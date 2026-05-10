बाराबंकी की राष्ट्रीय लोक अदालत में 1.56 लाख मामलों का निस्तारण, 16 करोड़ से अधिक की वसूली

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने इस बार रिकॉर्ड कायम किया है. जिसमें संवाद, सहमति और समाधान की थीम पर आयोजित इस लोक अदालत में एक लाख छप्पन हजार से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि 16 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि अर्थदण्ड और प्रतिकर के रूप में वसूल की गई. जिला न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही.

SLSA के निर्देश पर हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर शनिवार (9 मई) को बाराबंकी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने की. कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ.

इस मौके पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की पीठासीन अधिकारी अल्पना सक्सेना, वन्दना सिंह प्रथम, अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्ज्वल उपाध्याय समेत तमाम न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी और पत्रकार मौजूद रहे.

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'संवाद और सहमति ही लोक अदालत की आत्मा है'

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने कहा कि संवाद, संवेदनशीलता और सहमति ही लोक अदालत की असली आत्मा है. उन्होंने कहा कि लोक अदालत न्याय व्यवस्था का वह माध्यम है, जहां लोगों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है. उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारियों और विभागों से अपील की कि वे मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अधिक से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराएं. उन्होंने कहा कि 'विवाद नहीं समाधान हमारा लक्ष्य हो और टकराव नहीं समन्वय हमारा मार्ग हो.'

जिले में 1 लाख 56 हजार 664 मामलों का निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह ने बताया कि जिले में कुल 1 लाख 56 हजार 664 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें कुल 16 करोड़ 19 लाख 5 हजार 936 रुपये की धनराशि अर्थदण्ड और प्रतिकर के रूप में जमा कराई गई. सिविल कोर्ट बाराबंकी के विभिन्न न्यायालयों द्वारा 34 हजार 873 मामलों का निस्तारण करते हुए 5 करोड़ 73 लाख से अधिक की धनराशि वसूल की गई.

वहीं प्री-लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक, राजस्व, बैंक और अन्य विभागों के 1 लाख 21 हजार 791 मामलों का निस्तारण हुआ, जिसमें 10 करोड़ 45 लाख रुपये से अधिक की वसूली की गई. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय द्वारा 74 मामलों का निस्तारण कर 3 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक की प्रतिकर राशि प्रदान की गई. पारिवारिक न्यायालयों द्वारा 118 मामलों का निस्तारण किया गया.

सीजेएम बाराबंकी सुधा सिंह ने सर्वाधिक 11 हजार 17 मुकदमों का निस्तारण करते हुए 3 लाख 39 हजार रुपये अर्थदण्ड के रूप में वसूल किए. वहीं जिले की विभिन्न बैंकों द्वारा 1192 एनपीए खातों का निस्तारण करते हुए 7 करोड़ 45 लाख रुपये से अधिक की वसूली की गई. इसमें बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सर्वाधिक 483 मामलों का निस्तारण किया गया.

पारिवारिक न्यायालयों में 15 जोड़ों को एक साथ किया विदा

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान पारिवारिक न्यायालयों में 15 जोड़ों को एक साथ विदा भी किया गया. नवदंपतियों को माला पहनाकर मिठाई वितरित की गई, जबकि बच्चों को चॉकलेट दी गई. इसके साथ ही वादकारियों के लिए हेल्प डेस्क, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, स्वच्छ पेयजल और जलपान की भी व्यवस्था की गई थी. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उज्ज्वल उपाध्याय ने बताया कि पराविधिक स्वयं सेवकों ने आम लोगों की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

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