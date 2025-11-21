बरेली में मुस्लिम जिम ट्रेनर संग भागी महिला, हिंदू संगठनों ने जमकर किया हंगामा

बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर स्थित एक जिम में गुरुवार को उस वक्त हंगामा मच गया, जब पांच दिन पूर्व दिल्ली से लापता एक विवाहित हिंदू महिला के परिजन उसके होने की खबर पाकर जिम पहुंच गए. परिवार का आरोप है कि जिम के मुस्लिम ट्रेनर और जिम मालिक ने महिला को दिल्ली से कार से बैठाकर बरेली लाया है. वहीं महिला के पति ने इसकी शिकायत दिल्ली के थाने में दर्ज कराई है.

परिजनों को इस पूरे मामले की जानकारी तब हुई जब महिला के जन्मदिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो में बरेली के दो युवक दिखाई दे रहे थे. वीडियो सामने आने के बाद परिवार को शक और गहरा गया कि महिला को योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली से बरेली लाया गया है. परिजनों के अनुसार महिला का एक 5 साल का बेटा भी है, जो मां के गायब होने से बेहद परेशान है.

जिम ट्रेनर और साथियों ने की महिला के भाई की पिटाई

गुरुवार को महिला का भाई जिम में जानकारी लेने पहुंचा, जहां जिम ट्रेनर और उसके साथियों से विवाद हो गया. मामला इतना बढ़ा कि ट्रेनर के समर्थकों ने युवक की जिम में जमकर पिटाई कर दी. घटना की सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता जिम के बाहर पहुंच गए और महिला की बरामदगी की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया.

पुलिस ने मौके पर पहुंच कर संभाला मोर्चा

वहीं स्थिति तनावपूर्ण होते देख एसपी सिटी और सीओ मौके पर पहुंचे और भीड़ को समझाकर शांत कराया. फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है. बताया यह भी जा रहा है कि जिम मालिक पुलिस की गिरफ्त में है और मामले में पूछताछ कर रही है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.

