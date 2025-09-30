बरेली हिंसा के आरोपी ताजीम का पुलिस ने किया एनकाउंटर, अबतक 73 उपद्रवियों को भेजा जेल

बरेली में बीते दिनों आई लव मोहम्मद विवाद के बीच भड़की हिंसा के मामले में पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां जारी हैं. पुलिस ने इस मामले में गोली चलने वाले गो तस्कर को एनकाउंटर में दबोच लिया है. बरेली बवाल मामले में ताजीम को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है और मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है.

बता दें हिंसा के बीच मौलाना तौकीर समेत 73 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त कार्रवाई की आदेश दिए हैं. फिलहाल पुलिस ने आरोपी ताजिम को गिरफ्त में लिया है.

एसपी सिटी ने दी यह जानकारी

बरेली एसपी मानुष पारीक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में अब तक कुल 73 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. हमें ताजिम नाम के एक व्यक्ति के इसमें शामिल होने की जानकारी मिली है.

एसपी ने बताया कि वह गौ-तस्कर के रूप में जाना जाता है. इससे पहले वह गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल जा चुका है. जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो उसने पुलिस पर गोली चला दी. पुलिस ने आरोपी को एंकाउंटर कर दबोच लिया है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. इसी के साथ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है.

पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद किया हथियार

उन्होंने आगे बताया कि उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है. कुछ लोग शहर के बाहर के थे. 26 सितंबर की हिंसा के सिलसिले में 10 एफआईआर दर्ज की गईं. सबसे ताजा गिरफ्तारी एक पशु तस्कर की हुई है.

बता दें पुलिस के एक्शन के बाद हिंसा में शामिल लोग फरार हो गए हैं. पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. इस मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है.