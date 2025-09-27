बाराबंकी में 'आई लव मोहम्मद' का बैनर फाड़े जाने पर हंगामा, छावनी में तब्दील हुआ गांव

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों 'आई लव मोहम्मद' लिखे बैनर और पोस्टर जो कि नए विवाद का कारण बन रहे हैं. कहीं इन्हें लेकर समुदायों में खींचतान दिख रही है तो कहीं पुलिस को हालात संभालने के लिए सख्ती करनी पड़ रही है. बरेली में इस मुद्दे पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इसी क्रम में शुक्रवार की रात बाराबंकी जिले के थाना जहांगीराबाद के फैजुल्लागंज गांव से भी बड़ा बवाल सामने आया है.

बाराबंकी जिले के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के इस फैजुल्लागंज गांव में लगाया गया 'आई लव मोहम्मद' लिखा बैनर अचानक शुक्रवार शाम चर्चा का कारण बन गया. जब धन्नी नामक व्यक्ति जो स्थानीय चौकीदार भी बताया जा रहा है उसने डंडे से उसकी रस्सी तोड़कर बैनर नीचे गिरा दिया, जो गांव की गली में दो मकान से रस्सी के सहारे ऊपर बांधा हुआ था. FM घटना के बाद एक समुदाय के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और नाराजगी जताई. दूसरे पक्ष के लोग भी जमा होने लगे जिससे गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया.

इसी दौरान धन्नी के घर पर कुछ युवकों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने की बात सामने आई. सूचना पाकर पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई. अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकार मौके पर पहुंचे और कई थानों की फोर्स गांव में उतार दी गई. हालात पर काबू पाने के लिए दोनों पक्षों से आरोपी सहित कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया. देर रात पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय भी गांव पहुंचे और उन्होंने पीएसी की तैनाती करवा दी. फिलहाल गांव छावनी में तब्दील है और पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है.

आरोपी व्यक्ति की पत्नी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग घर में घुसकर तोड़फोड़ कर गए और सामान भी गायब कर दिया. वहीं पूरा घटनाक्रम पास की मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. फुटेज में साफ दिख रहा है कि धन्नी डंडे से बैनर गिरा रहा है और मौके पर भीड़ जमा हो रही है. पुलिस ने यह वीडियो कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.