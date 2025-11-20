बाराबंकी: विदाई से ठीक पहले दुल्हन गायब! दूल्हा 3 बीघा जमीन गिरवी रखकर लाया था बारात

बाराबंकी जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. घुंघटेर थाना क्षेत्र के एक गांव से मंगलवार को नगर कोतवाली क्षेत्र के बंकी कस्बे आई बारात में हंसी-खुशी चल रही रस्में अचानक उदासी का मोड़ ले लेंगी किसी ने सोचा भी नहीं था. रात भर की शादी की रस्में पूरी होने के बाद बुधवार सुबह जब विदाई की तैयारी चल रही थी, तभी अचानक सूचना मिली कि दुल्हन पल्लवी घर से लापता है.

दरअसल, मंगलवार को बारात बंकी पहुंची थी. लड़की पक्ष ने बारातियों की भरपूर आवभगत की. देर रात दूल्हा सुनील कुमार और दुल्हन पल्लवी का जयमाल हुआ शादी की सभी रस्में पूरी हुईं और दोनों ने मंच पर साथ डांस कर खुशियां भी मनाईं. लेकिन बुधवार की सुबह जैसे ही विदाई की तैयारी हुई तभी घरवालों के होश उड़ गए, दुल्हन गायब थी. परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों में खोजबीन की लेकिन पल्लवी का कोई सुराग नहीं मिला.

जमीन गिरवी रखकर बनवाए थे दुल्हन के लिए जेवर

जानकारी के मुताबिक, दूल्हा सुनील इंटर पास है और वह दो भाई हैं और वह बड़ा है. दुल्हन पल्लवी कक्षा आठ तक पढ़ी थी. सुनील के पास कुल तीन बीघा जमीन थी जिसे उसने शादी के लिए 1 लाख 60 हजार रुपये में गिरवी रख दिया था. इसी पैसे से उसने दुल्हन के लिए जेवर खरीदे थे. बारात में सुनील 11 गाड़ियां किराए पर लाया था और करीब 90 बाराती विवाह में शामिल हुए थे.

पल भर में छिनी दूल्हे की खुशियां

यहां अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों को सजाकर आया सुनील नहीं जानता था कि विदाई से पहले ही उसकी दुनिया उजड़ जाएगी. जब यह खबर बारातियों तक पहुंची तो दूल्हा सुनील और उसका परिवार सदमे में आ गया. वहां अफरा-तफरी मच गई. तुरंत डायल 112 पर सूचना दी गई. सुनील ने बताया कि वह शादी को लेकर बेहद उत्साहित था. उसने हाथों पर मेहंदी में दुल्हन पल्लवी का नाम लिखवाया था. लेकिन विदाई की घड़ी से ठीक पहले दुल्हन के अचानक गायब हो जाने से उसकी सारी खुशियां पलभर में मिट्टी में मिल गईं.

पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटों तक तलाश पूछताछ और जांच की. मगर दोपहर तक भी दुल्हन का कोई पता नहीं चल सका. आखिरकार दूल्हा सुनील और उसके पिता ने बंकी पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दी जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.