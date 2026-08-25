Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'यह एक इस्लामी लिबास...', हिजाब पर HC के फैसले पर बोले मौलाना रजवी

'यह एक इस्लामी लिबास...', हिजाब पर HC के फैसले पर बोले मौलाना रजवी

मौलाना रजवी ने कहा कि ये एक बहुत बारीक शरीयत का मसला है, अगर वकील साहब ने उलमा से रुजू किया होता, कुरान और हदीस की दलीलें तलाश की होतीं, जरूर उसमें सबूत मिल जाता.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 25 Aug 2026 04:17 PM (IST)
Preferred Sources

स्कूल में हिजाब पर आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की प्रतिक्रिया आई है. मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, "हिजाब और स्कूल यूनिफॉर्म कोड के सिलसिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है. ये अर्जी  इलाहाबाद के मोहल्ला अतरसुइया के रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने दाखिल की थी.

मौलाना ने फाजिल जजों ने ये हुक्म दिया कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है. यहां पर दो चीजें हैं, एक स्कूल यूनिफॉर्म कोड और दूसरा हिजाब, ये दो अलग-अलग चीजें हैं. इन दो अलग-अलग चीजों को एक साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा कि दरअसल स्कूल की जो चारदीवारी है, उस चारदीवारी के अंदर स्कूल के अपने उसूल हैं. उन उसूलों को अपनाना चाहिए. अब रह गई बात हिजाब की, तो वकील साहेबान सही तरीके से अपनी दलीलें जजों के सामने पेश नहीं कर पाए.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर नहीं कर्मचारियों के लिए 4 करोड़ का दान, अब हो रही चर्चा

वकील सही से दलील नहीं पेश कर पाए 

मौलाना रजवी ने कहा कि चूंकि ये एक बहुत बारीक शरीयत का मसला है, अगर वकील साहब ने उलमा से रूजू किया होता, कुरान और हदीस की दलीलें तलाश की होतीं, जरूर उसमें सुबूत मिल जाता. कुरान शरीफ की एक सूरह नूर है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि औरतें अपने जिस्म को कपड़े से ढकें. यही वजह है कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब इस्तेमाल करती हैं. यह एक इस्लामी लिबास है, इस लिबास को वो अपनाकर शरीयत के फरमान पर अमल करती हैं.

अखिलेश यादव पर निशाना 

इसके साथ ही मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, "समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आजकल काफी परेशान हैं और उनकी परेशानी हमारी समझ में भी आ रही है कि क्यों परेशान हैं. उनका M.Y. समीकरण ध्वस्त हो चुका है, PDA की जो बढ़त है, वो रुक गई है, कुर्सियां वहां खाली नजर आ रही हैं और मुसलमान समझ गया है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उनका इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें छोड़ देती है. इस वजह से अखिलेश यादव काफी परेशान नजर आ रहे हैं कि उनका कोर वोट खिसकता नजर आ रहा है."

'यह भी पढ़ें: यूपी की सरकार जुमलेबाज', CM योगी के 1 लाख नौकरी वाले वादे पर बोली कांग्रेस

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Shahabuddin Razvi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यह एक इस्लामी लिबास...', हिजाब पर HC के फैसले पर बोले मौलाना रजवी
'यह एक इस्लामी लिबास...', हिजाब पर HC के फैसले पर बोले मौलाना रजवी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश पर गरजे, राहुल से जताई उम्मीद, जयंत चौधरी के बचाव में आए आकाश आनंद, क्या है रणनीति?
अखिलेश पर गरजे, राहुल से जताई उम्मीद, जयंत चौधरी के बचाव में आए आकाश आनंद, क्या है रणनीति?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धामी कैबिनेट में 17 प्रस्ताव मंजूर, अडानी ग्रुप को मिला ये टेंडर
धामी कैबिनेट में 17 प्रस्ताव मंजूर, अडानी ग्रुप को मिला ये टेंडर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कोई मंगलसूत्र के खिलाफ...', हिजाब पर HC के फैसले पर AIMIM का बयान
'कोई मंगलसूत्र के खिलाफ...', हिजाब पर HC के फैसले पर AIMIM का बयान
Advertisement

वीडियोज

CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Bollywood News: महाकाली टीजर में छाए अक्षय खन्ना! शुक्राचार्य के खूंखार अवतार ने उड़ाए फैंस के होश (24.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश पर गरजे, राहुल से जताई उम्मीद, जयंत चौधरी के बचाव में आए आकाश आनंद, क्या है रणनीति?
अखिलेश पर गरजे, राहुल से जताई उम्मीद, जयंत चौधरी के बचाव में आए आकाश आनंद, क्या है रणनीति?
इंडिया
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा
भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
इंडिया
तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से झटका
तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका
इंडिया
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
ABP NEWS
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
ABP NEWS
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Embed widget