किया. डीआईजी के कड़े हस्तक्षेप के बाद अब कलवारी थाने में केस दर्ज किया गया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलवारी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी को उसके ही गांव का रहने वाला अकमल नाम का युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. इसके बाद आरोपी ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. जब किशोरी का गर्भ ठहर गया और लगातार उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तब जाकर परिजनों घटना की जानकारी हुई.

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आरोपी के भाई ने जबरन कराया गर्भपात

पीड़िता की मां ने जब अपनी बेटी से इस बारे में पूछताछ की तो उसने रोते हुए पूरी आपबीती सुनाई. पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि किस तरह से अकमल ने उसके साथ गलत काम किया. जब उसे पता चला कि किशोरी गर्भवती हो गई है तो उसने अपने भाई सजाउद्दीन के साथ मिलकर साजिश रची और उसे एक निजी अस्पताल में ले जाकर उसका गर्भपात करवा दिया ताकि इस जुर्म के सारे सबूत मिटाए जा सकें. 

पुलिस ने पीड़ितों को थाने से भगाने का आरोप

घटना की जानकारी मिलते ही सदमे और गुस्से में डूबे परिजन तुरंत कलवारी थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. आरोप है कि कलवारी थाने में तैनात पवन यादव नाम के सिपाही ने संवेदनशीलता दिखाने की बजाय पीड़ितों की बात को अनसुना कर दिया और यह कहकर उन्हें थाने से भगा दिया कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं है. 

पीड़ित परिवार ने डीआईजी से लगाई गुहार

पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने के लिए लगातार कई दिनों तक थाने के चक्कर काटता रहा और अधिकारियों के दरवाजे खटखटाता रहा लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई. स्थानीय पुलिस के इस रवैया से आहत और थकहार कर आखिरकार पीड़िता और उसके परिजन न्याय की आस में जिले के पुलिस उप-महानिरीक्षक यानी डीआईजी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी पीड़ा सुनाई.

डीआईजी के आदेश के बाद हरकत में आई पुलिस

मामले की गंभीरता, संवेदनशीलता और नाबालिग से जुड़े इस जघन्य अपराध को संज्ञान में लेते हुए डीआईजी ने तत्काल प्रभाव से कड़ा रुख अपनाया और कलवारी पुलिस को बिना किसी हीला-हवाली के तुरंत एफआईआर दर्ज करने के सख्त आदेश दिए. डीआईजी के आदेश के बाद हरकत में आई कलवारी पुलिस ने आनन-फानन में आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. 

पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज

एएसपी श्यामाकांत से बात की तो उन्होंने बताया कि नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो बातें पुख्ता होंगी, उनके मुताबिक आगे की सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के सामने आने के बाद से शुरुआती स्तर पर मामले को दबाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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Published at : 24 Oct 2026 08:05 PM (IST)
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