हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबरेली मे जिम संचालक ने नशीली ड्रिंक देकर महिला के साथ किया 'गंदा काम', मालिक समेत 2 अरेस्ट

बरेली मे जिम संचालक ने नशीली ड्रिंक देकर महिला के साथ किया 'गंदा काम', मालिक समेत 2 अरेस्ट

Bareilly News In Hindi: जिम में महिला को वजन कम कराने का झांसा देकर कथित तौर पर नशीला पदार्थ पिलाया गया और उसके बाद उसके साथ रेप किया गया. जिम संचालक सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया.

By : भीम मनोहर, बरेली | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 05 May 2026 11:00 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बरेली में जिम से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है. कोतवाली क्षेत्र के एक जिम में महिला को वजन कम कराने का झांसा देकर कथित तौर पर नशीला पदार्थ पिलाया गया और उसके बाद उसके साथ रेप किया गया. आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल भी किया.

पुलिस के मुताबिक, महिला ने इलाके के एक जिम को जॉइन किया था. वहां जिम संचालक ने उसे तेजी से वजन घटाने के नाम पर ‘प्री-वर्कआउट ड्रिंक’ देना शुरू किया. आरोप है कि बाद में उसी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे दिया जाने लगा. नशे की हालत का फायदा उठाकर महिला को जिम के एक प्राइवेट रूम में ले जाया गया, जहां उसके साथ रेप किया गया और पूरी घटना को सीसीटीवी में रिकॉर्ड कर लिया गया.

श्रावस्ती में पकड़ा सीतापुर का कुख्यात अपराधी संजय लोनिया, 50 हजार रुपये का था इनाम

आपत्तिजनक वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

जब पीड़िता को इस वारदात की जानकारी हुई, तो उसने जिम जाना बंद कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और अश्लील वीडियो व तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगे. व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से पहले 10 लाख रुपये और बाद में 50 लाख रुपये तक की मांग की गई. पैसे न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती रही.

जिम संचालक भाई सहित गिरफ्तार

मामला बढ़ने पर पीड़िता ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम ने बताया कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जिम संचालक अकरम बेग और उसके भाई आलम बेग को गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से एक पेन ड्राइव भी बरामद हुई है, जिसमें आपत्तिजनक वीडियो मौजूद था. 

पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.

सोनभद्र में मां और 2 मासूमों की संदिग्ध मौत, फंदे से लटके मिले तीनों के शव, इलाके में सनसनी

About the author भीम मनोहर, बरेली

भीम मनोहर 20 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हूं. यूपी के बरेली की गतिविधियों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजित मुद्दों पर लिखते रहे हैं. 
Read More
Published at : 05 May 2026 11:00 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Bareilly News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली मे जिम संचालक ने नशीली ड्रिंक देकर महिला के साथ किया 'गंदा काम', मालिक समेत 2 अरेस्ट
बरेली मे जिम संचालक ने नशीली ड्रिंक देकर महिला के साथ किया 'गंदा काम', मालिक समेत 2 अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्र में मां और 2 मासूमों की संदिग्ध मौत, फंदे से लटके मिले तीनों के शव, इलाके में सनसनी
सोनभद्र में मां और 2 मासूमों की संदिग्ध मौत, फंदे से लटके मिले तीनों के शव, इलाके में सनसनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रावस्ती में पकड़ा सीतापुर का कुख्यात अपराधी संजय लोनिया, 50 हजार रुपये का था इनाम
श्रावस्ती में पकड़ा सीतापुर का कुख्यात अपराधी संजय लोनिया, 50 हजार रुपये का था इनाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आई लव मोहम्मद' पोस्ट पर 7 महीने की जेल के बाद युवक को मिली राहत, इलाहाबाद HC ने दी जमानत
'आई लव मोहम्मद' पोस्ट पर 7 महीने की जेल के बाद युवक को मिली राहत, इलाहाबाद HC ने दी जमानत
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
जालंधर में BSF चौक के पास स्कूटी में अचानक ब्लास्ट, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
जालंधर में BSF चौक के पास स्कूटी में अचानक ब्लास्ट, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
इंडिया
बंगाल-असम में एनडीए के पक्ष में क्यों हुई इतनी जबरदस्त वोटिंग ? हिमंता बिस्व सरमा ने बताई ये बड़ी वजह
बंगाल-असम में एनडीए के पक्ष में क्यों हुई इतनी जबरदस्त वोटिंग ? हिमंता बिस्व सरमा ने बताई ये बड़ी वजह
आईपीएल 2026
50 लाख का 1 रन, IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स को लगा सबसे बड़ा चूना; 16.50 करोड़ वाला खिलाड़ी फुस्स
50 लाख का 1 रन, IPL 2026 में DC को लगा सबसे बड़ा चूना; 16.50 करोड़ वाला खिलाड़ी फुस्स
बॉलीवुड
Tuesday Box Office: 'राजा शिवाजी' के सामने सब फेल, मंगलवार को निकली सबसे आगे, 'माइकल'-'भूत बंगला' का ऐसा रहा हाल
'राजा शिवाजी' के सामने सब फेल, मंगलवार को निकली सबसे आगे, 'माइकल'-'भूत बंगला' का ऐसा रहा हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले गोरखपुर के नाम से लोग डरते थे लेकिन आज...', टू-लेन ब्रिज के उद्घाटन पर बोले CM योगी
'पहले गोरखपुर के नाम से लोग डरते थे लेकिन आज...', टू-लेन ब्रिज के उद्घाटन पर बोले CM योगी
इंडिया
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
बॉलीवुड
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट, देखें वीडियो
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 6 मई 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि को मिलेगा रुका हुआ धन और कुंभ का चमकेगा भाग्य, जानें कल का राशिफल
कल का राशिफल (6 मई 2026): सिद्ध और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग, बुधवार को इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें कल का पंचांग
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget