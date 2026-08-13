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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी में भीषण उमस का कहर, स्कूल में 15 से ज्यादा छात्राएं बेहोश

बाराबंकी में भीषण उमस का कहर, स्कूल में 15 से ज्यादा छात्राएं बेहोश

Barabanki News In Hindi: बाराबंकी के सतरिख स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सुबह प्रार्थना के दौरान भीषण गर्मी और उमस से डेढ़ दर्जन छात्राएं अचानक बेहोश होकर गिर पड़ीं.

Written By : सतीश कुमार |  Updated at : 13 Aug 2026 06:02 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भीषण गर्मी और जानलेवा उमस का कहर देखने को मिला है. गुरुवार सुबह सतरिख स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में उस वक्त बड़ा हादसा होते-होते बच गया, जब सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान करीब डेढ़ दर्जन (15 से अधिक) छात्राएं अचानक अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ीं.

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार (13 अगस्त) सुबह स्कूल में रोज की तरह प्रार्थना सभा चल रही थी. मौसम में भारी उमस और दमघोंटू गर्मी थी. इसी दौरान गर्मी बर्दाश्त न कर पाने के कारण एक के बाद एक छात्राएं बेहोश होकर गिरने लगीं. देखते ही देखते 15 से ज्यादा छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. स्कूल परिसर में अचानक हुए इस वाकये से हड़कंप मच गया और चीख-पुकार की स्थिति बन गई.

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एंबुलेंस से पहुंचाया गया अस्पताल

घटना के तुरंत बाद स्कूल प्रशासन और अध्यापिकाओं ने बिना कोई देरी किए एंबुलेंस और स्थानीय वाहनों की मदद से सभी बेहोश छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) सतरिख में भर्ती कराया. अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम तत्काल सभी छात्राओं के प्राथमिक इलाज और देखरेख में जुट गई.

एसडीएम और शिक्षा अधिकारी पहुंचे अस्पताल

स्कूल में छात्राओं के बेहोश होने की खबर मिलते ही शिक्षा और प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई. सूचना पाते ही एसडीएम गुंजिता अग्रवाल और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी तुरंत सीएचसी सतरिख पहुंचे. अधिकारियों ने बीमार छात्राओं के स्वास्थ्य का हाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने के सख्त निर्देश दिए.

फिलहाल, डॉक्टरों के मुताबिक इलाज के बाद सभी छात्राओं की हालत स्थिर बताई जा रही है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.

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Published at : 13 Aug 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Barabanki News
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