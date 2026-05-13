हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: बाराबंकी में शादी के लिए सिलेंडर मांगने पर SDM को आया गुस्सा, फरियादी को थाने में करवाया बंद

UP News: बाराबंकी में शादी के लिए सिलेंडर मांगने पर SDM को आया गुस्सा, फरियादी को थाने में करवाया बंद

Barabanki News In Hindi: बाराबंकी की रामनगर तहसील में शादी के लिए सिलेंडर की मांग करने पहुंचे फरियादी पर एसडीए साहब भड़क गए. एसडीएम फरियादी थाने में भी बंद करवा दिया.

By : सतीश कश्यप, बाराबंकी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 13 May 2026 08:23 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां भतीजी की शादी के लिए LPG सिलेंडर की फरियाद के लेकर पहुंचे फरियादी पर एसडीएम साहब भड़क गए. आरोप है कि समस्या सुनने के बजाय एसडीएम ने नाराज होकर पुलिस को फरियादी पर ही कार्रवाई के निर्देश दे दिए. हालांकि, अब SDM साहब सफाई दे रहे है कि स्थिति तनावपूर्ण थी, जिसके चलते पुलिस को बुला कर थाने भेज दिया गया. पूरा मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है.

दरअसल, बाराबंकी जिले की रामनगर तहसील क्षेत्र में मंगलवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक व्यक्ति अपनी भतीजी की शादी के लिए गैस सिलेंडर की फरियाद लेकर एसडीएम रामनगर आनंद तिवारी के पास पहुंचा. आरोप है कि सिलेंडर उपलब्ध न होने की शिकायत पर एसडीएम नाराज हो गए और उन्होंने पुलिस को बुलाकर फरियादी को थाने भेजने के निर्देश दे दिए.

प्रयागराज: पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को उम्रकैद, 46 साल पुराने इस मामले में हुई सजा

बुकिंग के बाद भी फरियादी को दिया नहीं मिला सिलेंडर

मामला रामनगर क्षेत्र के बढ़नपुरवा गांव निवासी शिवमोहन से जुड़ा है. फरियादी शिवमोहन का कहना है कि उनकी भतीजी अनीता की शादी बुधवार को है और घर में बारात आने वाली है. शादी की तैयारियों के बीच गैस सिलेंडर की जरूरत थी. उन्होंने बताया कि एक सप्ताह पहले श्री लोधेश्वर इंडियन गैस एजेंसी, केसरीपुर में सिलेंडर की बुकिंग कराई थी और उन्हें DAC नंबर भी जारी हो चुका था. इसके बावजूद उन्हें सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था.

गैस एजेंसी वालों ने नहीं दिए सिलेंडर

फरियादी शिवमोहन का आरोप है कि वह कई दिनों से गैस एजेंसी के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया जाता था. मंगलवार सुबह भी वह एजेंसी पहुंचे, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला. इसके बाद वह अपनी शिकायत लेकर तहसील रामनगर SDM आनंद तिवारी के पास पहुंचे.

एसडीएम ने फरियादी को जेल भेजने के दिए निर्देश

परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार, जब शिवमोहन ने तहसील परिसर में एसडीएम आनंद तिवारी से अपनी समस्या बताने की कोशिश की, जिस पर विवाद की स्थिति बन गई. आरोप है कि एसडीएम साहब ने गैस तो नहीं दिलवाई पुलिस को बुलाकर उन्हें हिरासत में लेने और जेल भेजने के निर्देश दे दिए. पुलिस शिवमोहन को थाने ले गई, जहां करीब एक घंटे तक रखा गया. हालांकि, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन तब तक उन्हें गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो सका था. 

आरोपों पर एसडीएम ने दी सफाई

वहीं, इस पूरे मामले पर अब SDM आनंद तिवारी सफाई दे रहे हैं. रामनगर SDM की ओर से सफाई में कहा गया है कि मौके पर लगभग 10–15 लोगों की भीड़ मौजूद थी और वे सिलेंडर की मांग को लेकर दबाव बना रहे थे. प्रशासन के अनुसार, उन्हें समझाया गया कि आवेदन देकर प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी. बताया गया कि कुछ लोग DAC नंबर को लेकर असंतोष जता रहे थे और स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही थी, जिसके बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को बुलाया गया. 

प्रशासन का यह भी कहना है कि बाद में संबंधित परिवार की गैस आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर से बात करने को कहा गया. घटना के बाद तहसील परिसर और क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है. शादी जैसे मौके पर गैस जैसी मूलभूत सुविधा को लेकर उठे इस विवाद ने स्थानीय लोगों में सवाल खड़े कर दिए हैं. परिवार अब भी सिलेंडर की उपलब्धता का इंतजार कर रहा है.

लंग्स, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन... प्रतीक यादव को केवल एक बीमारी नहीं थी, इलाज कर रही डॉक्टर ने बताया

Published at : 13 May 2026 08:23 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LPG  Barabanki News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: पारिवारिक कलह में महिला का खौफनाक कदम, पहले की बेटे की हत्या, फिर किया आत्महत्या का प्रयास
बस्ती: पारिवारिक कलह में महिला का खौफनाक कदम, पहले की बेटे की हत्या, फिर किया आत्महत्या का प्रयास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: PM मोदी की अपील पर CM योगी की मंत्रियों को सलाह, कहा- 'अगले 6 महीने तक...'
यूपी: PM मोदी की अपील पर CM योगी की मंत्रियों को सलाह, कहा- 'अगले 6 महीने तक...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव का इलाज कर चुकीं डॉक्टर का खुलासा, 'बीपी की दवाई लेते थे, समय-समय पर...'
प्रतीक यादव का इलाज कर चुकीं डॉक्टर का खुलासा, 'बीपी की दवाई लेते थे, समय-समय पर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP सरकार दे रही विदेश में नौकरी का मौका, 1 लाख तक मिलेगी सैलरी, बस करना होगा ये काम
UP सरकार दे रही विदेश में नौकरी का मौका, 1 लाख तक मिलेगी सैलरी, बस करना होगा ये काम
Advertisement

वीडियोज

तलाक की खबरों पर मौनी रॉय का पहला रिएक्शन
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bollywood News: कान्स 2026 में आलिया भट्ट हुईं इग्नोर? वायरल वीडियो पर मचा बवाल, लुक से ज्यादा ट्रोलिंग चर्चा में (13.05.26)
Akhilesh Yadav Brother Death: प्रतीक यादव की मौत पर बड़ी अपडेट | Prateek Yadav | Breaking
Prateek Yadav Postmortem Report : पोस्टमार्टम खत्म, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा? | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चुनाव बाद कैबिनेट की पहले बैठक में UCC पर असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने लिया ये बड़ा फैसला
चुनाव बाद कैबिनेट की पहले बैठक में UCC पर असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने लिया ये बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: PM मोदी की अपील पर CM योगी की मंत्रियों को सलाह, कहा- 'अगले 6 महीने तक...'
यूपी: PM मोदी की अपील पर CM योगी की मंत्रियों को सलाह, कहा- 'अगले 6 महीने तक...'
आईपीएल 2026
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
इंडिया
Amul Milk Price Hike: मोदी का चाबुक फिर… अमूल ने दूध के दाम बढ़ाकर दिया झटका तो जानें कांग्रेस ने कैसे किया हमला
मोदी का चाबुक फिर… अमूल ने दूध के दाम बढ़ाकर दिया झटका तो जानें कांग्रेस ने कैसे किया हमला
बॉलीवुड
'कम से कम मैं जिंदा हूं,' 'द फैमिली मैन' एक्टर शारिब हाशमी की पत्नी को छठी बार हुआ कैंसर, बयां किया दर्द
'कम से कम मैं जिंदा हूं,' 'द फैमिली मैन' एक्टर शारिब हाशमी की पत्नी को छठी बार हुआ कैंसर, बयां किया दर्द
यूटिलिटी
Train Safety Tips: रात में अकेले ट्रेन में सफर करते हैं तो ध्यान दें, सोते वक्त ऐसे सुरक्षित रखें अपना फोन और सामान
रात में अकेले ट्रेन में सफर करते हैं तो ध्यान दें, सोते वक्त ऐसे सुरक्षित रखें अपना फोन और सामान
हेल्थ
Prateek Yadav Death: लंग्स में मौजूद क्लॉट कितना खतरनाक, जिससे जूझ रहे थे प्रतीक यादव? क्या इससे हो सकती है मौत?
लंग्स में मौजूद क्लॉट कितना खतरनाक, जिससे जूझ रहे थे प्रतीक यादव? क्या इससे हो सकती है मौत?
न्यूज़
ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठी फिलीपिंस की सीनेट, गोलीबारी के बाद पूरी बिल्डिंग में मचा हड़कंप
ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठी फिलीपिंस की सीनेट, गोलीबारी के बाद पूरी बिल्डिंग में मचा हड़कंप
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget