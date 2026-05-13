उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां भतीजी की शादी के लिए LPG सिलेंडर की फरियाद के लेकर पहुंचे फरियादी पर एसडीएम साहब भड़क गए. आरोप है कि समस्या सुनने के बजाय एसडीएम ने नाराज होकर पुलिस को फरियादी पर ही कार्रवाई के निर्देश दे दिए. हालांकि, अब SDM साहब सफाई दे रहे है कि स्थिति तनावपूर्ण थी, जिसके चलते पुलिस को बुला कर थाने भेज दिया गया. पूरा मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है.

दरअसल, बाराबंकी जिले की रामनगर तहसील क्षेत्र में मंगलवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक व्यक्ति अपनी भतीजी की शादी के लिए गैस सिलेंडर की फरियाद लेकर एसडीएम रामनगर आनंद तिवारी के पास पहुंचा. आरोप है कि सिलेंडर उपलब्ध न होने की शिकायत पर एसडीएम नाराज हो गए और उन्होंने पुलिस को बुलाकर फरियादी को थाने भेजने के निर्देश दे दिए.

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बुकिंग के बाद भी फरियादी को दिया नहीं मिला सिलेंडर

मामला रामनगर क्षेत्र के बढ़नपुरवा गांव निवासी शिवमोहन से जुड़ा है. फरियादी शिवमोहन का कहना है कि उनकी भतीजी अनीता की शादी बुधवार को है और घर में बारात आने वाली है. शादी की तैयारियों के बीच गैस सिलेंडर की जरूरत थी. उन्होंने बताया कि एक सप्ताह पहले श्री लोधेश्वर इंडियन गैस एजेंसी, केसरीपुर में सिलेंडर की बुकिंग कराई थी और उन्हें DAC नंबर भी जारी हो चुका था. इसके बावजूद उन्हें सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था.

गैस एजेंसी वालों ने नहीं दिए सिलेंडर

फरियादी शिवमोहन का आरोप है कि वह कई दिनों से गैस एजेंसी के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया जाता था. मंगलवार सुबह भी वह एजेंसी पहुंचे, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला. इसके बाद वह अपनी शिकायत लेकर तहसील रामनगर SDM आनंद तिवारी के पास पहुंचे.

एसडीएम ने फरियादी को जेल भेजने के दिए निर्देश

परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार, जब शिवमोहन ने तहसील परिसर में एसडीएम आनंद तिवारी से अपनी समस्या बताने की कोशिश की, जिस पर विवाद की स्थिति बन गई. आरोप है कि एसडीएम साहब ने गैस तो नहीं दिलवाई पुलिस को बुलाकर उन्हें हिरासत में लेने और जेल भेजने के निर्देश दे दिए. पुलिस शिवमोहन को थाने ले गई, जहां करीब एक घंटे तक रखा गया. हालांकि, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन तब तक उन्हें गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो सका था.

आरोपों पर एसडीएम ने दी सफाई

वहीं, इस पूरे मामले पर अब SDM आनंद तिवारी सफाई दे रहे हैं. रामनगर SDM की ओर से सफाई में कहा गया है कि मौके पर लगभग 10–15 लोगों की भीड़ मौजूद थी और वे सिलेंडर की मांग को लेकर दबाव बना रहे थे. प्रशासन के अनुसार, उन्हें समझाया गया कि आवेदन देकर प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी. बताया गया कि कुछ लोग DAC नंबर को लेकर असंतोष जता रहे थे और स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही थी, जिसके बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को बुलाया गया.

प्रशासन का यह भी कहना है कि बाद में संबंधित परिवार की गैस आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर से बात करने को कहा गया. घटना के बाद तहसील परिसर और क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है. शादी जैसे मौके पर गैस जैसी मूलभूत सुविधा को लेकर उठे इस विवाद ने स्थानीय लोगों में सवाल खड़े कर दिए हैं. परिवार अब भी सिलेंडर की उपलब्धता का इंतजार कर रहा है.

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