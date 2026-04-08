उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कानून को हाथ में लेते हुए ग्रामीणों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी. मामला गेहूं की बोरी चोरी करने से जुड़ा है. ग्रामीणों ने युवक को गेहूं चोरी के आरोप में न केवल बंधक बनाया बल्कि उसे बेरहमी से पीटा. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है.

ये पूरी घटना बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र की है. जहां हैदरगढ़-बाराबंकी मार्ग पर स्थित बुधनई चौराहे के पास एक गेहूं खरीद बाड़े में किसानों से खरीदा गया. जिसके बाद गेहूं की बोरियां टीनशेड के नीचे रखी गईं थीं. बताया जा रहा है कि असंद्रा थाना क्षेत्र का रहने वाला विजय नाम का युवक वहां पहुंचा और गेहूं की एक बोरी लादकर भागने की कोशिश करने लगा.

चोरी के आरोपी को पेड़ से बांधकर पीटा

आरोपी युवक जब गेहूं की बोरी को चुराकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया. शोर शराबे की आवाज सुनकर बाड़ा मालिक और आसपास के लोगों इकट्ठा हो गए और उन्होंने घेराबंदी कर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद गुस्से से आग बबूला ग्रामीणों ने युवक को एक पेड़ से बांध दिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी.

पुलिस ने किसी तरह युवक को छुड़ाया

घटना की सूचना मिलते ही कोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में लिया और उसके अपने साथ थाने ले आई. इस मारपीट में युवक को मामूली चोटें भी आई हैं. पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई हैं.

इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की पहचान में जुट गईहैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मारपीट में कौन-कौन लोग शामिल थे, क्योंकि कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

गैंगस्टर रवि काना रिहाई मामले में राहत, निलंबित जेल अधीक्षक और जेलर की गिरफ्तारी पर HC ने लगाई रोक



