बाराबंकी में LPG सिलेंडर से पहले निकली गैस, फिर आने लगा पानी

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक उपभोक्ता ने दावा किया है कि उसे मिले LPG सिलेंडर से पहले चूल्हा जला, लेकिन कुछ देर बाद सिलेंडर से पानी निकलने लगा. मामला सामने आने के बाद उपभोक्ता ने गैस एजेंसी में शिकायत की, जिसके बाद एजेंसी की ओर से सिलेंडर बदलकर दूसरा सिलेंडर दिए जाने की बात कही गई है.

शिकायत के बाद गैस एजेंसी और डिलीवरी में दिक्कत की बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि बीच में गैस रिफिलिंग की भी आशंका जताई जा रही है. फिलहाल पूरे मामले की जांच के बाद ही असल वजह सामने आ पाएगी.

यह भी पढ़ें: मायावती ने बसपा में किया बड़ा बदलाव, भतीजे ईशान पर जताया भरोसा

पहले चूल्हा जला, फिर निकलने लगा पानी

उपभोक्ता कमल रावत के मुताबिक, करीब दो दिन पहले उन्हें गैस सिलेंडर मिला था. सिलेंडर लगाने के बाद चूल्हा सामान्य रूप से जला, लेकिन कुछ समय बाद सिलेंडर से पानी निकलने लगा. कमल रावत का कहना है कि उन्होंने तत्काल गैस एजेंसी को इसकी जानकारी दी. शिकायत के बाद एजेंसी ने सिलेंडर बदलकर दूसरा सिलेंडर उपलब्ध कराया.

आखिर सिलेंडर में पानी आया कहां से?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर LPG सिलेंडर से पानी निकलने की वजह क्या थी? क्या सिलेंडर में कोई तकनीकी समस्या थी या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण है? इस मामले की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल उपभोक्ता के दावे और सामने आई तस्वीरों ने गैस सिलेंडर की गुणवत्ता को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.

गैस एजेंसी मैनेजमेंट का क्या कहना है?

मामले में गैस एजेंसी मैनेजमेंट का पक्ष भी सामने आया है. जिसमें जांच की बात कही गयी है. लेकिन इसमें किसी की गलती है या नहीं इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है. लेकिन इस घटना ने उपभोक्ताओं के मन में संशय पैदा कर दिया है. फिलहाल इस मामले में अभी किसी अधिकारी की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल