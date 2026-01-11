यूपी: बाराबंकी महिला कॉलेज घोटाला मामले में एक्शन, कोर्ट के आदेश पर 10 लोगों पर FIR

उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित मुंशी रघुनंदन प्रसाद सरदार पटेल महिला महाविद्यालय के संचालन से जुड़े एक कथित वित्तीय घोटाले में अदालत के आदेश पर पुलिस ने 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है. नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश पर उमाशंकर वर्मा, धीरेंद्र कुमार, मानव पटेल, मान सिंह, राजेश कुमार, राजीव, अशोक, सुनील, अजय और भागवत नाम के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

पुलिस ने बताया कि कोतवाली नगर के दशहरा बाग स्थित मुंशी रघुनंदन प्रसाद सरदार पटेल महिला महाविद्यालय की संस्थापक संरक्षक सदस्य कृष्णा चौधरी ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि प्रबंध समिति के कुछ अधिकारियों ने फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार कर संस्थान के करीब 2.7 करोड़ रुपये का गबन कर लिया है. कृष्णा चौधरी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया था.

बिना प्रक्रिया के खुद को चुन लिया

आरोप लगाया कि उमाशंकर वर्मा और सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार वर्मा ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के चुनाव कराए और रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटी एवं चिट्स अयोध्या की अनुमति के बिना स्वयं को संस्थान का अधिकारी घोषित कर लिया. वादी के अनुसार पांच अप्रैल 2020 को देशव्यापी लाकडाउन के दौरान फर्जी तरीके से प्रबंध समिति की बैठक दिखाकर 17 लोगों के जाली हस्ताक्षर किए गए. इसके आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंक के अलावा जिला सहकारी बैंक में संस्थान का खाता संचालित कर लगभग 50 लाख रुपये दयाराम एंड संस ट्रेडिंग फर्म को बिना किसी बिल के आरटीजीएस के माध्यम से भेज दिए गए.

बेटे के खाते में पैसे ट्रांसफर का आरोप

आरोप है कि इसके अतिरिक्त उमाशंकर वर्मा ने अपने पुत्र मानव पटेल के खाते में बिना प्रबंध कार्यकारिणी की स्वीकृति के 20 लाख रुपये स्थानांतरित किए. इस दौरान धीरेंद्र कुमार वर्मा के जिला सहकारी बैंक के नामित चेयरमैन होने का भी लाभ उठाने का आरोप लगाया गया है.

कृष्णा चौधरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने पहले भी इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी और 25 सितंबर 2025 को पुनः प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. बाद में अदालत ने आवेदन पर सुनवाई कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. इस बीच उमाशंकर वर्मा ने कहा कि संस्था में कहीं कोई अनियमितता नहीं है.