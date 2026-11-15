ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'टैबलेट और नियुक्ति पत्र बांटकर गुमराह कर रही सरकार', CM योगी पर कांग्रेस का हमला

'टैबलेट और नियुक्ति पत्र बांटकर गुमराह कर रही सरकार', CM योगी पर कांग्रेस का हमला

कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा है कि दस साल तक रोजगार नहीं दिया, अब चुनाव करीब आते ही सरकार युवाओं को गुमराह करने में जुटी है.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 15 Nov 2026 08:18 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रोजगार और युवाओं का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरण और युवाओं को नौकरी देने के वादे पर कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार को घेरा है.

बाराबंकी में मीडिया से बातचीत के दौरान तनुज पुनिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने दस साल तक युवाओं को रोजगार नहीं दिया और अब चुनाव नजदीक आते ही टैबलेट और नियुक्ति पत्र बांटकर उन्हें गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्ति पत्र वितरण के नाम पर बड़े आयोजन किए जा रहे हैं और विज्ञापन पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि युवाओं को रोजगार चाहिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: 'दलित समाज इनका सफाया करने जा रहा', अखिलेश यादव का BJP पर हमला
यूपी चुनाव: 'दलित समाज इनका सफाया करने जा रहा', अखिलेश यादव का BJP पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले त्योहारों पर कानों में तेल डालकर बैठी रहती थी सरकार', CM योगी का सपा पर हमला
'पहले त्योहारों पर कानों में तेल डालकर बैठी रहती थी सरकार', CM योगी का सपा पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबाः 'जिन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाई....', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर BJP हमलावर
महोबाः 'जिन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाई....', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर BJP हमलावर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बलिया में DJ की तेज आवाज से 20 दिन की बच्ची की मौत, परिवार में कोहराम
बलिया में DJ की तेज आवाज से 20 दिन की बच्ची की मौत, परिवार में कोहराम

ओवैसी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- 'लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे'

'181 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी को लेकर भी दिया जवाब'

2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से 181 सीटों की मांग के सवाल पर तनुज पुनिया ने कहा कि हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने संगठन और नेतृत्व के सामने अपनी मांग रखते हैं. अपने कार्यकर्ताओं का पक्ष रखना उनका फर्ज है. सीटों को लेकर अंतिम निर्णय गठबंधन के वरिष्ठ नेता और गठित टीम करेगी.

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत में सभी सहयोगी दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे पर मजबूती से लड़ाई लड़ी. आने वाले विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन मिलकर मुकाबला करेगा.

'फोन टैपिंग और वोट चोरी पर जारी रहेगी लड़ाई'

कांग्रेस सांसद ने राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने दावा किया कि विपक्षी नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन की योजना बनते ही नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है या थाने में बैठा दिया जाता है. उन्होंने कहा कि वोट चोरी और फोन टैपिंग जैसे मुद्दों पर विपक्ष पीछे हटने वाला नहीं है. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और कार्रवाई की मांग को लेकर भी आंदोलन जारी रहेगा.

अखिलेश के PDA दलित सम्मेलन में अपमान! बौद्ध वंदना में नहीं खड़े हुए सांसद मोहिबुल्लाह नदवी

Published at : 15 Nov 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Barabanki News Tanuj Punia YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: 'दलित समाज इनका सफाया करने जा रहा', अखिलेश यादव का BJP पर हमला
यूपी चुनाव: 'दलित समाज इनका सफाया करने जा रहा', अखिलेश यादव का BJP पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले त्योहारों पर कानों में तेल डालकर बैठी रहती थी सरकार', CM योगी का सपा पर हमला
'पहले त्योहारों पर कानों में तेल डालकर बैठी रहती थी सरकार', CM योगी का सपा पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबाः 'जिन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाई....', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर BJP हमलावर
महोबाः 'जिन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाई....', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर BJP हमलावर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बलिया में DJ की तेज आवाज से 20 दिन की बच्ची की मौत, परिवार में कोहराम
बलिया में DJ की तेज आवाज से 20 दिन की बच्ची की मौत, परिवार में कोहराम
Advertisement

वीडियोज

UP Elections 2027: Owaisi-Chandrashekhar की जोड़ी 27 में किसका बिगाड़ेगी खेल? | MahaDangal
UP Elections 2027 : 'दलित' दांव vs 'टैबलेट' कार्ड | CM Yogi | Akhilesh | Owaisi | Chaar Ki Chaal
Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देश को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी', राहुल गांधी पर गृह मंत्री शाह ने साधा निशाना
'देश को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी', राहुल गांधी पर गृह मंत्री शाह ने साधा निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बलिया में DJ की तेज आवाज से 20 दिन की बच्ची की मौत, परिवार में कोहराम
बलिया में DJ की तेज आवाज से 20 दिन की बच्ची की मौत, परिवार में कोहराम
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
NZ कप्तान मिचेल सैंटनर ने बताया पांचवें वनडे में हार का कारण, पिच को भी ठहराया दोषी
NZ कप्तान मिचेल सैंटनर ने बताया पांचवें वनडे में हार का कारण, पिच को भी ठहराया दोषी
इंडिया
SCO समिट: पाकिस्तान के मंत्री के भारत दौरे पर मनीष तिवारी का रिएक्शन, 'देखना बाकी है कि...'
SCO समिट: पाकिस्तान के मंत्री के भारत दौरे पर मनीष तिवारी का रिएक्शन, 'देखना बाकी है कि...'
इंडिया
मेकेदातु बांध विवाद: तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष की चेतावनी पर खरगे का रिएक्शन, 'उनका बयान...'
मेकेदातु बांध विवाद: तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष की चेतावनी पर खरगे का रिएक्शन, 'उनका बयान...'
टेक्नोलॉजी
Fridge Electricity Consumption: फ्रिज बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, जानें लें हिसाब
फ्रिज बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, जानें लें हिसाब
एग्रीकल्चर
Urea Alternative: यूरिया का नया विकल्प बन सकता है ग्रीन अमोनिया, कम खाद में बढ़ेगी पैदावार?
यूरिया का नया विकल्प बन सकता है ग्रीन अमोनिया, कम खाद में बढ़ेगी पैदावार?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget