बरेली: चाइनीज मांझे से कटी मंत्री संजय गंगवार के भतीजे की गर्दन, चेहरे पर भी आई गंभीर चोट

उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित होने के बावजूद बाजार में खुलेआम बिक रहा चाइनीज़ मांझा लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है. ताजा मामला बरेली के श्यामतगंज पुल का है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री संजय सिंह गंगवार के 15 वर्षीय भतीजे आदित्य चाइनीज़ मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया.हादसे में किशोर की गर्दन और चेहरे पर गहरे घाव हो गए.

घटना के बाद एक बार फिर प्रशासन की सख्ती और प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठने लगे हैं.जानकारी मिलते ही मंत्री संजय गंगवार अस्पताल पहुंचे और बच्चे की हालत जानने के बाद नाराजगी जताई.

मॉर्निंग वाक के लिए जा रहा था छात्र

जानकारी के मुताबिक, कक्षा 9 का छात्र आदित्य रविवार सुबह करीब साढ़े छह बजे गांधी उद्यान में मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था.जब वह श्यामतगंज पुल से गुजर रहा था, तभी सड़क पर फैला चाइनीज़ मांझा उसकी गर्दन और चेहरे से टकरा गया.मांझे की तेज धार से वह लहूलुहान हो गया.हालांकि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी और खुद ही अस्पताल पहुंचकर उपचार कराया.डॉक्टरों ने तत्काल इलाज शुरू किया. फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: सपा सांसद रामगोपाल यादव का BJP पर बड़ा हमला, बोले- 'BJP संविधान खत्म कर देश को...'

संजय गंगवार ने डीएम-एसएसपी से कार्रवाई की बात कही

घटना की जानकारी मिलते ही गन्ना मंत्री संजय सिंह गंगवार अस्पताल पहुंचे और भतीजे का हालचाल जाना.उन्होंने कहा कि सरकार ने चाइनीज़ मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं. मंत्री ने कहा कि वह इस संबंध में एसएसपी और जिलाधिकारी से बात करेंगे तथा अवैध रूप से चाइनीज़ मांझे की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे.

एसएसपी बोले होगी सख्त कार्रवाई

वहीं एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने बताया कि चाइनीज़ मांझे की चपेट में आकर एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली थी. पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है. उन्होंने कहा कि चाइनीज़ मांझे के खिलाफ पहले भी विशेष अभियान चलाया गया था और आगे भी अभियान जारी रहेगा. जो भी व्यक्ति प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझे का भंडारण, बिक्री या वितरण करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि बरेली में चाइनीज़ मांझे से जुड़े हादसे लगातार सामने आ रहे हैं. कई लोग इसकी चपेट में आकर घायल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजार में इसकी बिक्री पूरी तरह नहीं रुक सकी है. मंत्री के परिवार से जुड़ी इस घटना ने प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले पर फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया, कहा- SIT पर नहीं भरोसा