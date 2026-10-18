Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबरेली की रावण वाली गली में 200 साल पुरानी परंपरा, मुस्लिम कारीगर बनाते हैं रावण

बरेली की रावण वाली गली में 200 साल पुरानी परंपरा, मुस्लिम कारीगर बनाते हैं रावण

बरेली में 200 साल से चली आ रही परंपरा के तहत कारीगर दशहरे के लिए रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले बनाने की परंपरा आज भी बरकरार है. वहीं ये लोग मोहर्रम के लिए ताजिये भी तैयार करते हैं.

Written By : भीम मनोहर, बरेली |  Updated at : 18 Oct 2026 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

मजहब अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हुनर और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता. उत्तर प्रदेश के बरेली में इसकी अनूठी मिसाल देखने को मिलती है. यहां करीब 200 साल से चली आ रही परंपरा के तहत कारीगर दशहरे के लिए रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले बनाते हैं, तो मोहर्रम के लिए ताजिये भी तैयार करते हैं. मलूकपुर की रावण वाली गली से लेकर किला क्षेत्र के फूटा दरवाजा तक, हिंदू-मुस्लिम कारीगरों की मेहनत साझा संस्कृति की खूबसूरत तस्वीर पेश करती है. हालांकि, महंगाई और घटते ऑर्डर ने इनके सामने रोजी-रोटी का संकट भी खड़ा किया है.

बरेली की गलियों में त्योहारों के साथ भाईचारे की परंपरा भी आकार लेती है. शहर के मलूकपुर की रावण वाली गली में दशहरे की तैयारियां जोरों पर हैं. यहां पीढ़ियों से कारीगर रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले बनाते आ रहे हैं. करीब 200 साल पुरानी बताई जाने वाली इस परंपरा में हिंदू और मुस्लिम कारीगरों का हुनर एक साथ नजर आता है.

कोलकाता भगदड़ के बाद यूपी में अलर्ट, CM योगी ने अधिकारियों को दिए जांच के निर्देश

मोहर्रम के लिए ताजिये बनाने वाले ही बनाते हैं रावण

बरेली के किला क्षेत्र में फूटा दरवाजा और उसके आसपास की गलियां भी इस साझा संस्कृति की गवाह हैं. यहां मुस्लिम कारीगर रावण और मेघनाथ के पुतले बनाने के साथ मोहर्रम के लिए ताजिये भी तैयार करते हैं. त्योहार भले अलग हों, लेकिन कारीगरों की मेहनत और कला दोनों को जोड़ती है. यही वजह है कि इन गलियों में तैयार होने वाली कलाकृतियां आपसी भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब का संदेश देती हैं.

 

रावण का पुतला तैयार करते मुस्लिम कारीगर
रावण का पुतला तैयार करते मुस्लिम कारीगर

लेकिन वक्त के साथ इस पुश्तैनी काम की चुनौतियां भी बढ़ी हैं. कारीगरों के मुताबिक, बांस का एक बंडल पहले करीब 250 रुपये में मिलता था, जिसकी कीमत अब लगभग 450 रुपये हो गई है. एक पुतले को तैयार करने में तीन मजदूरों को चार से पांच दिन लगते हैं. सामग्री और मजदूरी मिलाकर एक पुतले पर करीब 10 से 11 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं. महंगाई के चलते अब 30 से 40 फीट के बजाय 20 फीट के पुतलों के ऑर्डर ज्यादा मिल रहे हैं.

200 साल पुरानी विरासत को जिंदा रखने में जुटे

मलूकपुर में वीरेंद्र कुमार चंद्रा और कल्लू रावण वाले का परिवार इस विरासत को आगे बढ़ा रहा है. कल्लू भाई के निधन के बाद उनके बेटे शादाब अली, शहंशाह भाई, शबाब अली और परिवार के अन्य सदस्य इस काम में जुटे हैं. पहले करीब 20 युवक पुतले बनाने में लगे रहते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर लगभग 10 रह गई है. दशहरे के बाद कई कारीगर ई-रिक्शा चलाकर या शादी समारोहों में सजावट का काम करके परिवार का खर्च चलाते हैं.

बरेली की रावण वाली गली और किला क्षेत्र के फूटा दरवाजा की कहानी बताती है कि भारत की साझा संस्कृति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि लोगों के हुनर, मेहनत और परंपराओं में बसती है. रावण के पुतले बनाने से लेकर ताजियों को सजाने तक, इन कारीगरों की कला संदेश देती है कि त्योहार अलग हो सकते हैं, लेकिन आपसी भाईचारा सबसे बड़ी पहचान है. महंगाई की चुनौतियों के बीच भी ये परिवार अपनी 200 साल पुरानी विरासत को जिंदा रखने में जुटे हैं.

ग्रेटर नोएडा: 5 लोगों की मौत के मामले में एक्शन, बहन-बहनोई समेत 3 गिरफ्तार

About the author भीम मनोहर, बरेली

भीम मनोहर 20 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हूं. यूपी के बरेली की गतिविधियों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजित मुद्दों पर लिखते रहे हैं. 
Read More
Published at : 18 Oct 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Bareilly News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रुद्रप्रयाग में सियासी उलटफेर, 5 दिन में BJP से मोहभंग, कांग्रेस में लौटे ग्यालू लाल
रुद्रप्रयाग में सियासी उलटफेर, 5 दिन में BJP से मोहभंग, कांग्रेस में लौटे ग्यालू लाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: 5 लोगों की मौत के मामले में एक्शन, बहन-बहनोई समेत 3 गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा: 5 लोगों की मौत के मामले में एक्शन, बहन-बहनोई समेत 3 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने मिशन-27 के लिए चला नया दांव, हर जिले का होगा अलग घोषणा पत्र
अखिलेश यादव ने मिशन-27 के लिए चला नया दांव, हर जिले का होगा अलग घोषणा पत्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण बोले- 'मुसलमानों ने मुझ पर गोली चलाई...'
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण बोले- 'मुसलमानों ने मुझ पर गोली चलाई...'
Advertisement

वीडियोज

ABP News: किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों की घंटी बजाओ | Ghanti Bajao
CJP Delhi Protest: अराजकता-अव्यवस्था जिम्मेदार कौन? | Gyanesh Kumar | Congress | Gyanesh Kumar
Kolkata Stampede News: कोलकाता में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे शुभेंदु! | Breaking News | Puja
Janhit | Congress Protest | Gyanesh Kumar: विरोध के नाम पर 'अराजकता'..क्या सही है ? | Neha Bora
रेलवे स्टेशन पर 510 रुपए का 'घमासान' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP के प्रोटेस्ट में लगे हिंदू विरोधी नारे, 300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
CJP के प्रोटेस्ट में लगे हिंदू विरोधी नारे, 300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
मध्य प्रदेश
ग्वालियर हादसे पर CM मोहन यादव का एक्शन, SP समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड
ग्वालियर हादसे पर CM मोहन यादव का एक्शन, SP समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड
क्रिकेट
CSK रेस से बाहर! IPL2027 से पहले इस टीम को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या, अश्विन ने दिया हिंट
IPL2027 से पहले इस टीम को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या, अश्विन ने दिया हिंट
बॉलीवुड
'मुझे अफसोस है...', सलमान खान ने पिता सलीम खान से क्यों मांगी माफी?
'मुझे अफसोस है...', सलमान खान ने पिता सलीम खान से क्यों मांगी माफी?
इंडिया
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
विश्व
'ऐसे मर नहीं सकता...', स्मिच मच्छार ने बयां की सबसे खौफनाक पलों की कहानी
'ऐसे मर नहीं सकता...', स्मिच मच्छार ने बयां की सबसे खौफनाक पलों की कहानी
ट्रेंडिंग
बीच सड़क अकेली गरबा करती दिखी महिला, वीडियो वायरल
बीच सड़क अकेली गरबा करती दिखी महिला, वीडियो वायरल
हेल्थ
पुरुषों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, छाती की गांठ को न करें नजरअंदाज
पुरुषों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, छाती की गांठ को न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget