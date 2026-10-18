बरेली की रावण वाली गली में 200 साल पुरानी परंपरा, मुस्लिम कारीगर बनाते हैं रावण

मजहब अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हुनर और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता. उत्तर प्रदेश के बरेली में इसकी अनूठी मिसाल देखने को मिलती है. यहां करीब 200 साल से चली आ रही परंपरा के तहत कारीगर दशहरे के लिए रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले बनाते हैं, तो मोहर्रम के लिए ताजिये भी तैयार करते हैं. मलूकपुर की रावण वाली गली से लेकर किला क्षेत्र के फूटा दरवाजा तक, हिंदू-मुस्लिम कारीगरों की मेहनत साझा संस्कृति की खूबसूरत तस्वीर पेश करती है. हालांकि, महंगाई और घटते ऑर्डर ने इनके सामने रोजी-रोटी का संकट भी खड़ा किया है.

बरेली की गलियों में त्योहारों के साथ भाईचारे की परंपरा भी आकार लेती है. शहर के मलूकपुर की रावण वाली गली में दशहरे की तैयारियां जोरों पर हैं. यहां पीढ़ियों से कारीगर रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले बनाते आ रहे हैं. करीब 200 साल पुरानी बताई जाने वाली इस परंपरा में हिंदू और मुस्लिम कारीगरों का हुनर एक साथ नजर आता है.

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मोहर्रम के लिए ताजिये बनाने वाले ही बनाते हैं रावण

बरेली के किला क्षेत्र में फूटा दरवाजा और उसके आसपास की गलियां भी इस साझा संस्कृति की गवाह हैं. यहां मुस्लिम कारीगर रावण और मेघनाथ के पुतले बनाने के साथ मोहर्रम के लिए ताजिये भी तैयार करते हैं. त्योहार भले अलग हों, लेकिन कारीगरों की मेहनत और कला दोनों को जोड़ती है. यही वजह है कि इन गलियों में तैयार होने वाली कलाकृतियां आपसी भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब का संदेश देती हैं.

रावण का पुतला तैयार करते मुस्लिम कारीगर

लेकिन वक्त के साथ इस पुश्तैनी काम की चुनौतियां भी बढ़ी हैं. कारीगरों के मुताबिक, बांस का एक बंडल पहले करीब 250 रुपये में मिलता था, जिसकी कीमत अब लगभग 450 रुपये हो गई है. एक पुतले को तैयार करने में तीन मजदूरों को चार से पांच दिन लगते हैं. सामग्री और मजदूरी मिलाकर एक पुतले पर करीब 10 से 11 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं. महंगाई के चलते अब 30 से 40 फीट के बजाय 20 फीट के पुतलों के ऑर्डर ज्यादा मिल रहे हैं.

200 साल पुरानी विरासत को जिंदा रखने में जुटे

मलूकपुर में वीरेंद्र कुमार चंद्रा और कल्लू रावण वाले का परिवार इस विरासत को आगे बढ़ा रहा है. कल्लू भाई के निधन के बाद उनके बेटे शादाब अली, शहंशाह भाई, शबाब अली और परिवार के अन्य सदस्य इस काम में जुटे हैं. पहले करीब 20 युवक पुतले बनाने में लगे रहते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर लगभग 10 रह गई है. दशहरे के बाद कई कारीगर ई-रिक्शा चलाकर या शादी समारोहों में सजावट का काम करके परिवार का खर्च चलाते हैं.

बरेली की रावण वाली गली और किला क्षेत्र के फूटा दरवाजा की कहानी बताती है कि भारत की साझा संस्कृति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि लोगों के हुनर, मेहनत और परंपराओं में बसती है. रावण के पुतले बनाने से लेकर ताजियों को सजाने तक, इन कारीगरों की कला संदेश देती है कि त्योहार अलग हो सकते हैं, लेकिन आपसी भाईचारा सबसे बड़ी पहचान है. महंगाई की चुनौतियों के बीच भी ये परिवार अपनी 200 साल पुरानी विरासत को जिंदा रखने में जुटे हैं.

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