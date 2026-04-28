उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जिला पंचायत सभागार में सोमवार को महिला जन आक्रोश अभियान के तहत आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री सतीश चन्द्र शर्मा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इसी उद्देश्य से लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए यह विधेयक लाया गया था.

राज्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसे दलों ने संसद में इस महत्वपूर्ण बिल का विरोध कर नारी सम्मान को ठेस पहुंचाई. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, लेकिन संसद के अंदर जिस तरह का व्यवहार विपक्ष द्वारा किया गया, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक गिरने के बाद विपक्षी नेताओं द्वारा ताली बजाना और मेज थपथपाना महिलाओं की भावनाओं को आहत करने वाला था.

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महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रहीं

सतीश चन्द्र शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं. उनके नेतृत्व में महिलाओं के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है. यह विधेयक भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम था, जिससे महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके.

उन्होंने कहा कि देश की नारी शक्ति इस अपमान को भूलेगी नहीं और आने वाले चुनावों में ऐसे दलों को मुंहतोड़ जवाब देगी, जिन्होंने इस विधेयक में बाधा डालने का काम किया. उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में यह कानून जरूर लागू होगा, क्योंकि केंद्र सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है.

महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा संगठन और विभिन्न महिला संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान महिलाओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पुतले लेकर पैदल मार्च निकाला, जो पटेल चौराहे पर पहुंचकर पुतला दहन में बदल गया. प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जल्द लागू करने की मांग उठाई.

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