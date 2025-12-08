हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बाराबंकी: वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन टास्क के नाम पर ठगी का खुलासा, दो शातिर ठग गिरफ्तार

UP News: बाराबंकी पुलिस ने दो ऐसे शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है जो वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन टास्क का लालच देकर ठगी करते थे. ठगों के पास से 3 लाख से ज्यादा का कैश मिला है.

By : सतीश कुमार | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 08 Dec 2025 11:14 AM (IST)
Preferred Sources

यूपी के बाराबंकी जिले से दो ऐसे शातिर ब्लैक मेलिंग करने वाले दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया प्लेट फार्मों का उपयोग कर ब्लैकमेलिंग व ऑनलाइन टास्क के नाम पर साइबर फ्रॉड करते थे. पुलिस ने इनके कब्जे से 3 लाख 60 हजार रुपये भी बरामद किए हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपियों का नाम राजन सिंह और अनूप कुमार है जो बाराबंकी के रहने वाले हैं.

जानकारी के अनुसार, साइबर क्राइम थाना/साइबर सेल व थाना देवा पुलिस की संयुक्त टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये ब्लैकमेलिंग व ऑनलाइन टास्क के नाम पर ठगी करने वाले दो शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को इनके कब्जे से 03 लाख 60 हजार रुपये नकद और दो मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है.

बाराबंकी के रहने वाले हैं दोनों शातिर ठग

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया मैनुअल इंटेलीजेंस के आधार पर दो साइबर अपराधी राजन सिंह पुत्र तेज सिंह निवासी मोहल्ला कचेहरान व मोहल्ला कटरा थाना देवा जनपद बाराबंकी और अनूप कुमार पुत्र शत्रोहन लाल निवासी अड़ौरा थाना देवा जनपद बाराबंकी को कुर्सी मोड़ नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया. 

उन्होंने कहा कि अभियुक्तगण के कब्जे से 03 लाख 60 हजार रुपये व दो अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया. अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना देवा में मु0अ0सं0 595/25 धारा 317(2)/318(4)/336(3)/340(2)/3(5) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया.

वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन टास्क के नाम पर करते थे धोखाधड़ी

पुलिस को पूछताछ एवं जांच से पता चला है कि गिरफ्तार अभियुक्तगण का एक शातिर गिरोह है, जो अपने साथियों/वांछित अभियुक्तों के साथ मिलकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग कर जनता को अश्लील सामग्री के माध्यम से ब्लैकमेल करते थे, तथा वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) या ऑनलाइन टास्क व निवेश के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी करते थे. अभियुक्तगण द्वारा टास्किंग पर पैसे कई गुना करने का प्रलोभन दिया जाता था एवं आमजन को विश्वास मे लेकर उनके मोबाइल पर एकाउण्ट/स्कैनर व वीपीए भेजकर रूपये ट्रांसफर करा लेते थे.

एसपी ने बताया अभियुक्त राजन द्वारा अपने पिता का नाम बदलकर एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन किया गया था. जांच से पता चला कि अभियुक्तगण द्वारा गुजरात व उड़ीसा के दो लोगों के साथ साइबर ठगी की गई है, गुजरात के व्यक्ति के साथ की गई साइबर ठगी के सम्बन्ध में हेल्पलाइन नम्बर 1930 के माध्यम से शिकायत भी दर्ज कराई गई है. 

पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्तगण 1. यशराज सिंह पुत्र जैनेन्द्र सिंह व 2. सिद्धार्थ तिवारी पुत्र संजय तिवारी निवासीगण इस्माईलगंज फैजाबाद रोड लखनऊ की गिरफ्तारी के प्रयास एवं अभियुक्तगण के बैंक एकाउण्ट व अन्य सदस्यों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी की जा रही है. 

फ्रॉड होने पर 1930 हेल्पलाइन पर करें शिकायत

बाराबंकी पुलिस जनता से अपील करती है कि वे सोशल मीडिया पर अज्ञात नंबरों से आने वाले संदेशों या अश्लील वीडियो कॉल से सावधान रहें. 'घर बैठे नौकरी' या 'पैसे दोगुना' करने जैसे किसी भी प्रलोभन में न आएं. किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी की सूचना तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर दें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें.

Published at : 08 Dec 2025 11:14 AM (IST)
