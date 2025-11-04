हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, गंगा स्नान से लौट रहे परिवार की कार ट्रक से टकराई, 6 की मौत, 2 गंभीर

बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, गंगा स्नान से लौट रहे परिवार की कार ट्रक से टकराई, 6 की मौत, 2 गंभीर

Barabanki News: सड़क हादसा बाराबंकी से फतेहपुर देवा मार्ग विशुनपुर कस्बे के पास बताया जा रहा है. जहाँ ट्रक और अर्टिगा कार की आमने-सामने से जोरदार टक्कर में आर्टिका के परखच्चे उड़ गए.

By : सतीश कुमार | Updated at : 04 Nov 2025 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बराबंकी में  सोमवार रात फतेहपुर देवा पर उस समय चीखपुकार मच गयी, जब बिठुर से गंगा स्नान से वापस लौट रहे परिवार की अर्टिगा  कार की सामने से आ रहे ट्रक से भीषण टक्कर हो गयी. इस दर्दनाक हादसे में छह लोगों की मौत हो गयी, जबकि दो की हालत नाजुक है. उहें हायर सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है.

सूचना मिलते ही डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे. हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए. शुरूआती जांच में हादसे की वजह तेज रफ़्तार होना बताया जा रहा है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम को भेज जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

तेज रफ़्तार है हादसे की वजह

जानकारी के मुताबिक ये दर्दनाक भीषण सड़क हादसा बाराबंकी से फतेहपुर देवा मार्ग विशुनपुर कस्बे के पास बताया जा रहा है. जहाँ ट्रक और अर्टिगा कार की आमने-सामने से जोरदार टक्कर में आर्टिका के परखच्चे उड़ गए. तेज रफ्तार ट्रक और न्यू बिना नंबर की अर्टिगा कार की आमने-सामने भिड़ंत में छह लोगों की दर्दनाक मौत से मातम का माहौल है. 

हादसे में मरने वालों में ड्राइवर श्रीकांत शुक्ला, प्रदीप सोनी और उनकी पत्नी माधुरी सोनी के अलावा उनका बेटा नितिन निवासी फतेहपुर कस्बा बताए जा रहे हैं. जबकि एक मृतक अभी अज्ञात है. वहीं जबकि घायलों में प्रदीप सोनी का बेटा नैमिष और एक अज्ञात शामिल है. सभी अर्टिगा सवार कानपुर के बिठूर में गंगा स्नान करके वापस बाराबंकी अपने घर फतेहपुर कस्बा आ रहे थे.

दो की हालत नाजुक-हायर सेंटर रेफर

सूचना मिलते ही जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय मौके पर पहुंचे. मौके पर पुलिस बल और स्थानीय लोगो ने पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां हालत गंभीर देख दोनों गम्भीर घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है. पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार के चलते हादसा होना प्रतीत हो रहा है. छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया था. क्रेन से वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया गया है.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अवधेश कुमार यादव ने बताया कि घायलों को स्थानीय सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया था. लेकिन हालत गंभीर होने के चलते सभी को लखनऊ ट्रामा सेंटर इलाज के लिए भेजा गया है. 

और पढ़ें
Published at : 04 Nov 2025 08:19 AM (IST)
Tags :
Accident News UP NEWS Barabanki News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
विश्व
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: टीम इंडिया की एकमात्र खिलाड़ी जिसको नहीं दिया गया विनिंग मेडल, क्या है वजह, जानिए
टीम इंडिया की एकमात्र खिलाड़ी जिसको नहीं दिया गया विनिंग मेडल, क्या है वजह, जानिए
Advertisement

वीडियोज

अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Bihar Election: बिहार में बंदरों पर 'सियासी गुलाटियां'!
पप्पू, टप्पू, अप्पू Vs गप्पू, चम्पू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
विश्व
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: टीम इंडिया की एकमात्र खिलाड़ी जिसको नहीं दिया गया विनिंग मेडल, क्या है वजह, जानिए
टीम इंडिया की एकमात्र खिलाड़ी जिसको नहीं दिया गया विनिंग मेडल, क्या है वजह, जानिए
बॉलीवुड
सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन
सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन
ट्रेंडिंग
हेलोविन के मौके पर अमेरिका की सड़कों पर महिला ने लिया स्त्री लुक- वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, यहां देखें
हेलोविन के मौके पर अमेरिका की सड़कों पर महिला ने लिया स्त्री लुक- वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, यहां देखें
शिक्षा
यूजीसी नेट करने के बाद सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नौकरी के लिए मिलते हैं इतने सारे मौके
यूजीसी नेट करने के बाद सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नौकरी के लिए मिलते हैं इतने सारे मौके
यूटिलिटी
3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस
3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget