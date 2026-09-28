'600 साल पुरानी...', उज्जैन मस्जिद मामले पर पर बोले शहाबुद्दीन रजवी

मध्य प्रदेश के उज्जैन में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान विवाद और हिंसा की खबरें सामने आई हैं. उज्जैन में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान विवाद और हिंसा पर बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रतिक्रिया दी है. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया कि संबंधित मस्जिद करीब 600 साल पुरानी है.

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि कार्रवाई से पहले मस्जिद कमेटी से बातचीत कर सहमति बनाने की कोशिश की जानी चाहिए थी. साथ ही उन्होंने उज्जैन के लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है.

उत्तरकाशी में बर्फबारी में फंसे ट्रेकर्स का रेस्क्यू, 8 हेलीकॉप्टर लगाए

मस्जिद के 600 साल पुराने होने का दावा

उज्जैन में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद के बीच बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बयान जारी किया है. मौलाना ने कहा कि उनके मुताबिक मस्जिद करीब 600 साल पुरानी है और कार्रवाई के लिए नगर निगम, पुलिस और प्रशासन के पहुंचने के बाद लोग उसकी सुरक्षा के लिए मौके पर जुट गए.

प्रशासन को मस्जिद कमेटी से करनी चाहिए थी बात- मौलाना शहाबुद्दीन

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का कहना है कि प्रशासन को कार्रवाई से पहले मस्जिद कमेटी के लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी और सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए था. उनके अनुसार, बातचीत नहीं होने से लोगों में आक्रोश बढ़ा और स्थिति हिंसा तक पहुंच गई.

मुसलमानों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील

मौलाना ने मुसलमानों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना कानूनी अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए. उन्होंने उज्जैन के लोगों से सांप्रदायिक माहौल से बचने और किसी भी स्थिति में हिंसक प्रदर्शन नहीं करने की अपील की.

महोबा में खाद के लिए किसानों का हंगामा, कुलपहाड़ मार्ग पर लगाया जाम