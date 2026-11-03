ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, पहले 3 दोस्तों की मौत, चौथे ने लखनऊ में तोड़ा दम

बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, पहले 3 दोस्तों की मौत, चौथे ने लखनऊ में तोड़ा दम

बाराबंकी में हुए भीषण हादसे में चार दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गयी. चारों एक ही बाइक पर लखनऊ-अयोध्या हाइवे पर भंडारे का प्रसाद लेने जा रहे थे, तभी तेज रफ़्तार कार ने टक्कर मार दी.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 03 Nov 2026 09:47 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर रविवार की शाम हुए एक भीषण सड़क हादसे ने चार परिवारों की खुशियां छीन लीं. रामसनेहीघाट कोतवाली क्षेत्र के बैसनपुरवा मोड़ के पास तेज रफ्तार टाटा सफारी कार ने बाइक सवार चार दोस्तों को ऐसी टक्कर मारी कि तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

जबकि जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे चौथे युवक ने सोमवार को लखनऊ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.चारों की मौत से दलसिंहपुर गांव में मातम पसरा हुआ है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्व पीएम चंद्रशेखर पर अभद्र टिप्पणी का मामला, बलिया में FIR दर्ज
पूर्व पीएम चंद्रशेखर पर अभद्र टिप्पणी का मामला, बलिया में FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर पुलिस ने महिला जड़ा थप्पड़, भड़के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, SHO पर कार्रवाई की मांग
रामपुर पुलिस ने महिला जड़ा थप्पड़, भड़के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, SHO पर कार्रवाई की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर भड़के अखिलेश यादव, कहा- 'ईशनिंदा की माफी नहीं'
धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर भड़के अखिलेश यादव, कहा- 'ईशनिंदा की माफी नहीं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोटा में सीवरेज चेंबर में धमाके से दहशत, उठीं आग की लपटें
कोटा में सीवरेज चेंबर में धमाके से दहशत, उठीं आग की लपटें

यह भी पढ़ें: RLD क्या अकेले लड़ेगी 2027 का यूपी चुनाव? सभी 403 सीटों पर तैयारी शुरू

भंडारे में गए थे सभी 

जानकारी के मुताबिक, 1 नवंबर रविवार की शाम करीब 7:30 बजे दलसिंहपुर गांव निवासी चार दोस्त अनूप कुमार रावत (22), विमलेश यादव (22), अनिल कुमार यादव (24) और गया प्रसाद (30) पड़ोसी गांव धरौली में आयोजित दुर्गा पूजा के भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने गए थे. चारों दोस्त प्रसाद खाकर मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान जैसे ही वे बैसनपुरवा मोड़ के पास लखनऊ-अयोध्या हाईवे पार करने लगे, तभी अयोध्या की तरफ से आ रही तेज रफ्तार टाटा सफारी कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों युवक कई फीट हवा में उछलकर दूर जा गिरे.  हादसे में अनूप कुमार रावत और विमलेश यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनिल कुमार यादव का शव दुर्घटना के बाद सड़क किनारे झाड़ियों में मिला.  चौथे दोस्त गया प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए.  उन्हें पहले स्थानीय स्तर पर उपचार के बाद लखनऊ के लोहिया अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सोमवार को उन्होंने भी दम तोड़ दिया.

एक हादसे ने उजाड़ दिए चार परिवार

चारों दोस्तों की मौत की खबर जैसे ही दलसिंहपुर गांव पहुंची, पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई. जिन घरों में कुछ समय पहले तक खुशियां थीं, वहां अब अपनों को खोने का गम है. एक ही गांव के चार युवकों की असमय मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. 

गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम, चालक की पिटाई

हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर जाम लगा दिया. गुस्साई भीड़ ने टाटा सफारी चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों और चक्काजाम के चलते हाईवे पर करीब आधे से एक घंटे तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं.

सूचना पर रामसनेहीघाट कोतवाली पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद भीड़ को शांत कराया और चालक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया. दुर्घटनाग्रस्त टाटा सफारी को कब्जे में लेकर यातायात बहाल कराया गया. पुलिस ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया.

राज्यमंत्री सतीश शर्मा और पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप पहुंचे पीड़ित परिवारों के बीच

हृदयविदारक हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक एवं प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे. उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर भी स्थिति की जानकारी ली और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की. वहीं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप ने भी पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की और दुख की इस घड़ी में परिजनों को ढांढस बंधाया.

फिलहाल इस हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है. चार दोस्तों का एक साथ घर से निकलना और फिर कभी वापस न लौटना पूरे गांव को झकझोर गया है. दलसिंहपुर में हर आंख नम है और हर जुबान पर बस एक ही सवाल है. आखिर सड़क पर तेज रफ्तार का यह कहर कब थमेगा?

यह भी पढ़ें: दीपोत्सव में श्रद्धालुओं को न हो परेशानी, व्यवस्थाएं समय से पूरी करें अधिकारी: CM योगी

Published at : 03 Nov 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Barabanki News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्व पीएम चंद्रशेखर पर अभद्र टिप्पणी का मामला, बलिया में FIR दर्ज
पूर्व पीएम चंद्रशेखर पर अभद्र टिप्पणी का मामला, बलिया में FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर पुलिस ने महिला जड़ा थप्पड़, भड़के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, SHO पर कार्रवाई की मांग
रामपुर पुलिस ने महिला जड़ा थप्पड़, भड़के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, SHO पर कार्रवाई की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर भड़के अखिलेश यादव, कहा- 'ईशनिंदा की माफी नहीं'
धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर भड़के अखिलेश यादव, कहा- 'ईशनिंदा की माफी नहीं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोटा में सीवरेज चेंबर में धमाके से दहशत, उठीं आग की लपटें
कोटा में सीवरेज चेंबर में धमाके से दहशत, उठीं आग की लपटें
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश में जहरीली हवा का कहर, इस शहर का AQI 1000 पार, देखें टॉप-10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट
देश में जहरीली हवा का कहर, इस शहर का AQI 1000 पार, देखें टॉप-10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट
महाराष्ट्र
"इन्हें 'दीया' से इतनी मुहब्बत नहीं जितनी 'मिर्जा' से नफरत है", वारिस पठान का BJP पर तंज
इंडिया
CM विजय को 'कुत्ता' कहने वाली DMK नेता को हाईकोर्ट ने दी जमानत, पुलिस को लगाई फटकार
CM विजय को 'कुत्ता' कहने वाली DMK नेता को हाईकोर्ट ने दी जमानत, पुलिस को लगाई फटकार
बॉलीवुड
मां ने चटनी बेचकर सोनाली कुलकर्णी को पाला, आमिर-अजय संग दी हिट फिल्में, कभी उड़ा था रंग का मजाक
सोनाली कुलकर्णी: मां ने चटनी बेचकर पाला, फिर अजय-आमिर संग दी हिट फिल्में
क्रिकेट
21000 रन और..., रोहित शर्मा न्यूजीलैंड ODI सीरीज में बनाएंगे 4 ऐतिहासिक रिकॉर्ड
21000 रन और..., रोहित शर्मा न्यूजीलैंड ODI सीरीज में बनाएंगे 4 ऐतिहासिक रिकॉर्ड
विश्व
US का ईरान के केशम द्वीप पर घातक अटैक, मिडटर्म इलेक्शन के बीच बरसाईं मिसाइलें, सीजफायर टूटा
US का ईरान पर घातक हमला, मिडटर्म इलेक्शन के बीच बरसाईं मिसाइलें, सीजफायर टूटा
महाराष्ट्र
अमित शाह से मुलाकात के बाद NCP में खुलकर सामने आई नाराजगी, पार्थ पवार के इस कदम से नाखुश नेता
अमित शाह से मुलाकात के बाद NCP में खुलकर सामने आई नाराजगी, पार्थ पवार के इस कदम से नाखुश नेता
ट्रेंडिंग
ऑफ सीजन में भी 14000 रोज, मैगी बेच जमकर कमा रहा ये शख्स
ऑफ सीजन में भी 14000 रोज, मैगी बेच जमकर कमा रहा ये शख्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget