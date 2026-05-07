Barabanki News: सट्टेबाजी और लक्जिरियस लाइफस्टाइल की चाहत ने बनाया चोर, पकड़े गए 5 दोस्त

बाराबंकी शहर के चर्चित शालीमार पैराडाइज चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया. करोड़ों के जेवर, नकदी और लाइसेंसी रिवॉल्वर चोरी की इस हाई प्रोफाइल वारदात के पीछे कोई बाहरी गैंग नहीं, बल्कि उसी सोसाइटी में रहने वाला युवक निकला है. पुलिस जांच में सामने आया कि सट्टेबाजी में भारी रकम हारने और लग्जरी लाइफस्टाइल की चाहत ने पूरी वारदात की पटकथा लिख दी.

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने खुलासा करते हुए बताया कि 30 अप्रैल को चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. जांच में पता चला कि घर से हाई वैल्यू ज्वेलरी, नकदी, लाइसेंसी रिवॉल्वर और कारतूस चोरी किए गए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली नगर, स्वाट और सर्विलांस समेत पांच टीमों का गठन किया गया था.

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सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सर्विलांस के बाद आरोपियों तक पहुंची पुलिस

कई दिनों तक सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सर्विलांस और संदिग्धों की गतिविधियों को खंगालने के बाद पुलिस को अहम सुराग मिले. जांच में सामने आया कि घटना को 24 और 25 अप्रैल की रात अंजाम दिया गया था. आरोपियों ने घर के स्लाइडर लॉक पर दबाव डालकर उसे खोला और फिर अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

चोरी कांड में कुल 5 आरोपी थे शामिल

पुलिस के मुताबिक, इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी आदर्श सिंह है, जो उसी शालीमार पैराडाइज में उस विला के ठीक सामने किराए पर रहता था जहां चोरी हुई. उसके साथ पृथ्वी सिंह ने घर के अंदर जाकर चोरी की थी, जबकि अन्य आरोपी अनुराग कथूरिया, एक यादव और ऋषि कुमार सोनी चोरी का सामान ठिकाने लगाने और ज्वेलरी बेचने में शामिल थे.

पुलिस ने चोरी के गहनों का बड़ा हिस्सा किया बरामद

जांच में यह भी सामने आया कि चोरी के बाद आरोपी अपनी ऑडी कार से प्रयागराज चले गए थे, जहां कुछ ज्वेलरी को बेचने की कोशिश की गई. पुलिस ने चोरी गए गहनों का बड़ा हिस्सा, नकदी, बैंक खातों में जमा रकम, लाइसेंसी रिवॉल्वर और कारतूस बरामद कर लिए हैं. जिन खातों में पैसा जमा किया गया था, उन्हें भी सीज कराया गया है.

पूरे मामले ने इसलिए भी लोगों को हैरान किया, क्योंकि शालीमार पैराडाइज को शहर का बेहद सुरक्षित और हाईप्रोफाइल इलाका माना जाता है. लेकिन सामने वाले विला में रहने वाले युवक के ही मास्टरमाइंड निकलने से सोसाइटी के लोग भी स्तब्ध हैं.

खुलासा करने वाली टीम को किया जाएगा पुरस्कृत

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चोरी के खुलासे में लगी टीम को 25 हजार रुपये का इनाम दिया गया है. वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया कि दिखावे, सट्टेबाजी और आसान पैसे की चाह किस तरह युवाओं को अपराध की राह पर धकेल रही है.

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