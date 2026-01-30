अखिलेश यादव के बड़ा झटका, सपा छोड़ BSP में शामिल हो गए ये मुस्लिम नेता

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव के बड़ा झटका, सपा छोड़ BSP में शामिल हो गए ये मुस्लिम नेता

Samajwadi Party: बाराबंकी में सपा नेता हफीज भारती ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में वापसी की. अल्पसंख्यक समुदाय में मजबूत पकड़ रखने वाले भारती का यह कदम अखिलेश यादव के लिए झटका माना जा रहा है.

By : सतीश कश्यप, बाराबंकी | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 30 Jan 2026 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. बाराबंकी की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हो गया. सपा के कद्दावर नेता और नगर पालिका परिषद बाराबंकी के पूर्व अध्यक्ष हफीज भारती ने बुधवार, 28 जनवरी को सपा का दामन छोड़ दिया था. इसके बाद अब उन्होंने मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में 'घर वापसी' कर ली है.

सपा के प्रदेश सचिव रहे हफीज भारती का पार्टी छोड़ना बाराबंकी में आगामी चुनावों से पहले अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. हफीज भारती ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की, जिसके बाद बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने उन्हें आधिकारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता दिलाई.

अल्पसंख्यक समुदाय में हफीज भारती की गहरी पैठ

हफीज भारती बाराबंकी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं और क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय में उनकी गहरी पैठ है. वह पूर्व में स्थानीय निकाय चुनाव के तहत सपा के टिकट पर MLC प्रत्याशी भी रह चुके हैं, जिससे उनका राजनैतिक कद स्पष्ट होता है.

यूपी लोकसभा चुनाव 2027 में BSP देगी बड़ी जिम्मेदारी

जानकारों का मानना है कि हफीज भारती की बसपा में वापसी को 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. बसपा उन्हें जिले की किसी महत्वपूर्ण सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है.

'बसपा में आना मेरी सच्ची घर वापसी'- हफीज भारती

हफीज भारती ने बसपा को अपनी पुरानी पार्टी बताते हुए इसे 'सच्ची घर वापसी' करार दिया है. बाराबंकी में उनके जाने से सपा के मुस्लिम-यादव (M-Y) समीकरण पर असर पड़ सकता है, जबकि बसपा को एक अनुभवी और जनाधार वाला चेहरा मिला है.

अखिलेश यादव के MY फैक्टर पर बुरा असर?

बाराबंकी की स्थानीय राजनीति में हफीज भारती का यह कदम आने वाले समय में नए समीकरण बना सकता है. फिलहाल, हफीज भारती का कहना है कि वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और संगठन में काम करके पार्टी को मजबूत करेंगे.

Published at : 30 Jan 2026 08:28 AM (IST)
BSP     Mayawati Akhilesh Yadav Samajwadi Party UP News Barabanki News UP Lok Sabha Election 2027
