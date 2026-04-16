Barabanki News: नहर किनारे युवती का शव मिलने से सनसनी, हत्या कर फेंके जाने की आशंका

बाराबंकी जिले के फतेहपुर क्षेत्र अंतर्गत बड्डूपुर थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बुधवार सुबह बाबा त्यागी दास कुटी के पास पिपरौली शारदा नहर पुल के निकट एक अज्ञात युवती का शव पड़ा मिला. सुबह के समय जब ग्रामीण वहां से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर करीब 26 वर्षीय युवती के शव पर पड़ी. शव दिखते ही इलाके में दहशत फैल गई और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई.

घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही बड्डूपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद युवती की पहचान नहीं हो सकी. पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है.

हत्या कर शव फेंके जाने के संदेह

घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, स्थानीय लोगों का मानना है कि युवती की हत्या कहीं और कर शव को यहां लाकर फेंका गया है, ताकि साक्ष्य मिटाए जा सकें. ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि सुनसान इलाके का फायदा उठाकर देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा. हालांकि पुलिस अभी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और हर एंगल से जांच की जा रही है.

पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास साक्ष्य जुटाने के साथ ही क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. इसके अलावा आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों का भी मिलान किया जा रहा है, ताकि मृतका की पहचान हो सके.

पुलिस ने शुरू की जांच

इस मामले में कोतवाल मनोज कुमार सोनकर का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि युवती की पहचान के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल है. स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और पुलिस से जल्द से जल्द मामले के खुलासे की मांग कर रहे हैं.