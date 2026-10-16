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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी: अस्पताल पर बच्चेदानी निकालने का आरोप, महिला ने SP से की शिकायत

बाराबंकी: अस्पताल पर बच्चेदानी निकालने का आरोप, महिला ने SP से की शिकायत

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक महिला ने आस्था हॉस्पिटल पर इलाज में कथित लापरवाही और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. वहीं अस्पताल के डायरेक्टर ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 16 Oct 2026 06:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक निजी अस्पताल में इलाज को लेकर गंभीर आरोपों का मामला सामने आया है. देवा थाना क्षेत्र की रहने वाली संगीता देवी ने आस्था हॉस्पिटल पर इलाज में कथित लापरवाही और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है. वहीं, अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. वीरेंद्र पटेल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है. फिलहाल मामले की जांच सीएमओ बाराबंकी द्वारा की जा रही है.

पीड़िता संगीता देवी की शिकायत के मुताबिक, जनवरी 2026 में पेट से जुड़ी बीमारी के इलाज के दौरान उनका ऑपरेशन किया गया था. महिला का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद टांके लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद उनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगातार बनी रहीं.

जांच के दौरान बच्चेदानी निकालने का आरोप

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि इलाज के नाम पर उनसे करीब एक लाख रुपये खर्च कराए गए. इसके अलावा दवाइयों और ब्लड के नाम पर भी अतिरिक्त खर्च हुआ. पीड़िता का दावा है कि बाद में जांच के दौरान बच्चेदानी निकाले जाने और टांके गलत तरीके से लगाए जाने से जुड़ी बातें सामने आईं है.

शिकायत में महिला ने यह भी बताया कि जब उन्होंने इलाज को लेकर विरोध जताया, तो उन्हें और उनके पति को कथित तौर पर धमकी दी गई. महिला ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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अस्पताल के डायरेक्टर ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

दूसरी ओर, आस्था हॉस्पिटल बाराबंकी के डायरेक्टर डॉ. वीरेंद्र पटेल का कहना है कि अस्पताल पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं. अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को खारिज किया है. मामले में सीएमओ बाराबंकी द्वारा जांच की जा रही है. अब जांच में सामने आने वाले तथ्यों और संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इलाज के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही हुई थी या नहीं. फिलहाल यह मामला महिला की शिकायत और अस्पताल प्रबंधन के पक्ष के बीच जांच के दायरे में है. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

Published at : 16 Oct 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Barabanki News
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