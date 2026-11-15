'टैबलेट और नियुक्ति पत्र बांटकर गुमराह कर रही सरकार', CM योगी पर कांग्रेस का हमला

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रोजगार और युवाओं का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरण और युवाओं को नौकरी देने के वादे पर कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार को घेरा है.

बाराबंकी में मीडिया से बातचीत के दौरान तनुज पुनिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने दस साल तक युवाओं को रोजगार नहीं दिया और अब चुनाव नजदीक आते ही टैबलेट और नियुक्ति पत्र बांटकर उन्हें गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्ति पत्र वितरण के नाम पर बड़े आयोजन किए जा रहे हैं और विज्ञापन पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि युवाओं को रोजगार चाहिए.

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'181 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी को लेकर भी दिया जवाब'

2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से 181 सीटों की मांग के सवाल पर तनुज पुनिया ने कहा कि हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने संगठन और नेतृत्व के सामने अपनी मांग रखते हैं. अपने कार्यकर्ताओं का पक्ष रखना उनका फर्ज है. सीटों को लेकर अंतिम निर्णय गठबंधन के वरिष्ठ नेता और गठित टीम करेगी.

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत में सभी सहयोगी दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे पर मजबूती से लड़ाई लड़ी. आने वाले विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन मिलकर मुकाबला करेगा.

'फोन टैपिंग और वोट चोरी पर जारी रहेगी लड़ाई'

कांग्रेस सांसद ने राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने दावा किया कि विपक्षी नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन की योजना बनते ही नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है या थाने में बैठा दिया जाता है. उन्होंने कहा कि वोट चोरी और फोन टैपिंग जैसे मुद्दों पर विपक्ष पीछे हटने वाला नहीं है. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और कार्रवाई की मांग को लेकर भी आंदोलन जारी रहेगा.

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