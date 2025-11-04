उत्तर प्रदेश के बराबंकी में सोमवार रात फतेहपुर देवा पर उस समय चीखपुकार मच गयी, जब बिठुर से गंगा स्नान से वापस लौट रहे परिवार की अर्टिगा कार की सामने से आ रहे ट्रक से भीषण टक्कर हो गयी. इस दर्दनाक हादसे में छह लोगों की मौत हो गयी, जबकि दो की हालत नाजुक है. उहें हायर सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है.

सूचना मिलते ही डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे. हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए. शुरूआती जांच में हादसे की वजह तेज रफ़्तार होना बताया जा रहा है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम को भेज जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

तेज रफ़्तार है हादसे की वजह

जानकारी के मुताबिक ये दर्दनाक भीषण सड़क हादसा बाराबंकी से फतेहपुर देवा मार्ग विशुनपुर कस्बे के पास बताया जा रहा है. जहाँ ट्रक और अर्टिगा कार की आमने-सामने से जोरदार टक्कर में आर्टिका के परखच्चे उड़ गए. तेज रफ्तार ट्रक और न्यू बिना नंबर की अर्टिगा कार की आमने-सामने भिड़ंत में छह लोगों की दर्दनाक मौत से मातम का माहौल है.

हादसे में मरने वालों में ड्राइवर श्रीकांत शुक्ला, प्रदीप सोनी और उनकी पत्नी माधुरी सोनी के अलावा उनका बेटा नितिन निवासी फतेहपुर कस्बा बताए जा रहे हैं. जबकि एक मृतक अभी अज्ञात है. वहीं जबकि घायलों में प्रदीप सोनी का बेटा नैमिष और एक अज्ञात शामिल है. सभी अर्टिगा सवार कानपुर के बिठूर में गंगा स्नान करके वापस बाराबंकी अपने घर फतेहपुर कस्बा आ रहे थे.

दो की हालत नाजुक-हायर सेंटर रेफर

सूचना मिलते ही जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय मौके पर पहुंचे. मौके पर पुलिस बल और स्थानीय लोगो ने पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां हालत गंभीर देख दोनों गम्भीर घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है. पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार के चलते हादसा होना प्रतीत हो रहा है. छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया था. क्रेन से वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया गया है.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अवधेश कुमार यादव ने बताया कि घायलों को स्थानीय सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया था. लेकिन हालत गंभीर होने के चलते सभी को लखनऊ ट्रामा सेंटर इलाज के लिए भेजा गया है.