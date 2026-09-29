बरौली में 75 हजार क्षत्रिय, 60 हजार एससी और 35 हजार लोधी वोट, जानिए 2027 का पूरा समीकरण

बरौली सीट की विधानसभा संख्या 72 है. यह एक सामान्य विधानसभा सीट है. बरौली एक क्षत्रिय बाहुल्य विधानसभा सीट है लेकिन लोधी और ब्राह्राण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं. बीते 30 सालों से बरौली में दलवीर सिंह और जयवीर सिंह के इर्द गिर्द सियासत घूम रही है. दोनों ही क्षत्रिय समाज से आते हैं. लेकिन बरौली में क्षत्रियों में भी जादौन और अन्य क्षत्रियों का मुद्दा भी रहता है.

1996 में दलवीर सिंह कांग्रेस पार्टी से बरौली से विधायक बने. 2002 और 2007 में ठाकुर जयवीर सिंह बसपा से विधायक बने. 2012 में दलवीर सिंह आरएलडी से विधायक बने और फिर 2017 में दलवीर बीजेपी के टिकट पर बरौली से विधानसभा चुनाव जीते. 2022 में जयवीर सिंह बीजेपी में आ गए और फिलहाल बरौली से जयवीर सिंह बीजेपी के विधायक हैं.

बरौली विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अब तक एक भी बार विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है.

2026 में एसआईआर के बाद बरौली विधानसभा सीट पर 3,45,146 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट पर 3,87,867 मतदाता थे. एसआईआर के बाद बरौली विधानसभा सीट पर लगभग 42,721 मतदाता कम हुए हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ठाकुर जयवीर सिंह बरौली से विधायक बने. सपा गठबंधन से आरएलडी के प्रमोद गौड़ चुनाव लड़े. वहीं बसपा ने नरेन्द्र कुमार शर्मा को प्रत्याशी बनाया, तो कांग्रेस ने गौरंग देव को उम्मीदवार घोषित किया.

2022 विधानसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,47,984

2. बसपा- 57,339

3. आरएलडी-सपा गठबंधन- 32,781

4. कांग्रेस- 2,377

2022 विधानसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज की. बीजेपी के जयवीर सिंह ने बसपा के नरेन्द्र शर्मा को लगभग 87 हजार वोटों के ऐतिहासिक अंतर से चुनाव हरा दिया. आरएलडी तीसरे नंबर पर खिसक गई और कांग्रेस ढाई हजार वोट भी नहीं ले पाई. बरौली में बीजेपी को 60.57 फीसदी और बसपा को 23.47 प्रतिशत वोट मिले.

2022 विधानसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट पर बीजेपी को क्षत्रिय और लोधी वोट एकमुश्त मिले. इसके अलावा जाट वोट का भी लगभग 70 फीसदी वोट बीजेपी के साथ गया. गैर यादव ओबीसी वोट भी बीजेपी के साथ गए. एससी समाज में बसपा के काडर वाले वोट से अलग हटकर बाकी सारा एससी वोट भी बरौली में बीजेपी को ही मिले. बीजेपी ने क्षत्रिय समाज के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था.

2022 विधानसभा चुनाव में बरौली में बीएसपी को अपने मूल काडर का एससी समाज का पूरा वोट मिला. इसके अलावा बसपा को लगभग 70 फीसदी ब्राह्मण वोट भी बरौली में मिल गए. इसीलिए बसपा बरौली विधानसभा सीट पर दूसरे पायदान पर पहुँच गए. बसपा ने ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया था.

2022 विधानसभा चुनाव में बरौली सीट पर सपा गठबंधन से आरएलडी प्रत्याशी को मुस्लिम वोट एक साथ मिले. जाट वोट महज 7-8 हजार मिल पाए. वहीं ब्राह्मण समाज का लगभग 3-4 हजार वोट मिला. आरएलडी ने भी ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को चुनावी रण में उतारा में था. आरएलडी अपने सिंबल पर भी 2022 में बरौली में जाट वोट एकतरफा नहीं ले पाई.

2022 विधानसभा चुनाव के बाद सपा और आरएलडी का गठबंधन टूट गया. बीजेपी और आरएलडी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया. सपा और कांग्रेस साथ आ गए. बरौली विधानसभा सीट अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. 2024 में अलीगढ़ से बीजेपी ने सतीश गौतम और सपा ने बिजेन्द्र सिंह को प्रत्याशी बनाया. सतीश गौतम ब्राह्मण और बिजेन्द्र सिंह जाट समाज से हैं.

2024 लोकसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,15,986

2. सपा- 79,872

3. बसपा- 25,510

2024 लोकसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट से बीजेपी के सतीश गौतम आगे रहे. बीजेपी ने सपा के बिजेन्द्र सिंह को लगभग 35 हजार वोटों से हरा दिया. बसपा को लगभग 25 हजार वोट ही मिल पाए. लेकिन 2022 के मुकाबले 2024 में बीजेपी का लगभग 32 हजार वोट बरौली विधानसभा सीट पर कम हुआ और सपा का लगभग 50 हजार वोट बढ़ा है. बसपा को 30 हजार वोटों का नुकसान हुआ.

2024 लोकसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट पर बीजेपी को ब्राह्मण, लोधी, गैर जाट और गैर यादव ओबीसी का सारा का सारा वोट मिला. बसपा के मूल काडर से अलग हटकर एससी समाज का भी पूरा वोट बीजेपी के साथ गया. लेकिन जाट और ठाकुर वोटों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ. 2024 लोकसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट पर बीजेपी को आरएलडी से गठबंधन के बावजूद भी जाट वोट नहीं मिले. वहीं बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के चलते लगभग 20 हजार क्षत्रिय वोट बीजेपी प्रत्याशी को नहीं मिले. इसीलिए जो विधानसभा सीट बीजेपी 2022 में बहुत बड़े अंतर से जीती थी, 2024 में 35 हजार वोटों से ही आगे रही.

2024 लोकसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट पर सपा को जाट, मुस्लिम और बघेल समाज का वोट एक तरफा मिला. इसके अलावा 20 हजार क्षत्रिय वोट सपा के साथ चले गए. इस वजह से सपा का बरौली में वोट बढ़ा, लेकिन अति पिछड़ी जातियों का साथ सपा को नहीं मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट पर बसपा को सिर्फ और सिर्फ एससी समाज में बसपा के मूल काडर वाला वोट मिला, हालांकि 2-3 हजार ब्राह्मण मतदाता भी बसपा के साथ गए.

2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा बरौली में भारी है, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी उठापटक इस विधानसभा सीट पर सपा की स्थिति को 2024 के मुकाबले और बेहतर बना सकती है.

बरौली विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. क्षत्रिय- 75 हजार

2. एससी- 60 हजार

3. ब्राह्मण- 40 हजार

4. लोधी- 35 हजार

5. मुस्लिम- 30 हजार

6. बघेल- 20 हजार

7. जाट- 20 हजार

8. बनिया- 10 हजार

9. सैनी- 10 हजार

10. प्रजापति- 8 हजार

11. कश्यप- 7 हजार

12. यादव- 5 हजार

13. सूर्यवंशी- 9 हजार

14. नाई- 10 हजार

15. अन्य- 5 हजार

बरौली विधानसभा सीट क्षत्रिय बाहुल्य विधानसभा सीट है. दूसरे नंबर पर एससी मतदाता आते हैं, ब्राह्मण समाज को वोट भी ठीक ठाक है, लोधी वोट निर्णायक है. बरौली में सामान्य वर्ग का वोट लगभग 1 लाख 30 हजार के आसपास है. गैर जाट ओबीसी वोट लगभग 1 लाख के आसपास है. मुस्लिम मतदाता इस सीट पर ज्यादा नहीं हैं.