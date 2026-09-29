Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबरौली में 75 हजार क्षत्रिय, 60 हजार एससी और 35 हजार लोधी वोट, जानिए 2027 का पूरा समीकरण

बरौली में 75 हजार क्षत्रिय, 60 हजार एससी और 35 हजार लोधी वोट, जानिए 2027 का पूरा समीकरण

बरौली विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अब तक एक भी बार विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है.2022 विधानसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज की.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 29 Sep 2026 05:28 PM (IST)
Preferred Sources

बरौली सीट की विधानसभा संख्या 72 है. यह एक सामान्य विधानसभा सीट है. बरौली एक क्षत्रिय बाहुल्य विधानसभा सीट है लेकिन लोधी और ब्राह्राण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं. बीते 30 सालों से बरौली में दलवीर सिंह और जयवीर सिंह के इर्द गिर्द सियासत घूम रही है. दोनों ही क्षत्रिय समाज से आते हैं. लेकिन बरौली में क्षत्रियों में भी जादौन और अन्य क्षत्रियों का मुद्दा भी रहता है.

1996 में दलवीर सिंह कांग्रेस पार्टी से बरौली से विधायक बने. 2002 और 2007 में ठाकुर जयवीर सिंह बसपा से विधायक बने. 2012 में दलवीर सिंह आरएलडी से विधायक बने और फिर 2017 में दलवीर बीजेपी के टिकट पर बरौली से विधानसभा चुनाव जीते. 2022 में जयवीर सिंह बीजेपी में आ गए और फिलहाल बरौली से जयवीर सिंह बीजेपी के विधायक हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खैर सीट पर किसका दबदबा? 2027 से पहले समझिए जाट, दलित और ब्राह्मण वोटों का पूरा गणित
खैर सीट पर किसका दबदबा? 2027 से पहले समझिए जाट, दलित और ब्राह्मण वोटों का पूरा गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जब कानून के नाम पर...', मुल्ला अफरोज को SC से मिली राहत तो बोले सपा सांसद
'जब कानून के नाम पर...', मुल्ला अफरोज को SC से मिली राहत तो बोले सपा सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड श्रद्धालु, सीएम बोले- दूसरे चरण में भी...
चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड श्रद्धालु, सीएम बोले- दूसरे चरण में भी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UPITS में छाई 'डॉक्टर ऑन ड्यूटी', 10 मिनट में 75 टेस्ट करेगी पोर्टेबल AI हेल्थ मशीन
UPITS में छाई 'डॉक्टर ऑन ड्यूटी', 10 मिनट में 75 टेस्ट करेगी पोर्टेबल AI हेल्थ मशीन

बरौली विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अब तक एक भी बार विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है. 

2026 में एसआईआर के बाद बरौली विधानसभा सीट पर 3,45,146 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट पर 3,87,867 मतदाता थे. एसआईआर के बाद बरौली विधानसभा सीट पर लगभग 42,721 मतदाता कम हुए हैं. 

2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ठाकुर जयवीर सिंह बरौली से विधायक बने. सपा गठबंधन से आरएलडी के प्रमोद गौड़ चुनाव लड़े. वहीं बसपा ने नरेन्द्र कुमार शर्मा को प्रत्याशी बनाया, तो कांग्रेस ने गौरंग देव को उम्मीदवार घोषित किया. 

2022 विधानसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,47,984
2. बसपा- 57,339
3. आरएलडी-सपा गठबंधन- 32,781
4. कांग्रेस- 2,377

2022 विधानसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज की. बीजेपी के जयवीर सिंह ने बसपा के नरेन्द्र शर्मा को लगभग 87 हजार वोटों के ऐतिहासिक अंतर से चुनाव हरा दिया. आरएलडी तीसरे नंबर पर खिसक गई और कांग्रेस ढाई हजार वोट भी नहीं ले पाई. बरौली में बीजेपी को 60.57 फीसदी और बसपा को 23.47 प्रतिशत वोट मिले. 

2022 विधानसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट पर बीजेपी को क्षत्रिय और लोधी वोट एकमुश्त मिले. इसके अलावा जाट वोट का भी लगभग 70 फीसदी वोट बीजेपी के साथ गया. गैर यादव ओबीसी वोट भी बीजेपी के साथ गए. एससी समाज में बसपा के काडर वाले वोट से अलग हटकर बाकी सारा एससी वोट भी बरौली में बीजेपी को ही मिले. बीजेपी ने क्षत्रिय समाज के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था.

2022 विधानसभा चुनाव में बरौली में बीएसपी को अपने मूल काडर का एससी समाज का पूरा वोट मिला. इसके अलावा बसपा को लगभग 70 फीसदी ब्राह्मण वोट भी बरौली में मिल गए. इसीलिए बसपा बरौली विधानसभा सीट पर दूसरे पायदान पर पहुँच गए. बसपा ने ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया था.  

2022 विधानसभा चुनाव में बरौली सीट पर सपा गठबंधन से आरएलडी प्रत्याशी को मुस्लिम वोट एक साथ मिले. जाट वोट महज 7-8 हजार मिल पाए. वहीं ब्राह्मण समाज का लगभग 3-4 हजार वोट मिला. आरएलडी ने भी ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को चुनावी रण में उतारा में था. आरएलडी अपने सिंबल पर भी 2022 में बरौली में जाट वोट एकतरफा नहीं ले पाई.

2022 विधानसभा चुनाव के बाद सपा और आरएलडी का गठबंधन टूट गया. बीजेपी और आरएलडी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया. सपा और कांग्रेस साथ आ गए. बरौली विधानसभा सीट अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. 2024 में अलीगढ़ से बीजेपी ने सतीश गौतम और सपा ने बिजेन्द्र सिंह को प्रत्याशी बनाया. सतीश गौतम ब्राह्मण और बिजेन्द्र सिंह जाट समाज से हैं.

2024 लोकसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,15,986
2. सपा- 79,872
3. बसपा- 25,510

2024 लोकसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट से बीजेपी के सतीश गौतम आगे रहे. बीजेपी ने सपा के बिजेन्द्र सिंह को लगभग 35 हजार वोटों से हरा दिया. बसपा को लगभग 25 हजार वोट ही मिल पाए. लेकिन 2022 के मुकाबले 2024 में बीजेपी का लगभग 32 हजार वोट बरौली विधानसभा सीट पर कम हुआ और सपा का लगभग 50 हजार वोट बढ़ा है. बसपा को 30 हजार वोटों का नुकसान हुआ. 

2024 लोकसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट पर बीजेपी को ब्राह्मण, लोधी, गैर जाट और गैर यादव ओबीसी का सारा का सारा वोट मिला. बसपा के मूल काडर से अलग हटकर एससी समाज का भी पूरा वोट बीजेपी के साथ गया. लेकिन जाट और ठाकुर वोटों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ. 2024 लोकसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट पर बीजेपी को आरएलडी से गठबंधन के बावजूद भी जाट वोट नहीं मिले. वहीं बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के चलते लगभग 20 हजार क्षत्रिय वोट बीजेपी प्रत्याशी को नहीं मिले. इसीलिए जो विधानसभा सीट बीजेपी 2022 में बहुत बड़े अंतर से जीती थी, 2024 में 35 हजार वोटों से ही आगे रही.

2024 लोकसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट पर सपा को जाट, मुस्लिम और बघेल समाज का वोट एक तरफा मिला. इसके अलावा 20 हजार क्षत्रिय वोट सपा के साथ चले गए. इस वजह से सपा का बरौली में वोट बढ़ा, लेकिन अति पिछड़ी जातियों का साथ सपा को नहीं मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में बरौली विधानसभा सीट पर बसपा को सिर्फ और सिर्फ एससी समाज में बसपा के मूल काडर वाला वोट मिला, हालांकि 2-3 हजार ब्राह्मण मतदाता भी बसपा के साथ गए. 

2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा बरौली में भारी है, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी उठापटक इस विधानसभा सीट पर सपा की स्थिति को 2024 के मुकाबले और बेहतर बना सकती है.

बरौली विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. क्षत्रिय- 75 हजार
2. एससी- 60 हजार
3. ब्राह्मण- 40 हजार
4. लोधी- 35 हजार
5. मुस्लिम- 30 हजार
6. बघेल- 20 हजार
7. जाट- 20 हजार
8. बनिया- 10 हजार
9. सैनी- 10 हजार
10. प्रजापति- 8 हजार
11. कश्यप- 7 हजार
12. यादव- 5 हजार
13. सूर्यवंशी- 9 हजार
14. नाई- 10 हजार
15. अन्य- 5 हजार

बरौली विधानसभा सीट क्षत्रिय बाहुल्य विधानसभा सीट है. दूसरे नंबर पर एससी मतदाता आते हैं, ब्राह्मण समाज को वोट भी ठीक ठाक है, लोधी वोट निर्णायक है. बरौली में सामान्य वर्ग का वोट लगभग 1 लाख 30 हजार के आसपास है. गैर जाट ओबीसी वोट लगभग 1 लाख के आसपास है. मुस्लिम मतदाता इस सीट पर ज्यादा नहीं हैं. 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Up Politics UP Election 2027 Vishal Vishleshan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खैर सीट पर किसका दबदबा? 2027 से पहले समझिए जाट, दलित और ब्राह्मण वोटों का पूरा गणित
खैर सीट पर किसका दबदबा? 2027 से पहले समझिए जाट, दलित और ब्राह्मण वोटों का पूरा गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जब कानून के नाम पर...', मुल्ला अफरोज को SC से मिली राहत तो बोले सपा सांसद
'जब कानून के नाम पर...', मुल्ला अफरोज को SC से मिली राहत तो बोले सपा सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड श्रद्धालु, सीएम बोले- दूसरे चरण में भी...
चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड श्रद्धालु, सीएम बोले- दूसरे चरण में भी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UPITS में छाई 'डॉक्टर ऑन ड्यूटी', 10 मिनट में 75 टेस्ट करेगी पोर्टेबल AI हेल्थ मशीन
UPITS में छाई 'डॉक्टर ऑन ड्यूटी', 10 मिनट में 75 टेस्ट करेगी पोर्टेबल AI हेल्थ मशीन
Advertisement

वीडियोज

AI SILVER CONNECTION: सोना तो बस नाम का है! असली खेल चांदी में, AI से जुड़ा बड़ा राज |ABPLIVE
Man Atisundar:😱Radhya के खिलाफ हुआ परिवार और Pratham! Antara का खौफनाक प्लान हुआ कामयाब! #sbs
Bollywood News: Paris Fashion Week में ऐश्वर्या का रॉयल अवतार, फिर लुक पर क्यों उठे सवाल? (29.09.26)
ECL Season 3: Elvish Yadav और Fukra Insaan ने एक-दूसरे की जमकर तारीफ की, दिखा भाईचारा
Panchayat 5: Raghubir Yadav ने दिया बड़ा Update, Anshuman Jha संग सुनाए कई मजेदार किस्से
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक, अखिलेश ने बनाई दूरी? राहुल के करीबी ने बताई वजह
इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक, अखिलेश ने बनाई दूरी? राहुल के करीबी ने बताई वजह
बिहार
बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'
बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
आईपीएल 2026
2025 तक IPL खेलने वाला 38 वर्षीय गेंदबाज बनेगा CSK का बॉलिंग कोच! रिपोर्ट
2025 तक IPL खेलने वाला 38 वर्षीय गेंदबाज बनेगा CSK का बॉलिंग कोच! रिपोर्ट
इंडिया
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
बिहार
'ज्ञानेश कुमार ने…', SIR पर उठ रहे सवालों पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान
'ज्ञानेश कुमार ने…', SIR पर उठ रहे सवालों पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
ट्रेंडिंग
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget