'यह एक इस्लामी लिबास...', हिजाब पर HC के फैसले पर बोले मौलाना रजवी

स्कूल में हिजाब पर आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की प्रतिक्रिया आई है. मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, "हिजाब और स्कूल यूनिफॉर्म कोड के सिलसिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है. ये अर्जी इलाहाबाद के मोहल्ला अतरसुइया के रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने दाखिल की थी.

मौलाना ने फाजिल जजों ने ये हुक्म दिया कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है. यहां पर दो चीजें हैं, एक स्कूल यूनिफॉर्म कोड और दूसरा हिजाब, ये दो अलग-अलग चीजें हैं. इन दो अलग-अलग चीजों को एक साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा कि दरअसल स्कूल की जो चारदीवारी है, उस चारदीवारी के अंदर स्कूल के अपने उसूल हैं. उन उसूलों को अपनाना चाहिए. अब रह गई बात हिजाब की, तो वकील साहेबान सही तरीके से अपनी दलीलें जजों के सामने पेश नहीं कर पाए.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर नहीं कर्मचारियों के लिए 4 करोड़ का दान, अब हो रही चर्चा

वकील सही से दलील नहीं पेश कर पाए

मौलाना रजवी ने कहा कि चूंकि ये एक बहुत बारीक शरीयत का मसला है, अगर वकील साहब ने उलमा से रूजू किया होता, कुरान और हदीस की दलीलें तलाश की होतीं, जरूर उसमें सुबूत मिल जाता. कुरान शरीफ की एक सूरह नूर है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि औरतें अपने जिस्म को कपड़े से ढकें. यही वजह है कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब इस्तेमाल करती हैं. यह एक इस्लामी लिबास है, इस लिबास को वो अपनाकर शरीयत के फरमान पर अमल करती हैं.

अखिलेश यादव पर निशाना

इसके साथ ही मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, "समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आजकल काफी परेशान हैं और उनकी परेशानी हमारी समझ में भी आ रही है कि क्यों परेशान हैं. उनका M.Y. समीकरण ध्वस्त हो चुका है, PDA की जो बढ़त है, वो रुक गई है, कुर्सियां वहां खाली नजर आ रही हैं और मुसलमान समझ गया है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उनका इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें छोड़ देती है. इस वजह से अखिलेश यादव काफी परेशान नजर आ रहे हैं कि उनका कोर वोट खिसकता नजर आ रहा है."

'यह भी पढ़ें: यूपी की सरकार जुमलेबाज', CM योगी के 1 लाख नौकरी वाले वादे पर बोली कांग्रेस