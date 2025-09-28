उत्तर प्रदेश में बरेली में शुक्रवार 26 सितम्बर को जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद को लेकर जुलूस निकालने पर बवाल हो गया था. स्थिति संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा. पुलिस ने इस मामले में IMC नेता तौकीर रजा समेत कई लोगों गिरफ्तार किया है. वहीं अब इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. हरिद्वार पहुंची हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का इस मामले पर तीखा बयान सामने आया है.

उन्होंने कहा कि बरेली में हिंसा फैलाने वाले यह भूल गए हैं कि अब उत्तर प्रदेश 2025 का है, 2017 का नहीं. साध्वी प्राची ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बीजेपी सरकार उसी भाषा में जवाब देना जानती है, जिस भाषा में कोई समझता है.

बरेली पुलिस की तारीफ की

साध्वी प्राची ने बरेली पुलिस प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि तौकीर रजा ने बरेली को जलाने की पूरी साजिश रच रखी थी, लेकिन प्रशासन की सख्ती से बड़ा हादसा टल गया. उन्होंने साफ कहा कि सरकार और प्रशासन ऐसे तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं. अब ऐसे किस भी शख्स पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.

साध्वी प्राची एक धार्मिक कार्यक्रम में हरिद्वार पहुंची थीं, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बरेली हिंसा पर ये टिपण्णी की. उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अब प्रदेश में दंगाइयों की खैर नहीं है. दंगा करने वाले गलतफहमी में न रहें.

बरेली में अब तक 39 गिरफ्तार

यहां बता दें कि बरेली में हुए बवाल के मामले में IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बरेली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जुमे की नमाज के बाद पुलिस फोर्स के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई. इस मामले में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं और मौलाना तौकीर रजा सहित 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं और मौलाना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

इसके साथ ही पुलिस ने 39 लोग हिरासत में लिए हैं. पुलिस ने बताया कि 7 दिनों से इसकी साजिश चल रही है और इस साजिश में बाहरी लोग भी शामिल हैं. पुलिस ने इस मामले में 10 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें से 7 में मौलाना का नाम दर्ज है एसएसपी अनुराग आर्या ने खुलासा किया है कि 7 दिन से इस हिंसा की साजिश चल रही थी. चाकू, तमंचे, ब्लेड और पेट्रोल की बोतलें बरामद की हैं.