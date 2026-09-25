बाराबंकी: PAC जवान ने वीडियो में व्यवस्थाओं पर उठाए थे सवाल, अब विभाग ने क्या कहा?

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की 10वीं वाहिनी PAC के एक आरक्षी देवेंद्र गुप्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में आरक्षी ने पीएसी जवानों के रहने, खाने, बिजली-पानी और साफ-सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. वहीं, 10वीं वाहिनी पीएसी की ओर से ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से अधिकारी बच रहे हैं.

जारी लिखित जानकारी में वीडियो में दिखाई गई जगह का ड्यूटी से कोई संबंध नहीं होने का दावा किया गया है और आरक्षी के खिलाफ विभागीय जांच की बात कही गई है. वायरल वीडियो में देवेंद्र गुप्ता खुद को पीएसी जवान बताते हुए अधिकारियों और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की बात कहते नजर आ रहे हैं. उनका आरोप है कि पीएसी जवान कठिन परिस्थितियों में 24 घंटे ड्यूटी के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन कई जगह उन्हें रहने के लिए जर्जर और असुविधाजनक स्थान मिलते हैं.

मूलभूत सुविधा तक की व्यवस्था करनी पड़ती है जवानों को

आरक्षी ने वीडियो में दावा किया कि कुछ स्थानों पर पीने के पानी, बिजली और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी जवानों को स्वयं करनी पड़ती है. उनका कहना है कि सफाई के लिए फिनाइल आदि सामान भी जवान अपने खर्च से खरीदते हैं. देवेंद्र गुप्ता ने रहने की स्थिति का जिक्र करते हुए वीडियो में मच्छर, सांप, कुत्ते, बिल्ली और बंदरों की समस्या का भी दावा किया. उन्होंने पीएसी मेस में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए अधिकारियों से व्यवस्थाओं की नियमित जांच करने की मांग की.

आरक्षी का आरोप है कि अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान जवानों की उपस्थिति, वर्दी और बेल्ट जैसी चीजों पर तो विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन जवानों के रहने, बाथरूम और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता. वीडियो में देवेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री से पुलिसकर्मियों की समस्याओं का संज्ञान लेने और व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस व्यवस्था तभी मजबूत होगी, जब जवानों की मूलभूत सुविधाओं और कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा.

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विभाग ने वायरल वीडियो को बताया भ्रामक

वहीं, 10वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी की ओर से दी गई लिखित जानकारी में कहा गया है कि आरक्षी देवेंद्र गुप्ता शांति व्यवस्था ड्यूटी के सिलसिले में सुल्तानपुर आए हैं और उनका व्यवस्थापन जेल चौकी परिसर में किया गया है. विभाग के मुताबिक वायरल वीडियो में दिखाए गए स्थान की पीएसी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की गई. जांच में यह पाया गया कि वीडियो में दिखाए गए स्थान का आरक्षी की ड्यूटी से कोई संबंध नहीं है.

लिखित जानकारी में यह भी कहा गया है कि जेल चौकी परिसर, जहां संबंधित पीएसी जवान ड्यूटी कर रहे हैं, वहां मूलभूत व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं. विभाग ने वायरल वीडियो को भ्रामक बताया है. 10वीं वाहिनी पीएसी के अनुसार मामले की जांच कराई जा रही है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने यह भी कहा है कि आरक्षी द्वारा तैयार किए गए वीडियो से उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 और उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 के नियमों के उल्लंघन का मामला बनता है.

वीडियो के बजाय विभागीय प्रक्रिया अपनाने की कही बात

उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया संबंधी आधिकारिक गाइडलाइन में पुलिसकर्मियों को सेवा संबंधी मामलों के समाधान के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो या पोस्ट डालने के बजाय विभागीय प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई है. अब इस पूरे मामले में विभागीय जांच के नतीजे का इंतजार है. जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और विभाग की ओर से आरक्षी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है?

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